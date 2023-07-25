Європа має витрачати на допомогу Україні стільки ж, скільки США, - Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив країни ЄС в недостатньому рівні витрат на допомогу Україні порівняно із США.

Така заява пролунала у інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання ведучої про те, чи припинив би Трамп надавати фінансову допомогу Україні, той відповів, що "врегулював би війну".

Своїм головним пріоритетом у разі обрання президентом США у 2024 році Трамп називає досягнення того, щоби Європа надавала більше коштів на фінансування оборонних зусиль України у війні проти Росії, щоб "основний тягар витрат" не лягав на США.

"Гроші – це номер один. Я б сказав Європі, що не вистачає близько 100 мільярдів доларів. Гаразд? Ви повинні заплатити. Європа робить дуже мало порівняно зі Сполученими Штатами, а війна більше впливає на них. Нас відділяє океан. Чому у нас витрати 150 мільярдів доларів, а у них 20 мільярдів доларів?", – додав експрезидент.

Читайте також: Якщо стану президентом, то зможу примирити Україну та Росію за один день, - Трамп

Трамп зауважив, що це відбувається не через брак ресурсів, бо якщо країни Європи обʼєднаються, їхні економіки прирівняються до американської. "Вони мають платити стільки ж, скільки ми зараз, якщо не більше. Їм сходить з рук вбивство", – дорікнув колишній президент США.