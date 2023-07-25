Європа має витрачати на допомогу Україні стільки ж, скільки США, - Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив країни ЄС в недостатньому рівні витрат на допомогу Україні порівняно із США.
Така заява пролунала у інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На запитання ведучої про те, чи припинив би Трамп надавати фінансову допомогу Україні, той відповів, що "врегулював би війну".
Своїм головним пріоритетом у разі обрання президентом США у 2024 році Трамп називає досягнення того, щоби Європа надавала більше коштів на фінансування оборонних зусиль України у війні проти Росії, щоб "основний тягар витрат" не лягав на США.
"Гроші – це номер один. Я б сказав Європі, що не вистачає близько 100 мільярдів доларів. Гаразд? Ви повинні заплатити. Європа робить дуже мало порівняно зі Сполученими Штатами, а війна більше впливає на них. Нас відділяє океан. Чому у нас витрати 150 мільярдів доларів, а у них 20 мільярдів доларів?", – додав експрезидент.
Трамп зауважив, що це відбувається не через брак ресурсів, бо якщо країни Європи обʼєднаються, їхні економіки прирівняються до американської. "Вони мають платити стільки ж, скільки ми зараз, якщо не більше. Їм сходить з рук вбивство", – дорікнув колишній президент США.
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ЕС пока не может достичь согласия по конфискации российских активов и передаче их Украине, пишет The Economist. Это связано с юридическими вопросами и возражениями Берлина. В Европе также опасаются, что изъятие активов ЦБ России может пошатнуть доверие к евро как мировой валюте.
Примерно через неделю лидеры стран ЕС посоветовали комиссии ограничить любое предложение тем, что является юридически возможным: взиманием налога на непредвиденный доход с частных фирм - держателей замороженных российских активов и, соответственно, получающих от них прибыль. По сообщениям прессы, даже этот план вызывает настолько сильные споры среди стран-членов, что рассмотрение предложения было отложено на осень. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также имеет серьезные сомнения по этому вопросу.
С юридической точки зрения, по мнению экспертов, план вполне логичен. Euroclear, частная расчётно-клиринговая палата и депозитарий ценных бумаг в Бельгии, была вынуждена прекратить все платежи в Россию из-за санкций. В настоящее время на ее счетах хранятся активы и денежные средства на сумму почти 200 миллиардов евро. Меньшие суммы заморожены на счетах аналогичных фирм в других странах. Эти вклады приносят прибыль: в случае с Euroclear - 720 миллионов евро до налогообложения только за первый квартал 2023 года. Эта прибыль может быть обложена более высоким налогом - по ставке, приближающейся к 100%, - чтобы получить доход. Расчетно-клиринговая палата могла бы оставлять себе часть прибыли, для компенсации расходов на управление денежными средствами (которые, по данным Euroclear, составили 9 миллионов евро за первые три месяца 2023 г.) и для покрытия иных повышенных требований к достаточности капитала, устанавливаемых финансовыми регуляторами.
Тем не менее ЕЦБ и некоторые министры финансов опасаются за репутацию евро. По их мнению, любые действия против активов Центрального банка России могут пошатнуть доверие к евро и европейским государственным облигациям в качестве средства сбережения со стороны центральных банков во всем мире. По крайней мере, считают они, Европа должна действовать в тандеме с другими государствами "Большой семерки", клубом богатейших демократий мира, чтобы убедиться, что репутационные потери разделят также и другие страны.
враг не только Украины но и самой Амеркики
тебе козлу - лично никто ничего не должен
2. Припинив північний потік 2.
3. Наполягав на збільшення витрат ЄС у оборону.
Ця війна загрожує безпосередньо ЄС, ЄС і повинна затягнути паски та воювати за своє майбутнє проти московитів та їх пасіпак
європа має витрачати на допомогу україні стільки ж, скільки й трамп!
(тільки боронь боже європі того дослухатися)
я навіть "панімать, шта 73% тожі такого ніпанімать" ?)
(хочв тут саме для "хоч паржать")
* хоча тут саме для "хоч паржать"
то ж не побажаю а ні зрозуміти людську мову, ані гугла в поміч
P.s. Это не упрек что типа мало помогают... Но все таки могли бы и больше. И главное это сократило бы количество жертв.
https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/gdp_share/NATO/
до того ж Британія і Франція дають нам ракети, що досягають ворога на 250 км, а Байден відмовився надати ракети для Хаймерсів на 300 км (і схоже не дасть),
але якщо брехун стане президентом, Україні за свій захист доведеться платити ще більшою кров'ю ніж зараз, він буде максимально саботувати допомогу Україні.
Деякі країни Європи не допомагають нам принципово, вони не вважають захист України від Московщини захистом Європи (Швейцарія, Австрія, Угорщина, Сербія, можливо когось пропустив), тут нічого не зміниш.
І згадаймо, що руда падлюка трамп казав про цю війну:
https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп: Потрібно негайно розпочати переговори з #уйлом, щоб не розпочалась Третя світова війна (09.10.2022)
Жеріть, кацапські тролі