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Європа має витрачати на допомогу Україні стільки ж, скільки США, - Трамп

трамп

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив країни ЄС в недостатньому рівні витрат на допомогу Україні порівняно із США.

Така заява пролунала у інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання ведучої про те, чи припинив би Трамп надавати фінансову допомогу Україні, той відповів, що "врегулював би війну".

Своїм головним пріоритетом у разі обрання президентом США у 2024 році Трамп називає досягнення того, щоби Європа надавала більше коштів на фінансування оборонних зусиль України у війні проти Росії, щоб "основний тягар витрат" не лягав на США.

"Гроші – це номер один. Я б сказав Європі, що не вистачає близько 100 мільярдів доларів. Гаразд? Ви повинні заплатити. Європа робить дуже мало порівняно зі Сполученими Штатами, а війна більше впливає на них. Нас відділяє океан. Чому у нас витрати 150 мільярдів доларів, а у них 20 мільярдів доларів?", – додав експрезидент.

Читайте також: Якщо стану президентом, то зможу примирити Україну та Росію за один день, - Трамп

Трамп зауважив, що це відбувається не через брак ресурсів, бо якщо країни Європи обʼєднаються, їхні економіки прирівняються до американської. "Вони мають платити стільки ж, скільки ми зараз, якщо не більше. Їм сходить з рук вбивство", – дорікнув колишній президент США.

Автор: 

США (22769) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+20
Америка не должна в одиночку тащить все расходы - но более справедливым было бы - что бы эти расходы компенсировала не Европа - а Рашка-говняшка или хотя-бы сам путлер со своей шоблой - говорят у него было до начала войны на всех офшорах до 250 млрд $ + остальные миллиардеры члены кооператива Озеро - вот их пусть трамп и причесывает ..
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25.07.2023 01:32
+17
Жлоб переносить свою жлобську натуру в політику.
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25.07.2023 00:58
+17
в чем он красавец? вы кацапы все топите за своих продажных и обосоцаных шмарами политиков
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25.07.2023 01:21
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25.07.2023 00:56 Відповісти
Поки США штампує $ і весь світ використовує $, США може собі дозволити більше витрат на допомогу Україні порівняно із ЄС.
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25.07.2023 01:04 Відповісти
Америка не должна в одиночку тащить все расходы - но более справедливым было бы - что бы эти расходы компенсировала не Европа - а Рашка-говняшка или хотя-бы сам путлер со своей шоблой - говорят у него было до начала войны на всех офшорах до 250 млрд $ + остальные миллиардеры члены кооператива Озеро - вот их пусть трамп и причесывает ..
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25.07.2023 01:32 Відповісти
Проблема заключается в том, что в соответствии с международным правом не существует четкого способа конфискации этих активов без голосования в Совете Безопасности ООН, решения Международного суда ООН (МС ООН) или послевоенного урегулирования. Каждый из этих вариантов требует согласия России.

ЕС пока не может достичь согласия по конфискации российских активов и передаче их Украине, пишет The Economist. Это связано с юридическими вопросами и возражениями Берлина. В Европе также опасаются, что изъятие активов ЦБ России может пошатнуть доверие к евро как мировой валюте.
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25.07.2023 01:40 Відповісти
Выступая 21 июня в Лондоне на ежегодной конференции по восстановлению Украины, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее комиссия, исполнительный орган блока [стран ЕС], до лета подготовит предложение по использованию замороженных активов России. В то же время послы из 27 стран-членов ЕС тщательно обдумывали правовую оценку этого вопроса, которую дала Швеция, председательствующая в ЕС на ротационной основе. По мнению многих присутствовавших за столом, юридические препятствия будут весьма серьезными.

Примерно через неделю лидеры стран ЕС посоветовали комиссии ограничить любое предложение тем, что является юридически возможным: взиманием налога на непредвиденный доход с частных фирм - держателей замороженных российских активов и, соответственно, получающих от них прибыль. По сообщениям прессы, даже этот план вызывает настолько сильные споры среди стран-членов, что рассмотрение предложения было отложено на осень. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также имеет серьезные сомнения по этому вопросу.

С юридической точки зрения, по мнению экспертов, план вполне логичен. Euroclear, частная расчётно-клиринговая палата и депозитарий ценных бумаг в Бельгии, была вынуждена прекратить все платежи в Россию из-за санкций. В настоящее время на ее счетах хранятся активы и денежные средства на сумму почти 200 миллиардов евро. Меньшие суммы заморожены на счетах аналогичных фирм в других странах. Эти вклады приносят прибыль: в случае с Euroclear - 720 миллионов евро до налогообложения только за первый квартал 2023 года. Эта прибыль может быть обложена более высоким налогом - по ставке, приближающейся к 100%, - чтобы получить доход. Расчетно-клиринговая палата могла бы оставлять себе часть прибыли, для компенсации расходов на управление денежными средствами (которые, по данным Euroclear, составили 9 миллионов евро за первые три месяца 2023 г.) и для покрытия иных повышенных требований к достаточности капитала, устанавливаемых финансовыми регуляторами.

Тем не менее ЕЦБ и некоторые министры финансов опасаются за репутацию евро. По их мнению, любые действия против активов Центрального банка России могут пошатнуть доверие к евро и европейским государственным облигациям в качестве средства сбережения со стороны центральных банков во всем мире. По крайней мере, считают они, Европа должна действовать в тандеме с другими государствами "Большой семерки", клубом богатейших демократий мира, чтобы убедиться, что репутационные потери разделят также и другие страны.
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25.07.2023 01:43 Відповісти
все когда-то происходит в первый раз - Великая германия выплачивала репараии всем пострадавшим многие десятилетия - и рашка и ее тупое население тоже заплатят - никуда не денутся
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25.07.2023 02:12 Відповісти
І дуже багато гєрманія виплатила Україні?
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25.07.2023 06:22 Відповісти
німці виплатили колишнім жертвам нацизму з України 12 мрд. дойч марок,через банк Денді,банк любих друзів Ющенка-Україна та Градобанк,Правда більшість бабла вкрали наші недобанкіри,доречі керівник Градобанку відсидів за це в Німеччині разом з колишнім керівником Нафтогаз-Україна.
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25.07.2023 08:07 Відповісти
Ну хоть кто то! Хотя не раз напоминал, то же самое здесь и давно. Именно бабло в офшорах и не только, позволяет западу регулировать свои уровни инфляции! Им только вкладывай туда. Мы никогда не получим и не вернём даже 30% нашего, годы на десятки лет пойдут. Забудьте.
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25.07.2023 06:26 Відповісти
Про яке "мєждународноє право" ви кажете? московія вже давно насрала не на одне "мєждународноє право", а демократичні краіни й досі ручкаються з представниками цієі краіни-терориста. Ці вбивці ллють кров у Європі з 2008-го року, а ви про цілісність грошей терориста-вбивці.
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25.07.2023 06:54 Відповісти
хуже фашистов и рашистов могут быть только коммунсты сидящие на шее капиталистов. в 20х годах прошлого века с ними разобрались. похожу чума что приходит раз в 100 лет.
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25.07.2023 02:36 Відповісти
Жлоб переносить свою жлобську натуру в політику.
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25.07.2023 00:58 Відповісти
кремелвский трамп -ты не на тех наезжаешь - ты замороженные бабки своего обосцаного путлера ботокса конфискуй - вот тебе Европа
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25.07.2023 00:59 Відповісти
в интересах гбшни что бы весь постсовок ненавидел тех кто им по настоящему противостоит в Белом доме или тех, кто им подыгрывает? думать пока еще не запрещали.
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25.07.2023 02:40 Відповісти
Тобто! Підвищення рейтингу підтримки України американцями навіть Трампа робить козаком
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25.07.2023 00:59 Відповісти
трепло он кремлевское а не козак - моральный и физический урод
враг не только Украины но и самой Амеркики
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25.07.2023 02:14 Відповісти
В цьому щось є. Хоча.. для покращення свого рейтингу ще й не таке скажеш... А щоб ще краще покращити свій рейтинг, звернися зараз до свого друга владіміра з закликом припинити війну і вивести свої війська з України. і якщо це спрацює, то знову станеш президентом як світовий миротворець і не поїдеш на кічу. ще й Нобелівську премію миру отримаєш. )
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25.07.2023 01:02 Відповісти
что в цьому есть?хватит косить под рыжего дурачка - Европа содержит десяток миллионов украинских беженцев гарантируя им жилье и БЕЗОПАСНОСТЬ
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25.07.2023 01:25 Відповісти
та це так. хоча багато хто з біженців знайшов там роботу і хоч трохи віддячують за гостинність, працюючи на економіку цих країн, а не сидять сиднем з простягнутими руками як біженці араби чи африканці.
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25.07.2023 01:34 Відповісти
они працюют не на экономику этих стран а на себя зарабатывая деньги для своих детей - если они не будут работать - там найдется куча желающих на эти же места
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25.07.2023 02:16 Відповісти
на себе працює підприємець. а наймані працівники працюють на роботодавця, який віддає їм частину створеного ними продукту у вигляді заробітної плати.
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25.07.2023 02:22 Відповісти
то есть не на державу а на частника - и еще они получают деньги которых в Украине им никогда не платили
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25.07.2023 02:41 Відповісти
держава - это и есть совокупность частников.
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25.07.2023 03:00 Відповісти
да и эта держава выделяет МИНИМУМ тысячу Евро в месяц на каждую украинскую женщин и ее детей ..
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25.07.2023 04:56 Відповісти
Ага, втричі дешевше, ніж місцеві. Назаробляють.
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25.07.2023 06:23 Відповісти
так не будь лохом учи язык и подтверждай квалификацию и тебе будут платить даже больше если ты имеешь нужную специальность
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26.07.2023 15:01 Відповісти
І що класти я хотів на цих біженців де техніка, артилерія і бронетехніка від країн Європи в таких обсягах які дає США а?
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25.07.2023 18:49 Відповісти
ты дятел кацапский на своих выплядков можешь накласть..
тебе козлу - лично никто ничего не должен
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26.07.2023 15:02 Відповісти
100% правда. Трамп красавець
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25.07.2023 01:02 Відповісти
в чем он красавец? вы кацапы все топите за своих продажных и обосоцаных шмарами политиков
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25.07.2023 01:21 Відповісти
1. Надав Україні джавеліни.
2. Припинив північний потік 2.
3. Наполягав на збільшення витрат ЄС у оборону.
Ця війна загрожує безпосередньо ЄС, ЄС і повинна затягнути паски та воювати за своє майбутнє проти московитів та їх пасіпак
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25.07.2023 03:33 Відповісти
это не он дал а конгресс и сенаторы - а трамп твой готов был отдать Крым твоей рашке - так что не позорься бот - Трамп хотел развалить НАТО и Евро-Атлантическую солидарность - что бы рашка могла нападать в Европе на кого хочет
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25.07.2023 04:54 Відповісти
Да шевельни хоть чем то! Кацапии ЕС нужен как рынок сбыта своих углеводородов! И не только. И бабло туда гатить краденое. Тут взаимно и просто.
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25.07.2023 06:34 Відповісти
Память как у рыбки... или россиянина.
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25.07.2023 06:34 Відповісти
Трамп має сидіти стільки ж на бутилці, як рядовий русскій
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25.07.2023 01:07 Відповісти
як на мене, то кращим гаслом до виборів для трампа був би такий:

європа має витрачати на допомогу україні стільки ж, скільки й трамп!

(тільки боронь боже європі того дослухатися)
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25.07.2023 01:08 Відповісти
что за бред ты написал?
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25.07.2023 01:22 Відповісти
Всё правильно написано, только с одной ошибкой. Костяк избирателей трампа тонкости юмора не воспримет.
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25.07.2023 06:36 Відповісти
чому з помилкою? писано для українців, а не для виборців трампа
я навіть "панімать, шта 73% тожі такого ніпанімать" ?)

(хочв тут саме для "хоч паржать")
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25.07.2023 07:26 Відповісти
от жеж клятий зір - підтоптався за ці роки. видає одні літери за інші, через що мене тут деякі вже стали з москалями плутати.

* хоча тут саме для "хоч паржать"
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25.07.2023 07:30 Відповісти
ньюслав, писав українською. а давно відомо, що рососіянці - не словьяни та словьянських мов не розуміють. і українську сприймають як "брєд", бо гугл-перекладач їм тут ніяк не "в поміч".

то ж не побажаю а ні зрозуміти людську мову, ані гугла в поміч
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25.07.2023 07:15 Відповісти
пля не позорься ботяра твой гугл переводчик тебя зашкварил
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26.07.2023 15:07 Відповісти
Так дайте разрешение на передачу самолетов и другой американской техники и поддержка со стороны Европы в долларовом эквиваленте вырастет в разы. Но вы же не даете добро. Многие европейские страны отдали почти все свои запасы из того что могли, в то время как США, имея большие различные запасы и "находясь за океаном", выделяет лишь малую часть.
P.s. Это не упрек что типа мало помогают... Но все таки могли бы и больше. И главное это сократило бы количество жертв.
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25.07.2023 01:11 Відповісти
США не обязаны отдавать все свои запасы и все свои деньги так что закатай губу и скажи спасибо за то что Байден терпит кремлевских ЗЕ-кротво и мародеров у власти в Украине
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25.07.2023 01:24 Відповісти
Ну во первых, Байдену пофиг кто там у власти в Украине... Свои деньги они контролируют. А во вторых, США уже большую часть своих расходов вернули. Они получили почти полностью европейский рынок. Они получают прибыль с того же сжиженного газа, с оружейного рынка.
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25.07.2023 01:42 Відповісти
бред собачий - а-га как же *****? ты бы еще сказал ему ***** кто на него левые уголовные дела по заказу вашего кремлевского трампа заводил..
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25.07.2023 02:10 Відповісти
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25.07.2023 01:11 Відповісти
Мудозвон.
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25.07.2023 01:15 Відповісти
Что бы Трамп ни говорил - верить ему больше нельзя.
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25.07.2023 01:24 Відповісти
чому не можна? свої передвиборчі обіцянки він виконував
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25.07.2023 04:34 Відповісти
По кількості робочих місць - НЕ ВИКОНАВ.
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25.07.2023 06:48 Відповісти
Хм-м-м... А от цікаво. Що було б, якби герра Трумпа після дози звичного "надихаючого" вгостити ще й пургеном?
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25.07.2023 01:25 Відповісти
логика трампа права только в одном - Америка не должна в одиночку тащить все расходы - но более справедливым было бы - что бы эти расходы компенсировала не Европа - а Рашка-говняшка или хотя-бы сам путлер со своей шоблой - говорят у него было до начала войны на всех офшорах до 250 млрд $ + остальные миллиардеры члены кооператива Озеро - вот их пусть трамп и причесывает
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25.07.2023 01:30 Відповісти
Хто організував безпрецедентний тиск на Україну в 90-ті та позбавив її ЯО під свої гарантії? ЄС? Ні! США разом з роzією та Британією. Можна тепер довго просторікувати про фіктивність Будапештського Меморандуму, але наслідки не забаряться і обійдуться США в десятки і сотні разів дорожче за пасивну допомогу Україні в захисті своєї території. Недалекоглядний Трамп звертається до своєї внутрішньо-американської аудиторії, але те що він говорить чує увесь світ. І робить прагматичні висновки...
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25.07.2023 01:51 Відповісти
Порівняйте ВВП всіх країн НАТО разом узятих з ВВП США і Ви зрозумієте що % військових витрат і % який собі можуть дозволити решта країн НАТО на допомогу Україні дуже різниться.
https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/gdp_share/NATO/
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25.07.2023 02:50 Відповісти
Я так розумію, що математику в початковій школі ви не вчили. Якщо скласти частки решки країн вийде близько 20%, що значить вони таки разом можуть видати майже стільки скільки й США.
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25.07.2023 10:04 Відповісти
Повторюю. Ці країни НАТО ніколи не намагалися, і навіть не імітували!, надання гарантій безпеки Україні в обмін на відмову від ЯО. Відмова України від ЯО дозволила затяжну "холодну війну" ********** з Україною перевести в "гарячу". Ця ситуація викликала гонку озброєнь в усьому світі і тепер усі більш менш розвинуті країни розробляють і можливо вже й таємно виготовляють засоби масового знищення включаючи ЯО. В якийсь момент може наступити "ефект доміно" і людство загине.
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25.07.2023 14:35 Відповісти
Трамп звичайний брехун, дивуюсь, як багато людей повелося на його брехню, частка Європи значно більша, ніж нарахував брехун,
до того ж Британія і Франція дають нам ракети, що досягають ворога на 250 км, а Байден відмовився надати ракети для Хаймерсів на 300 км (і схоже не дасть),
але якщо брехун стане президентом, Україні за свій захист доведеться платити ще більшою кров'ю ніж зараз, він буде максимально саботувати допомогу Україні.
Деякі країни Європи не допомагають нам принципово, вони не вважають захист України від Московщини захистом Європи (Швейцарія, Австрія, Угорщина, Сербія, можливо когось пропустив), тут нічого не зміниш.
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25.07.2023 04:41 Відповісти
Розпиз...сь прокацапське лайно. Вонож мало у тюрьмі сидіти....
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25.07.2023 05:40 Відповісти
Найближчим часом на Трампа чекають два судові процеси. Давайте дочекаємось вердиктів і подивимось де опиниться Трамп і наскільки виборцям сподобається те що протягом цих процесів буде доведено в судах.
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25.07.2023 06:31 Відповісти
Кремлядські боти знову розповсюджують маячню про "трампівські" джавеліни у 2018. Нагадую, що трамп заборонив їх використовувати навіть на території України - в зоні АТО/ООС. Посилання: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 [1] https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html [2] https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ [3] https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ [4] https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 [5] https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ [6]
І згадаймо, що руда падлюка трамп казав про цю війну:

https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп: Потрібно негайно розпочати переговори з #уйлом, щоб не розпочалась Третя світова війна (09.10.2022)




Жеріть, кацапські тролі
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25.07.2023 06:51 Відповісти
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25.07.2023 08:18 Відповісти
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25.07.2023 08:20 Відповісти
 
 