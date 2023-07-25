Протипіхотні міни виявлені біля майданчику Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ зафіксували біля майданчика Запорізькій атомній електростанції протипіхотні міни.

Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що під час обходу 23 липня експерти МАГАТЕ побачила кілька мін, що розташовані в буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром станції. Під час обходу команда не зафіксувала мін в межах внутрішнього периметра майданчика.

"Як я повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда повідомила про це керівництву ЗАЕС, і їм сказали, що це військове рішення, і міни знаходиться в зоні, яка контролюється військовими", – розповів Гроссі.

Голова МАГАТЕ наголосив, що наявність вибухових речовин на майданчику ЗАЕС суперечить нормам стандартам ядерної безпеки.

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МАГАТЕ продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, у тому числі блоків 3 і 4, йдеться у звіті організації.