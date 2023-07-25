Вночі над Полтавщиною збили ворожий БпЛА

У Полтавській області вночі пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотник", - йдеться в повідомленні

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