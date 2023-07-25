УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5710 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 445 1

Вночі над Полтавщиною збили ворожий БпЛА

ппо

У Полтавській області вночі пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину.  На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотник", - йдеться в повідомленні

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі окупанти знову атакували Київ "шахедами", усі цілі знищила ППО

Автор: 

безпілотник (4148) ППО (3183) Полтавська область (1105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Богу,що збили! Слава ПВОшникам!
показати весь коментар
25.07.2023 09:12 Відповісти
 
 