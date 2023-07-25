Ночью над Полтавщиной уничтожили вражеский БпЛА
В Полтавской области ночью раздались взрывы.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник", - говорится в сообщении.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий25.07.2023 09:12 Ответить Мне нравится 2
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