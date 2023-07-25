Ночью над Полтавщиной уничтожили вражеский БпЛА

В Полтавской области ночью раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты ночью снова атаковали Киев "шахедами", все цели уничтожила ПВО