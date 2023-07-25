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Новини Війна
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ЗСУ мали успіх на напрямку Старомайорського, - Генштаб

зсу

На південному фронті ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті. Зараз Сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському та Авдіївському напрямках ЗСУ успішно відбили усі атаки ворога, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) бойові дії (3786) ЗСУ (7540)


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Карти показують прорив орків під Кармазинівкою.
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25.07.2023 08:42 Відповісти
Карти Таро?
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25.07.2023 08:43 Відповісти
таро?только за тормознутые дипстейты шмейты не начинайте тягомотину,мы уже например отбили те на полдня захваченные территории кацапами а те картографы даже не одуплились что они захваченны были,так что доверие только людям которые лично там или рядом воюют...
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25.07.2023 08:46 Відповісти
Пробачте їх, вони мають обмаль можливостей перевірити інфу.
Вам Вдячність, Шана і Слава! 💙💛🇺🇦💪🔱
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25.07.2023 08:52 Відповісти
Достатньо об'єктивний ресурс:

https://www.youtube.com/watch?v=RAj6pNu9KLk
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25.07.2023 08:56 Відповісти
А кому довіряти, якщо оперативну інфу постити заборонено, і далеко не кожний має знайомих на всіх гарячих напрямках? Поки що Дипстейт дає більш-менш адекватну картину для цивільних.
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25.07.2023 09:33 Відповісти
Обережно - зеленоботи - шашликвкримуцьоголіта
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25.07.2023 09:48 Відповісти
Слава нашим захисникам,які боронять нашу Неньку! Бережи їх Господь!
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25.07.2023 09:00 Відповісти
 
 