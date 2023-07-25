ЗСУ мали успіх на напрямку Старомайорського, - Генштаб
На південному фронті ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
"Українські війська мали успіх на напрямку Старомайорського на південному фронті. Зараз Сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах", - йдеться в повідомленні.
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