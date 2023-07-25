ВСУ имели успех на направлении Старомайорского, - Генштаб

На южном фронте враг оказывает мощное сопротивление, перемещает свои подразделения, применяет резервы.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"Украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Сейчас Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Читайте: На Бахмутском и Авдеевском направлениях ВСУ успешно отразили все атаки врага, - Генштаб