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Новости Война
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ВСУ имели успех на направлении Старомайорского, - Генштаб

зсу

На южном фронте враг оказывает мощное сопротивление, перемещает свои подразделения, применяет резервы.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"Украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте. Сейчас Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Читайте: На Бахмутском и Авдеевском направлениях ВСУ успешно отразили все атаки врага, - Генштаб

Генштаб ВС (6263) боевые действия (4030) ВСУ (6583)


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Карти показують прорив орків під Кармазинівкою.
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25.07.2023 08:42 Ответить
Карти Таро?
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25.07.2023 08:43 Ответить
таро?только за тормознутые дипстейты шмейты не начинайте тягомотину,мы уже например отбили те на полдня захваченные территории кацапами а те картографы даже не одуплились что они захваченны были,так что доверие только людям которые лично там или рядом воюют...
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25.07.2023 08:46 Ответить
Пробачте їх, вони мають обмаль можливостей перевірити інфу.
Вам Вдячність, Шана і Слава! 💙💛🇺🇦💪🔱
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25.07.2023 08:52 Ответить
Достатньо об'єктивний ресурс:

https://www.youtube.com/watch?v=RAj6pNu9KLk
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25.07.2023 08:56 Ответить
А кому довіряти, якщо оперативну інфу постити заборонено, і далеко не кожний має знайомих на всіх гарячих напрямках? Поки що Дипстейт дає більш-менш адекватну картину для цивільних.
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25.07.2023 09:33 Ответить
Обережно - зеленоботи - шашликвкримуцьоголіта
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25.07.2023 09:48 Ответить
Слава нашим захисникам,які боронять нашу Неньку! Бережи їх Господь!
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25.07.2023 09:00 Ответить
 
 