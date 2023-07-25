Минулої доби окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області

Російські загарбники протягом доби завдали 70 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"59 артилерійських обстрілів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малинівці, Верхній Терсі, Новоандріївці, Кам'янському, П'ятихатках та інших селах на лінії фронту. Крім цього, зафіксовано 7 авіаційних ударів по Лобковому та Оріхову, 2 РСЗВ-обстріли по Степовому та Новодарівці, а також 2 удари з БПЛА по Степногірську та Чарівному", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу м. Гуляйполе загинула 82-річна жінка.

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