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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області

область,запорізька

Російські загарбники протягом доби завдали 70 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"59 артилерійських обстрілів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малинівці, Верхній Терсі, Новоандріївці, Кам'янському, П'ятихатках та інших селах на лінії фронту. Крім цього, зафіксовано 7 авіаційних ударів по Лобковому та Оріхову, 2 РСЗВ-обстріли по Степовому та Новодарівці, а також 2 удари з БПЛА по Степногірську та Чарівному", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу м. Гуляйполе загинула 82-річна жінка.

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обстріл (28428) Запорізька область (3598)


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Який жах! Бьють по мирному населенню людожери! Тримайтесь Українці! Бережи нас Боже!
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25.07.2023 09:03 Відповісти
 
 