За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области
Российские захватчики в течение суток нанесли 70 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"59 артиллерийских обстрелов пришлись по Новояковловке, Гуляйполю, Зализничному, Левадному, Малиновке, Верхней Терсе, Новоандреевке, Каменскому, Пятихаткам и другим селам на линии фронта. Кроме этого, зафиксировано 7 авиационных ударов по Лобковому и Новозавскому, а также Орехову, удары из БПЛА по Степногорску и Чаривному", - говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела г. Гуляйполе погибла 82-летняя женщина.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий25.07.2023 09:03 Ответить Мне нравится 0
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