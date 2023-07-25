Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська, Дворічної, Куп’янська, є поранені

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ворожим вогнем перебували Гур’їв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші населені пункти.

У с. Піщане Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та 2 жінки 31 та 48 років", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини, 4 особи зазнали поранень, зокрема 12-річний хлопчик