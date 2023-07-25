УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5592 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
849 0

Вночі над Сумщиною сили ППО збили ворожий безпілотник

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Уночі в Сумській області пролунали вибухи.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська ОВА.

"Уночі над Сумщиною засобами ППО Сил оборони знищено БпЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим захисникам і захисницям", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 7 громад на Сумщині: пошкоджено кілька приватних будинків та лінію електропередач

Автор: 

ППО (3183) Сумська область (3664) дрони (4689)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 