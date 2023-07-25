Вночі над Сумщиною сили ППО збили ворожий безпілотник

Уночі в Сумській області пролунали вибухи.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська ОВА.

"Уночі над Сумщиною засобами ППО Сил оборони знищено БпЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим захисникам і захисницям", - йдеться у повідомленні.

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