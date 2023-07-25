Воїни 38-ї ОБрМП знищили ворожий гелікоптер Ка-52
Воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти зранку 25 липня збили ворожий гелікоптер Ка-52.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 38-ї окремої бригади морської піхоти.
""Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52. Слава морській піхоті України!", - йдеться у повідомленні.
На якому напрямку збито гелікоптер - не зазначається.
Топ коментарі
+32 Qq Qqq #455433
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+21 cimbitep
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+15 MausMike
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Героям слава!!!
И всё таки, почему "Аллигатор"? Ведь разного рода крокодилы в Расеюшке не водятся. Ну назвали бы своим чем то, сруким, исконным, ну например "Конёк-горбунок" или там "Ковёр-вертолёт".
А також решти всього іншого
Молодці хлопці 👍🏼🙏🏼❤️
сооснойотсосной схемы