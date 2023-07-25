Воїни 38-ї ОБрМП знищили ворожий гелікоптер Ка-52

Воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти зранку 25 липня збили ворожий гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 38-ї окремої бригади морської піхоти.

""Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52. Слава морській піхоті України!", - йдеться у повідомленні.

На якому напрямку збито гелікоптер - не зазначається.

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