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Новини
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Воїни 38-ї ОБрМП знищили ворожий гелікоптер Ка-52

ка

Воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти зранку 25 липня збили ворожий гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 38-ї окремої бригади морської піхоти.

""Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52. Слава морській піхоті України!", - йдеться у повідомленні. 

На якому напрямку збито гелікоптер - не зазначається.

Також читайте: Ворожий гелікоптер Ка-52 знищено на Бердянському напрямку

Автор: 

знищення (7216) вертоліт (878) 38 окрема бригада морської піхоти (28)


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Топ коментарі
+32
Бінгооооо! Давно не було, слава ЗСУ!
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25.07.2023 11:22
+21
головне, щоби пілоти подохли.
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25.07.2023 11:30
+15
Кросівоє.
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25.07.2023 11:28
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Бінгооооо! Давно не було, слава ЗСУ!
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25.07.2023 11:22 Відповісти
Високо летiв та низько впав
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25.07.2023 11:24 Відповісти
Гарна новина...
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25.07.2023 11:25 Відповісти
так, гарна..., але як би ж то в нас були..., далі за списком чого в нас поки немає, вони б падали значно частіше...
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25.07.2023 11:28 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.07.2023 11:27 Відповісти
Героям слава !!!
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25.07.2023 11:27 Відповісти
Кросівоє.
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25.07.2023 11:28 Відповісти
головне, щоби пілоти подохли.
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25.07.2023 11:30 Відповісти
Как правило они, изображая из себя комету (выделяя сероводород из заднего прохода который тут же воспламеняется) несутся к земле вместе со своим металлоломом.
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25.07.2023 11:36 Відповісти
розмочили 10 денну прогалину... надіюсь з підсолоджувачем... й літуни під уламками...
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25.07.2023 11:30 Відповісти
Прекрасно
И всё таки, почему "Аллигатор"? Ведь разного рода крокодилы в Расеюшке не водятся. Ну назвали бы своим чем то, сруким, исконным, ну например "Конёк-горбунок" или там "Ковёр-вертолёт".
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25.07.2023 11:34 Відповісти
Не, лучшее ему название: "Вертун - падун"..
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25.07.2023 11:38 Відповісти
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25.07.2023 12:00 Відповісти
Одногорбый верблюд
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25.07.2023 12:49 Відповісти

А також решти всього іншого
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25.07.2023 12:00 Відповісти
найефективніше проти цих сракольотів буде ф-16. бо ПЗРК не дістають а для інших він занадто низько підлітає. а наші танки воно здатно діставати вже від 10 км.
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25.07.2023 11:40 Відповісти
Раз !
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25.07.2023 11:43 Відповісти
Довгоочікуваний гелікоптер Ка- 52 😠
Молодці хлопці 👍🏼🙏🏼❤️
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25.07.2023 11:52 Відповісти
Ка-52 - вертолет соосной отсосной схемы
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25.07.2023 12:48 Відповісти
 
 