Воины 38-й ОБрМП уничтожили вражеский вертолет Ка-52
Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты утром 25 июля уничтожили вражеский вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 38-й отдельной бригады морской пехоты.
"Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52. Слава морской пехоте Украины!", - говорится в сообщении.
На каком направлении уничтожен вертолет - не отмечается.
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+32 Qq Qqq #455433
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+21 cimbitep
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+15 MausMike
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Героям слава!!!
И всё таки, почему "Аллигатор"? Ведь разного рода крокодилы в Расеюшке не водятся. Ну назвали бы своим чем то, сруким, исконным, ну например "Конёк-горбунок" или там "Ковёр-вертолёт".
А також решти всього іншого
Молодці хлопці 👍🏼🙏🏼❤️
сооснойотсосной схемы