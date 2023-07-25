Воины 38-й ОБрМП уничтожили вражеский вертолет Ка-52

Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты утром 25 июля уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 38-й отдельной бригады морской пехоты.

"Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52. Слава морской пехоте Украины!", - говорится в сообщении.

На каком направлении уничтожен вертолет - не отмечается.

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