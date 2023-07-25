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Воины 38-й ОБрМП уничтожили вражеский вертолет Ка-52

ка

Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты утром 25 июля уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 38-й отдельной бригады морской пехоты.

"Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52. Слава морской пехоте Украины!", - говорится в сообщении.

На каком направлении уничтожен вертолет - не отмечается.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 243 220 человек (+600 за сутки), 4174 танка, 4705 артсистем, 8131 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

уничтожение (6904) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+32
Бінгооооо! Давно не було, слава ЗСУ!
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25.07.2023 11:22
+21
головне, щоби пілоти подохли.
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25.07.2023 11:30
+15
Кросівоє.
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25.07.2023 11:28
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Бінгооооо! Давно не було, слава ЗСУ!
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25.07.2023 11:22 Ответить
Високо летiв та низько впав
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25.07.2023 11:24 Ответить
Гарна новина...
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25.07.2023 11:25 Ответить
так, гарна..., але як би ж то в нас були..., далі за списком чого в нас поки немає, вони б падали значно частіше...
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25.07.2023 11:28 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.07.2023 11:27 Ответить
Героям слава !!!
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25.07.2023 11:27 Ответить
Кросівоє.
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25.07.2023 11:28 Ответить
головне, щоби пілоти подохли.
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25.07.2023 11:30 Ответить
Как правило они, изображая из себя комету (выделяя сероводород из заднего прохода который тут же воспламеняется) несутся к земле вместе со своим металлоломом.
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25.07.2023 11:36 Ответить
розмочили 10 денну прогалину... надіюсь з підсолоджувачем... й літуни під уламками...
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25.07.2023 11:30 Ответить
Прекрасно
И всё таки, почему "Аллигатор"? Ведь разного рода крокодилы в Расеюшке не водятся. Ну назвали бы своим чем то, сруким, исконным, ну например "Конёк-горбунок" или там "Ковёр-вертолёт".
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25.07.2023 11:34 Ответить
Не, лучшее ему название: "Вертун - падун"..
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25.07.2023 11:38 Ответить
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25.07.2023 12:00 Ответить
Одногорбый верблюд
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25.07.2023 12:49 Ответить

А також решти всього іншого
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25.07.2023 12:00 Ответить
найефективніше проти цих сракольотів буде ф-16. бо ПЗРК не дістають а для інших він занадто низько підлітає. а наші танки воно здатно діставати вже від 10 км.
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25.07.2023 11:40 Ответить
Раз !
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25.07.2023 11:43 Ответить
Довгоочікуваний гелікоптер Ка- 52 😠
Молодці хлопці 👍🏼🙏🏼❤️
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25.07.2023 11:52 Ответить
Ка-52 - вертолет соосной отсосной схемы
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25.07.2023 12:48 Ответить
 
 