У Росії працюють над розширенням свого ВПК - це виклик для України та всього вільного світу, - ГУР МО

Росіяни проводять модернізацію ракет на різних рівнях та хочуть розширити виробництво техніки.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Ракетні удари по Одесі показують, що "високоточні ракети" РФ - це міф. Якщо вони б'ють по порту, а влучають у культурний об'єкт, то це щось не так або з ракетами, або із зором", - сказав Юсов.

Він назвав Росію "лідером з військової контрабанди, яка збирає у всьому світі різні товари для модернізації своєї техніки".

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"На запас виробляти ракети вони не можуть, але працюють над розширенням свого ВПК - це виклик для України та всього вільного світу. Їм потрібні сучасні технології, виробнича база залишилася радянська. Схеми, чіпи, процесори - вся сучасна електроніка, яку росіяни намагаються здобути будь-якими способами", - резюмував розвідник.

Як писав Цензор.НЕТ, раніше Юсов повідомив, що росіянам вдалося модернізувати ракети Х-22 та "Онікс", а також відновити застосування комплексів "Бастіон".