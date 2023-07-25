У Росії працюють над розширенням свого ВПК - це виклик для України та всього вільного світу, - ГУР МО
Росіяни проводять модернізацію ракет на різних рівнях та хочуть розширити виробництво техніки.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
"Ракетні удари по Одесі показують, що "високоточні ракети" РФ - це міф. Якщо вони б'ють по порту, а влучають у культурний об'єкт, то це щось не так або з ракетами, або із зором", - сказав Юсов.
Він назвав Росію "лідером з військової контрабанди, яка збирає у всьому світі різні товари для модернізації своєї техніки".
"На запас виробляти ракети вони не можуть, але працюють над розширенням свого ВПК - це виклик для України та всього вільного світу. Їм потрібні сучасні технології, виробнича база залишилася радянська. Схеми, чіпи, процесори - вся сучасна електроніка, яку росіяни намагаються здобути будь-якими способами", - резюмував розвідник.
Як писав Цензор.НЕТ, раніше Юсов повідомив, що росіянам вдалося модернізувати ракети Х-22 та "Онікс", а також відновити застосування комплексів "Бастіон".
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Якщо не поможе - можна нахамити Англії чи США
https://mil.in.ua/uk/raketna-prohrama-kb-pivdenne/
Може, Буданову і Ко час перейти з інтерв*ю та штампування довідок для виїзду за кордон на перешкоджання розвитку кацапського ВПК?
Берутся соответсвующие по дальности и мощности ракеты, красятся, привинчивается табличка "Made in Ukraine" и отвёрточная сборка закончена.
Получаем продукт украинского производства.
Которым можем шмалять куда посчитаем нужным.
Дебіли блд...
краще б на ВПК відправляли ці дрони аніж на Москву.