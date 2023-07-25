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Новини Агресія Росії проти України
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У Росії працюють над розширенням свого ВПК - це виклик для України та всього вільного світу, - ГУР МО

виробництво,росія,ракети

Росіяни проводять модернізацію ракет на різних рівнях та хочуть  розширити виробництво техніки.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Ракетні удари по Одесі показують, що "високоточні ракети" РФ - це міф. Якщо вони б'ють по порту, а влучають у культурний об'єкт, то це щось не так або з ракетами, або із зором", - сказав Юсов.

Він назвав Росію "лідером з військової контрабанди, яка збирає у всьому світі різні товари для модернізації своєї техніки".

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"На запас виробляти ракети вони не можуть, але працюють над розширенням свого ВПК - це виклик для України та всього вільного світу. Їм потрібні сучасні технології, виробнича база залишилася радянська. Схеми, чіпи, процесори - вся сучасна електроніка, яку росіяни намагаються здобути будь-якими способами", - резюмував розвідник.

Як писав Цензор.НЕТ, раніше Юсов повідомив, що росіянам вдалося модернізувати ракети Х-22 та "Онікс", а також відновити застосування комплексів "Бастіон".

Автор: 

крилаті ракети (1073) виробництво (1628) розвідка (3858) ракети (4022) росія (65122)


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Топ коментарі
+18
ГУР МО не хоче розповісти, що нам заважає розширювати свій ВПК? До ******** електроніки доступ є, бери і роби тільки. Але ж це не на часі, бо треба барабани купляти, серіали знімати...
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25.07.2023 12:39
+16
У нас влада зайнята ,як вивести з-під удару правосуддя Баканова ,Наумова та Сівковича. Та тих ,хто давав накази розмінувать південний напрямок і мости.
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25.07.2023 12:36
+16
У нас теж є план:
- яйця по 100 грн

- більше барабанів
- збільшити зарплату судям до 100 000$ в день - так точно вони будуть нормальні
- ще більше узурпувати ЗМІ
- домобілізувати ще 100 000

Якщо не поможе - можна нахамити Англії чи США
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25.07.2023 12:36
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У нас влада зайнята ,як вивести з-під удару правосуддя Баканова ,Наумова та Сівковича. Та тих ,хто давав накази розмінувать південний напрямок і мости.
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25.07.2023 12:36 Відповісти
У нас теж є план:
- яйця по 100 грн

- більше барабанів
- збільшити зарплату судям до 100 000$ в день - так точно вони будуть нормальні
- ще більше узурпувати ЗМІ
- домобілізувати ще 100 000

Якщо не поможе - можна нахамити Англії чи США
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25.07.2023 12:36 Відповісти
ГУР МО не хоче розповісти, що нам заважає розширювати свій ВПК? До ******** електроніки доступ є, бери і роби тільки. Але ж це не на часі, бо треба барабани купляти, серіали знімати...
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25.07.2023 12:39 Відповісти
Давай свої розробки. Будемо випускати.
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25.07.2023 12:45 Відповісти
а дописувач не повинен свої розробки давати. для цього є відповідні інститути та кб, а відповідальні державін органи та структури, як то мінстратегпром та укроборонпром, мають сприяти та забезпечувати цей процес. але от невдача - ваша ублюдочна зелена влада, крім як побиратися та старцювати по світу, хамити у бидло стилі благородним білим людям, як нашій країні допомагають, та тирити бабло на асфальті, ні на що більше не спроможна...
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25.07.2023 13:08 Відповісти
А що запропонувала національна академія наук з бюджетом в 7млрд.грн. за 22 рік ? Тисячі чиновників від науки на державній зарплаті, нерухомість в Києві, різні установи по всій країні
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25.07.2023 13:54 Відповісти
та отож.
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25.07.2023 13:59 Відповісти
Ось розробки. Але станом на 2018 рік. Далі ви знаєте:
https://mil.in.ua/uk/raketna-prohrama-kb-pivdenne/
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25.07.2023 13:47 Відповісти
А ви шо думали? що рашисти сидіти будуть на печі? Вони вже запустили в массове веробництво безпілотники,клєпають ,як пиріжки в звільнених від бізнесу центрах.
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25.07.2023 12:45 Відповісти
Будем отбиваться барабанами и яйцами…зеленых. Правда, стоить они уже будут не 17 грн., а ломаный грош. Но это хорошо: эффект серьезный, а стоимость низкая. Зеленым хорошо, а вот барабанам плохо.
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25.07.2023 12:46 Відповісти
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25.07.2023 12:47 Відповісти
А резніков шо нарощує? Яйця?
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25.07.2023 12:47 Відповісти
Не тільки, ще й кількість грошей в своїх кишенях.
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25.07.2023 12:54 Відповісти
А для ГУР це не виклик?
Може, Буданову і Ко час перейти з інтерв*ю та штампування довідок для виїзду за кордон на перешкоджання розвитку кацапського ВПК?
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25.07.2023 12:52 Відповісти
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25.07.2023 12:53 Відповісти
Военные производства должны методично выкорчёвываться по всей территории Московии.
Берутся соответсвующие по дальности и мощности ракеты, красятся, привинчивается табличка "Made in Ukraine" и отвёрточная сборка закончена.
Получаем продукт украинского производства.
Которым можем шмалять куда посчитаем нужным.
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25.07.2023 12:54 Відповісти
Варто почати з БПЛА на 1000 км. Де вони?
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25.07.2023 12:55 Відповісти
Просрали, як і ракетну програму. І ********, який це саботував - просто звільнений, а не сидить довічно
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25.07.2023 15:07 Відповісти
На росії ті, хто просрав "Кинжали", вже давно у буцегарні.
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25.07.2023 15:09 Відповісти
А в нас - сидять тільки патріоти, які намагалися врятувати країну. Подивіться , на кого зелена піздота повідкривала справи. А нарід, наче почумів від ************* - засунув голову собі в сраку і бубнить про "незламність", "нескореність" "потужність" і "Крим за 2-3 нєдєлі". Це просто жах, держава знищується онлайн!
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25.07.2023 15:13 Відповісти
Не треба було іржати з русні про "першу націю, знищену телевізором".
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25.07.2023 15:32 Відповісти
Ну, вони перша, ми - друга. Вважаючи, що нас, як і расіян, переміг вилупеник з тупою дешевою пропагандою і серіальчиком, мабуть таки і є "адін нарот". Принаймні - по розумовому розвитку.
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25.07.2023 15:39 Відповісти
Якщо доведеш, що не зашкодиш справі, звернись до зоологів, які розводять Бобрів
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25.07.2023 15:53 Відповісти
Зелена мразота краде краде яка оборонка
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25.07.2023 12:54 Відповісти
Так, звісно, в нас вже економіка на військових рейках, всі безробітні працевлаштовані на підприємствах впк та працюють на нашу перемогу, всі корупціонери сидять на нарах, ну тепер можна і про рашку побазікати.
Дебіли блд...
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25.07.2023 12:57 Відповісти
Рашка працює а ми тільки констактуєм факти
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25.07.2023 13:00 Відповісти
Було два військових статиста, Ігнат та Скибицький, тепер ще й цей. Може і нормальні офіцери, але... панове, вам під час війни більш нема чим зайнятися, окрім як пустопорожнім балабольством?
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25.07.2023 13:02 Відповісти
порожнє балабольство - це стиль зеленої влади; по-перше, іншого вони нічого не вміють, по-друге, на жаль для більшости посполитих це "заходить" найкраще.
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25.07.2023 13:13 Відповісти
Ще аристович рахував чорнобаївки та коли в москалів закінчаться ракети. Ракети не закінчуються, ми це бачимо і відчуваємо без адрестовича й інших речників
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25.07.2023 13:56 Відповісти
я кожен раз пояснював дебілам що ржати з Чорнобаївки можуть хіба що відсталі,бо вона була воротами до Херсону,і відповідно русні варіантів інших не залишалось її тримати,але наші тільки ржали про тупих лаптів,а як самим довелось в Бахмуті кістками лягати,щось *********** уже не чулося.
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25.07.2023 22:56 Відповісти
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25.07.2023 13:08 Відповісти
фігові справи.
краще б на ВПК відправляли ці дрони аніж на Москву.
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25.07.2023 14:11 Відповісти
Кому то ракеты важны, а кому то сериалы.
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25.07.2023 14:29 Відповісти
Закроем Одессу телемарафоном!
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25.07.2023 14:59 Відповісти
І коли в них ВПК розгорнеться повністю, і усе це полетить на нас, тоді що ви будете робити? Зливати воду, бо просрали країну і війну заради серіальчиків?
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25.07.2023 15:10 Відповісти
Головний наш ворог то є одноразові пакетики! І з грудня 2021 року з ним ведеться нещадна боротьба! Хтось може не згодний?!
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25.07.2023 16:12 Відповісти
какой идиотизм и популизм , это просто жесть , пи№дежь ради пи№дежа , главное что бы не забывали , актеры по всюду , клоуны , пи№даболы сверху до низу , отупление и дегенератизм в новостном просторе заполонил на 100% все ресурсы , есть рот - говори , и похер что и зачем , люди уже давно не думают , они просто слушают , как ветер, как река, как прибой моря , смысла нет , но есть шуршание .
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25.07.2023 16:51 Відповісти
 
 