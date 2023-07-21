Росія продовжує виробляти ракети, але вже не здатна компенсувати витрачене, - ГУР
Росія продовжує виробляти ракети, але обсяги виробництва менші, ніж було раніше.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На тлі заяв низки українських посадовців ще минулого року, що у РФ ракет залишилось нібито тільки на три-чотири масованих обстріли, Юсова запитали, як росіянам вдається продовжувати виробництво й обходити санкції, адже в зброї РФ знаходять американські і європейські запчастини.
"За кількістю все-таки різниця є величезною. Якщо ми згадаємо кількість ракет, які використовувались в одному ударі, та інтервали між ними на початку вторгнення, і те, що відбувається сьогодні, то це неспівмірні речі", – сказав Юсов.
Він наголосив, що РФ, навіть продовжуючи виробництво і нарощуючи певним чином ракетне озброєння, не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.
"Але так – виробництво триває. І так – в ньому продовжують використовуватись, в окремих випадках, іноземні комплектуючі і насамперед мікросхеми, чипи. Але не тільки. Якщо ми говоримо про виробництво, то це може стосуватися навіть таких простих речей, як підшипники, які просто на Росії важко знайти", – сказав представник ГУР.
Обхід санкцій, за його словами, відбувається у різний спосіб. Є просто чорна контрабанда, а є "величезна сіра історія".
Юсов зазначив, що низка країн, які не приєдналися до санкцій ЄС і США проти РФ, можуть закуповувати певні товари подвійного призначення або товари, в яких містяться "цікаві" для російського військово-промислового комплексу елементи. І потім уже, через окремі фірми, здебільшого не в рамках державної політики, ці речі потрапляють на російський ринок.
Будь ласка, зачекайте...
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у кацапів досить потужний ВПК - ми ще довго не зрівняємось
і не забувайте, що виробництво має бути під потужною парасолькою ППО
мається на увазі що в крайньому разі можна використовувати не "mil spec grade" а ширвжиток
і візьміть до уваги - мікроелектроніки на 100 ракет поміститься в чемодані середніх розмірів а обіг мікроелектроніки ширвжитку взагалі ніхто не контролює і не обмежує - просто не реально
mil spec відрізняється від ширвжитку тільки більшою якістю, більшою захищеністю і більшим температурним діапазоном - що в загальному випадку не так і критично
але з точки зору електроніки КР набагато тупіша за смартфон
Влучні удари по рашистам.
Три вибухи в Токмаку.👊👊👊
І що?
та кацапи тільки за рахунок прибутків росатома можуть ракети клепати в три зміни ще довгі роки.
ясно ще один чувачок з рожевими окулярами.
Кацапи мають налагоджене роками виробництво ракет, від стратегічних до банальних олівців граду. Мають величезну територію, отже розбомбити їх потужності Не варіант. Але так мріяти звісно можна.
та кацапи з голоду будуть дохнути, але все рівно будуть раді що "мальчікі" виробляють ракети якими потім вбивають каклов проклятих. Нічого Ви не знаєте про той мерзенний народішко кацапопідарів.
І так поки у нас тільки казочки розповідають про дрони, кацапи нові заводи будують...
Зеленський де електронне декларування?
піаністапредставника, він грає*******, як уміє...
Люди щодня гинуть. А ці пиззять...
Вас дохрена чути! А ваша робота повинна бути тиха, але болюча для ворога.
Від творців висліву "Війна скінчиться через два місяці".
Я помітив, що дебільна влада тільки і рахує як зменшуються озброєння в рашки, які дорогі ракети вони витрачають на знищення цивільних об`єктів, але мовчать як нарощується у нас озброєння власними силами