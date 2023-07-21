Росія продовжує виробляти ракети, але вже не здатна компенсувати витрачене, - ГУР

Росія продовжує виробляти ракети, але обсяги виробництва менші, ніж було раніше.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На тлі заяв низки українських посадовців ще минулого року, що у РФ ракет залишилось нібито тільки на три-чотири масованих обстріли, Юсова запитали, як росіянам вдається продовжувати виробництво й обходити санкції, адже в зброї РФ знаходять американські і європейські запчастини.

"За кількістю все-таки різниця є величезною. Якщо ми згадаємо кількість ракет, які використовувались в одному ударі, та інтервали між ними на початку вторгнення, і те, що відбувається сьогодні, то це неспівмірні речі", – сказав Юсов.

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Він наголосив, що РФ, навіть продовжуючи виробництво і нарощуючи певним чином ракетне озброєння, не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.

"Але так – виробництво триває. І так – в ньому продовжують використовуватись, в окремих випадках, іноземні комплектуючі і насамперед мікросхеми, чипи. Але не тільки. Якщо ми говоримо про виробництво, то це може стосуватися навіть таких простих речей, як підшипники, які просто на Росії важко знайти", – сказав представник ГУР.

Обхід санкцій, за його словами, відбувається у різний спосіб. Є просто чорна контрабанда, а є "величезна сіра історія".

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Юсов зазначив, що низка країн, які не приєдналися до санкцій ЄС і США проти РФ, можуть закуповувати певні товари подвійного призначення або товари, в яких містяться "цікаві" для російського військово-промислового комплексу елементи. І потім уже, через окремі фірми, здебільшого не в рамках державної політики, ці речі потрапляють на російський ринок.