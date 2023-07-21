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Росія продовжує виробляти ракети, але вже не здатна компенсувати витрачене, - ГУР

ракети

Росія продовжує виробляти ракети, але обсяги виробництва менші, ніж було раніше.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На тлі заяв низки українських посадовців ще минулого року, що у РФ ракет залишилось нібито тільки на три-чотири масованих обстріли, Юсова запитали, як росіянам вдається продовжувати виробництво й обходити санкції, адже в зброї РФ знаходять американські і європейські запчастини.

"За кількістю все-таки різниця є величезною. Якщо ми згадаємо кількість ракет, які використовувались в одному ударі, та інтервали між ними на початку вторгнення, і те, що відбувається сьогодні, то це неспівмірні речі", – сказав Юсов.

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Він наголосив, що РФ, навіть продовжуючи виробництво і нарощуючи певним чином ракетне озброєння, не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.

"Але так – виробництво триває. І так – в ньому продовжують використовуватись, в окремих випадках, іноземні комплектуючі і насамперед мікросхеми, чипи. Але не тільки. Якщо ми говоримо про виробництво, то це може стосуватися навіть таких простих речей, як підшипники, які просто на Росії важко знайти", – сказав представник ГУР.

Обхід санкцій, за його словами, відбувається у різний спосіб. Є просто чорна контрабанда, а є "величезна сіра історія".

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Юсов зазначив, що низка країн, які не приєдналися до санкцій ЄС і США проти РФ, можуть закуповувати певні товари подвійного призначення або товари, в яких містяться "цікаві" для російського військово-промислового комплексу елементи. І потім уже, через окремі фірми, здебільшого не в рамках державної політики, ці речі потрапляють на російський ринок.

Автор: 

крилаті ракети (1070) розвідка (3856) росія (64958)


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Топ коментарі
+21
Наша песня хороша, начинай сначала...
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21.07.2023 21:51
+18
За прогнозами Буданова ракети у Роісі првинні були закінчинитися ще зимою, а зараз зебіли мали плюхатися у морі на пляжах Ялти.

І що?
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21.07.2023 21:54
+16
випускайте клоуна данілова - нехай розкаже що вросії ракети закінчилися
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21.07.2023 22:00
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У нас обмежень на імпортну електроніку і ******* обладнання немає. То чому б нам не створювати ракети і системно нищити заводи та інженерні центри ********** які ліплять ракети "на коліні"? Бо ***** нападьот? Так уже...
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21.07.2023 21:51 Відповісти
ніхто не ліпить ракети на коліні
у кацапів досить потужний ВПК - ми ще довго не зрівняємось

і не забувайте, що виробництво має бути під потужною парасолькою ППО
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21.07.2023 22:00 Відповісти
Я про електроніку. Якщо видирати запчастини з мікрохвильовок то це "на коліні". Нам не потрібно рівнятись на *********. Ми в 28 разів територіально менші за них. Звідси довжина кордонів які потрібно захищати у нас набагато менша.
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21.07.2023 22:26 Відповісти
ніхто мікроелектроніку насправді не видирає із побутової техніки - це образний вираз

мається на увазі що в крайньому разі можна використовувати не "mil spec grade" а ширвжиток

і візьміть до уваги - мікроелектроніки на 100 ракет поміститься в чемодані середніх розмірів а обіг мікроелектроніки ширвжитку взагалі ніхто не контролює і не обмежує - просто не реально
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21.07.2023 23:34 Відповісти
Різниця між ******** мілітарі класом та ширвжитком дуже велика. Ряд компонентів взагалі ніколи не постачається цивільним виробникам.
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21.07.2023 23:50 Відповісти
наведіть приклад

mil spec відрізняється від ширвжитку тільки більшою якістю, більшою захищеністю і більшим температурним діапазоном - що в загальному випадку не так і критично
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22.07.2023 00:11 Відповісти
По аналогії з жигулями ... все ніби італійське, а чомусь на виході тазик з гайками...
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22.07.2023 00:53 Відповісти
десь так

але з точки зору електроніки КР набагато тупіша за смартфон
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22.07.2023 01:20 Відповісти
Кацапи дуже рідко влучають туди куди ціляться. І цей факт уже вселяє певний оптимізм.
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22.07.2023 01:29 Відповісти
не узагальнюйте - у х-22 така проектна точність, x-101, x-55, калібри - збивають пачками - але ж вони важчі повітря ітд
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22.07.2023 01:33 Відповісти
Якщо нічим стрілять то залишається втішатися статистикою - могло бути і гірше...
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22.07.2023 01:42 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала...
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21.07.2023 21:51 Відповісти
Запоріжжя ЗСУ працює....
Влучні удари по рашистам.
Три вибухи в Токмаку.👊👊👊
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21.07.2023 21:51 Відповісти
Може, досить заспокоювати такою аналітикою!
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21.07.2023 21:52 Відповісти
За прогнозами Буданова ракети у Роісі првинні були закінчинитися ще зимою, а зараз зебіли мали плюхатися у морі на пляжах Ялти.

І що?
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21.07.2023 21:54 Відповісти
Буданов з своїми "прогнозами" уже став не те що посміховиськом, а навіть мемом. За "зелених" балабольство стало модним трендом.
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21.07.2023 22:29 Відповісти
Де наші ракетні Кулібіни -- іних уж нєт а тє далєче
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21.07.2023 21:54 Відповісти
Вместо Кулибинов у нас Поворознюк.
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21.07.2023 21:57 Відповісти
Россия имеет рабочие заводы. И на них она будет шльопать ракеты пока не закончатся деньги или заводы не разбомбят.
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21.07.2023 21:56 Відповісти
Или пока всех не арестуют
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21.07.2023 22:02 Відповісти
Кого не арестуют? Наука вне политики.
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21.07.2023 22:03 Відповісти
Да это сарказм) Хотя там всё может быть
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21.07.2023 22:04 Відповісти
Дядьку, ти кацапський довбойоб! Де це ти бачив науку поза політикою? Тільки хіба що якийсь блаженний ентомолог дядечко Бенедикт з "П*ятнадцятилітнього капітана" Жюль Верна.Не знаєш, скільки вже ваш ***** пересаджав росіських вчоних? Та хоч би тих, які займались розробкою гіперзвукових літальних апаратів.
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21.07.2023 22:11 Відповісти
Вспомни Корольова. Как над ним издевались, а потом он как миленький работал на СССР. Наука вне политики.
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21.07.2023 22:11 Відповісти
Тюремна баланда - найкращий "двіґатель наукі".
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21.07.2023 22:21 Відповісти
"Пряник" мотивує набагато краще за "нагайку".
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21.07.2023 22:33 Відповісти
Работал, потому что ракеты строил и был полезен. Если какой нибудь конструктор не даст нужное количество ракет или необходимую точность - поедет вслед за Гиркиным
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21.07.2023 22:38 Відповісти
гроші закінчаться ?
та кацапи тільки за рахунок прибутків росатома можуть ракети клепати в три зміни ще довгі роки.
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21.07.2023 22:06 Відповісти
Можуть, але ... якщо ми їм це дозволимо.
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21.07.2023 22:34 Відповісти
Ми ????
ясно ще один чувачок з рожевими окулярами.
Кацапи мають налагоджене роками виробництво ракет, від стратегічних до банальних олівців граду. Мають величезну територію, отже розбомбити їх потужності Не варіант. Але так мріяти звісно можна.
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21.07.2023 22:51 Відповісти
Якийсь утирок прігожин просто почав рухатись в сторону москви, а шухєру неміряно і все затріщало по швам... 70% усіх товарних та продуктових складів ********** знаходяться біля москви. Тобто в зоні досяжності... Я вже не кажу про зону вздовж кордону України яку на 100 км. вглиб можна мінімальними ударами по обєктах життєзабезпечення перетворити в непридатну для життя. Коли вулиці заповнять біженці їм тоді відразу "на ракети" не вистачить.
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21.07.2023 23:43 Відповісти
тепер ясно, точно в рожевих окулярах.
та кацапи з голоду будуть дохнути, але все рівно будуть раді що "мальчікі" виробляють ракети якими потім вбивають каклов проклятих. Нічого Ви не знаєте про той мерзенний народішко кацапопідарів.
І так поки у нас тільки казочки розповідають про дрони, кацапи нові заводи будують...
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21.07.2023 23:52 Відповісти
Два роки служив в ярославській губернії. Надивився на їх провінційний спосіб життя в деталях. До служби ще встиг зїздити на Байкал. Кацап в телевізорі від кацапа в "природньому середовищі" відрізняється - є межа за якою він посилає всіх і вся на фіг і перетворюється в скотину якій все стає пофіг крім власних тваринних потреб... А стосовно "казочок про дрони", то вже зявились вітчизняні. Теж саме "станеться" і з ракетами. "Зеленим" не довго лишилось...
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22.07.2023 01:16 Відповісти
Шо опять?
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21.07.2023 21:58 Відповісти
випускайте клоуна данілова - нехай розкаже що вросії ракети закінчилися
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21.07.2023 22:00 Відповісти
Там все пучком, семья за бугром...
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21.07.2023 22:05 Відповісти
Где-то ехидно хихикает в Израиле "Лёха - две-три недели"...
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21.07.2023 22:01 Відповісти
Юсов, не кизди, большая разница или какая разница? Нам от их объёмов клепания ракет не легче, успокоительнах...
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21.07.2023 22:01 Відповісти
Этот *** это БРЕД написал для чего ??? Чтобы сделать вывод, что украинские ракеты "не на часі".
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21.07.2023 22:22 Відповісти
Зелени мародери барабанщики видовлекають увагу від крадіжок та розпілу бабла.
Зеленський де електронне декларування?
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21.07.2023 22:22 Відповісти
Не стріляйте в піаніста представника, він грає *******, як уміє...
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21.07.2023 22:24 Відповісти
Главный принцип расеян - не сделать у себя в стране лучше, а сделать в других странах хуже
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21.07.2023 22:27 Відповісти
Кацапня під санкціями продовжує клепати ракети. Україна ж має підтримку Америки, і Європи неможе запустити виробництво тих ракет які були започатковані при ''Пороху''. Напевне проблема в тому що вони ''започатковані при ''Пороху''.
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21.07.2023 22:27 Відповісти
Андрюха, так нє чєсна, патамуша ви с Кірюхой гаварілі, шо у кацапов ракєти йєщьо в прошлам гаду закончіліся. Так шо давайтє не будєм нагнєтать, раз закончіліся, значіт закончіліся... А всьо, що тєпєрь будєт прілітать можна за ракєти і нє счітать, ну тіпа НЛО. Тіпа ракєти уже закончіліся, а НЛО йєщьо нєт...
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21.07.2023 22:38 Відповісти
Піздюк
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21.07.2023 22:50 Відповісти
В Україні головного управління військової розвідки нема! Бо москальський гандон, що в так званому гур москслямт ще в криму завербований.
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21.07.2023 22:53 Відповісти
"Якщо ми згадаємо кількість ракет, які використовувались в одному ударі, та інтервали між ними на початку вторгнення, і те, що відбувається сьогодні, то це неспівмірні речі",-а якщо до використаних у цьому році ракет та додати шахеди? Речі так і лишаться неспівмірними? Бо ж перші місяці дронів взагалі не було. Чи 50÷70 кг вибухівки, що він несе, не становлять жодної загрози?
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21.07.2023 22:55 Відповісти
ГУР - свисніть курці в хвуй! Ванги драні.
Люди щодня гинуть. А ці пиззять...
Вас дохрена чути! А ваша робота повинна бути тиха, але болюча для ворога.
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21.07.2023 23:20 Відповісти
Росія продовжує виробляти ракети, але вже не здатна компенсувати витрачене, - ГУР Джерело:

Від творців висліву "Війна скінчиться через два місяці".
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21.07.2023 23:31 Відповісти
А я б випустив обдрестовича в телевізію - він то вже точно знає чого і скока...
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22.07.2023 04:28 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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22.07.2023 06:02 Відповісти
Ну частково компенсує. Накопичить поступово певну кількість і все одно ті ракети прилетять українцям на голови
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22.07.2023 07:49 Відповісти
рашка буде компенсувати «нестачу» ракет шахедами власного виробництва, які будуть кошмарити всю територію України і виснажувати і без того мізерні запаси ППО. Їм економічно вигідніше буде шазеди запускати у великій кількості, а вони біду теж приносять немалу.
Я помітив, що дебільна влада тільки і рахує як зменшуються озброєння в рашки, які дорогі ракети вони витрачають на знищення цивільних об`єктів, але мовчать як нарощується у нас озброєння власними силами
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22.07.2023 08:17 Відповісти
 
 