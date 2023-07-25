Каховську ГЕС відбудують із дотриманням новітніх екологічних вимог: потужність станції збільшиться удвічі, - Укргідроенерго

Нова станція Каховської ГЕС буде потужністю 550-600 МВт. Проєкт відбудови буде проходити екологічну експертизу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Нова станція буде більш потужною. До підриву вона виробляла 340 МВт, і ми планували побудувати ще одну станцію на 220 МВт. Тепер це буде одна станція потужністю 550-600 МВт. Але більш точно ми будемо це знати, коли зможемо побачити, в якому стані перебувають залишки 12 прольотів греблі", - сказав Сирота.

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За його словами, відбудова Каховської ГЕС проводитиметься з дотриманням усіх новітніх екологічних вимог, зокрема до облаштування рибоходів, непримусових рибопропускних споруд.

"Риба, яка буде заходити з моря до Каховського водосховища і далі до Запоріжжя на нерест, має це робити без перешкод. Це екологічні вимоги, які при будівництві станції ми маємо виконувати, як це робиться в сучасному світі. Тому проєкт станції буде проходити, серед іншого, і екологічну експертизу", - зазначив очільник Укргідроенерго.

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