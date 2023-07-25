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Каховську ГЕС відбудують із дотриманням новітніх екологічних вимог: потужність станції збільшиться удвічі, - Укргідроенерго

гес,каховська

Нова станція Каховської ГЕС буде потужністю 550-600 МВт. Проєкт відбудови буде проходити екологічну експертизу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Нова станція буде більш потужною. До підриву вона виробляла 340 МВт, і ми планували побудувати ще одну станцію на 220 МВт. Тепер це буде одна станція потужністю 550-600 МВт. Але більш точно ми будемо це знати, коли зможемо побачити, в якому стані перебувають залишки 12 прольотів греблі", - сказав Сирота.

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За його словами, відбудова Каховської ГЕС проводитиметься з дотриманням усіх новітніх екологічних вимог, зокрема до облаштування рибоходів, непримусових рибопропускних споруд.

"Риба, яка буде заходити з моря до Каховського водосховища і далі до Запоріжжя на нерест, має це робити без перешкод. Це екологічні вимоги, які при будівництві станції ми маємо виконувати, як це робиться в сучасному світі. Тому проєкт станції буде проходити, серед іншого, і екологічну експертизу", - зазначив очільник Укргідроенерго.

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Автор: 

Укргідроенерго (343) відбудова (354) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+19
А вартість відбудови при цьому збільшиться втричі?
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25.07.2023 12:56
+16
бляха, відбудовувальщики, звільнити її треба від кацапів, для початку. що наразі виглядає взагалі нереальним.
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25.07.2023 12:54
+15
Многие специалисты уже поставили под сомнение целесообразность такой "видбудовы", но поскольку на реализации этого проекта можно хорошо "прибарахлиться", местные коррупционеры будут его активно продвигать.
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25.07.2023 13:01
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бляха, відбудовувальщики, звільнити її треба від кацапів, для початку. що наразі виглядає взагалі нереальним.
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25.07.2023 12:54 Відповісти
Люди вже посадили на цх землях картоплю
и вона вже зийшла... Ни,ни-хай буде так, як
то сотворив Господь!!! 🙏
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25.07.2023 17:38 Відповісти
А вартість відбудови при цьому збільшиться втричі?
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25.07.2023 12:56 Відповісти
власть походу занимается только тем на чем можно украсть))
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25.07.2023 13:00 Відповісти
Хочу міліон гес у кожну хату,тіки гроші де зін ой баіден.
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25.07.2023 13:00 Відповісти
Многие специалисты уже поставили под сомнение целесообразность такой "видбудовы", но поскольку на реализации этого проекта можно хорошо "прибарахлиться", местные коррупционеры будут его активно продвигать.
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25.07.2023 13:01 Відповісти
Ηαχερα таких петухов пускать ? Чи будуть взагалі відбудовувати ?
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25.07.2023 13:03 Відповісти
Гроші вже "освоїли" на відбудову ? Київщина була звільнена більше року назад, відбодували зруйновану дамбу на Київській ГЕС ? А там всього два прольоти якщо не помиляюсь....
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25.07.2023 13:06 Відповісти
Малий об'єм роботи, не заробиш, там тільки відкату на два прольоти.
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25.07.2023 13:26 Відповісти
Поки нема води сапропелю можна на поля нарити
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25.07.2023 13:08 Відповісти
Пішли ви наХ зі своєю відбудовою Каховської гес Зелені виродки, нову "Мрію" для
крадіжки з бюджета знайшли.
Хай вже залишається як є русло Дніпра і історичні Січові землі.
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25.07.2023 13:13 Відповісти
Є готовий проект "Будівництво Каховської ГЕС-2", на розробку якого було витрачено купу бюджетних коштів.
Тепер пішов рух щоби цей ж самий проект продати Укргідроенерго за гроші платників податків і фінансових донорів іще раз.
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25.07.2023 13:21 Відповісти
Головне, щоб герус з рахамією хоть, якусь копійчину з цього отримали, у них же і значи маються нардепівські від зелі… Пахарі..
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25.07.2023 13:23 Відповісти
І засадять мільярдом дерев. А зверху давно обіцяний Космодром з бабушкофонами, весь засаджений лікувальним канабісом.
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25.07.2023 13:28 Відповісти
А чи не можна подати петицію, щоб заборонити це велике крадівництво?
Або, хочаб хай дадуть простий розрахунок - ми витрачаємо 10 млрд баксів, ГЕС дасть електроенергії на 10 млрд баксів за 200(чи 300, чи 400?) років експлуатації. А збудувати щось на ці гроші, що окупиться за 30-50 років ми не можемо, бо в нас 💰 грошей кури не клюють
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25.07.2023 13:33 Відповісти
Слухав науковця, так той сказав, що не треба цю ГЕС відбудовувати - хай все вернеться, як було.....
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25.07.2023 13:36 Відповісти
різні науковці мають різні думки. це тема дискусійна але в Україні не знають шо таке дискусія.
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25.07.2023 14:06 Відповісти
Так !
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25.07.2023 17:41 Відповісти
Довбойоби.
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25.07.2023 13:46 Відповісти
Комуняки зробили великий злочин, зробивши цю ГЕС! Адже було затоплено місто Градіжськ і багато сел, людей силоміць вивозили в тому числи і в Сибір, було знищено унікальні плавні, зокрема біля В. Лепетихі, де були великі рибні артілі. Було назавжди перекрито шлях до нерестилищ і чорноморська риба (осетрові, оселедці та інші) перестала заходити на нерест - екології завдано непоправної шкоди! І, як фінал, водяна бомба, яка нанесла шкоду Херсонській області в результаті підриву, адже ця можливість закладалась бузувірами спеціально на "випадок війни". В результаті цього отримали скоріше бутафорську ГЕС, адже вона більший час працює в компенсаційному режимі. Аргументи по відновленню є дитячими, та навіть сопливими, адже води не буває більше в водосховищах, ніж несе русло ріки і розумний відвід води завжди існує. А ті жалюгідні кіловати, якими ********** енергетики легко перекриваються сонячними та вітровими станціями на осушених землях. Так нам готують черговий злочин, адже вся вигода від ГЕС і близько не перекриває збитків, при чому на віка!
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25.07.2023 13:49 Відповісти
Гроші на відбудову вже "пішли"? Попереду довга кривава боротьба, а куча народу фігнею займається...
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25.07.2023 14:01 Відповісти
Дайте людям картоплю зібрати
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25.07.2023 14:07 Відповісти
А по берегах мільярд дерев? і поряд силіконова (чуйська) долина?
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25.07.2023 14:12 Відповісти
дайте план фотошоп 3д макса как на двуярусный днепрогес
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25.07.2023 14:17 Відповісти
Пнх, дебіли !!! Війну виграйте спочатку!!!
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25.07.2023 15:41 Відповісти
Н'ю Васюкі. Зелені тварі, як ви вже дістали!
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25.07.2023 22:48 Відповісти
Взагалі, зелені тварі, можете завтра починати будівництво ГЕС номер два. Дебіли, які принесли війну в Україну.
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25.07.2023 22:51 Відповісти
 
 