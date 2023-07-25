Не можна нав’язувати українцям темпи контрнаступу, - посол Естонії в НАТО Луйк
Не можна нав’язувати Україні темпи контрнаступу та мати завищені очікування щодо його результатів.
Про це заявив посол Естонії в НАТО Юрі Луйк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.
"Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них. І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв", – сказав він.
Луйк зазначив, що Україна все ще має у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях.
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Їм до своєї війни ще готуватись.
Місяць будуть вирішувати, це напад, чи ще ні.
До того ж там "вагнєр" тепер поряд, можна і гібридно, як у нас на Донбасі.
НАТО - це не тільки зброя, а і менеджмент. Без зброї НАТО ми програємо зараз, без менеджменту на кшталт НАТО - трохи згодом.
Не имеют значения
Пока на Банковой русская агентура
Это так очевидно
Мне даже неловко писать об этом
Это как дважды два
Понятно даже ребенку
А у 2014 тільки наївні мрійники мріяли про те що імітація санкцій зможе завдати шкоди рашці .
Нинішні санкції , які вже дійсно санкції , теж не змогли це зробити швидко , але руйнівна їх робота продовжується , і згодом таки дасть результат .
Економіка рашки здихає і це факт , хто б і що не говорив , як би вони там не бахвалились , що б не говорили але правди , як і цифри статистики , їм не приховати ..
У військовому плані , всі теж бачать їхні успіхи в лапках . Про яке НАТО мова .?
Реально воювати з руснею готові лише поляки, латвійці, естонці, латиші, може, ще фіни.
Інші - ні. НАТО - колегіальна структура, так що у разі нападу поки дійдуть консенсусу, російські танки вже можуть стояти в Берлині.
А Сибір з викопними ресурсами , ще треба освоїти , але фінансів у них на це теж не вистачає , а тепер не вистачатиме ще й технологій . Тому вони й плачуть про те що змушені урізати всі державні програми , соціалку і так далі . І це тільки початок ..!
Багато ви чули руснявих некрологів про вчених, викладачів, винахідників, інженерів, науковців, митців? У нас таких повно. У них - майже немає. Є зеки і маргінали, які росії не потрібні, вона їх утилізує. Еліту залишає "на развод".
Сибір у них і так непогано засвоєна. Якщо що, китайці допоможуть, це вони з радістю.
Також врахуйте, що вони діють в умовах санкцій, а нам всіляко допомагають. І росія тягне цю війну сама, з мінімальною підтримкою.
Ви не шукайте некрологів , а шукайте і дивіться на їхню статистику .
Такого не было с 1996 года. В России - рекордная нехватка рабочей силы https://biz.nv.ua/markets/rossiyskaya-ekonomika-ostalas-bez-rabochey-sily-v-promyshlennosti-ostraya-nehvatka-kadrov-50325825.html https://biz.nv.ua/markets/rossiyskaya-ekonomika-
В https://nv.ua/tags/rossija.html России наблюдается самая высокая нехватка рабочей силы с 1996 года, более трети российских промышленных предприятий не могут найти работников.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, ежемесячно проводимого российским Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, пишет https://www.politico.eu/article/russia-face-highest-labor-shortage-since-1996-survey/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication Poitico .
По данным института, нехватка частично была связана с «частичной мобилизацией» населения России, начавшейся с сентября 2022 года.
Нехватка кадров в стране представляет собой «глубокую и долгосрочную проблему», которая сдерживает промышленный рост, заявил Сергей Цухло, руководитель отдела бизнес-исследований Института.
После фантастически успешной операции
На Харьковщине
Союзники британцы и американцы
Говорили с утра до вечера
Про продолжение наступления
А мы не продолжили
Мы дали время русне построить
Эшелонированную оборону
И сегодня наступление на юге идет так тяжело
Так может стоит прислушиваться к тем
Кто болеет за нас?
А не к людям с Банковой
Которых союзники подозревают в работе
На российские интересы
Если пехота на может идти вперед
Все теряет смысл
Победа происходит тогда
Когда на территорию заходит пехота!!!
Пешком
На авто
На танках
На БМП
НО ПЕХОТА!!!!
Пехота пролетит над минными полями?
Или вы считаете
Что артиллерия и авиация
Нужны для разминирования?
Впервые о таком слышу
Зеленский придумал?
Посмотрите
Очень рекомендую