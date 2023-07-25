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Новини Війна
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Не можна нав’язувати українцям темпи контрнаступу, - посол Естонії в НАТО Луйк

луйк

Не можна нав’язувати Україні темпи контрнаступу та мати завищені очікування щодо його результатів.

Про це заявив посол Естонії в НАТО Юрі Луйк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.

"Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них. І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв", – сказав він.

Луйк зазначив, що Україна все ще має у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях.

Читайте: Міністр оборони Естонії Певкур про перемогу України: "Українці будуть боротися до того дня, коли їхня територія буде вільною"

Автор: 

Естонія (1609) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+4
Естонія у відсотковому відношенні і допомагає найбільше.
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25.07.2023 13:08
+2
Нав*яжіть нам більше зброі
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25.07.2023 13:05
+2
Не вимагайте від тих, хто вже дав більше, ніж мав би дати.
Їм до своєї війни ще готуватись.
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25.07.2023 13:10
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Нав*яжіть нам більше зброі
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25.07.2023 13:05 Відповісти
Можна помогти особисто, тоді темпи пошвидшають
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25.07.2023 13:05 Відповісти
Естонія у відсотковому відношенні і допомагає найбільше.
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25.07.2023 13:08 Відповісти
Це до тих хто вимагає
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25.07.2023 13:12 Відповісти
Не вимагайте від тих, хто вже дав більше, ніж мав би дати.
Їм до своєї війни ще готуватись.
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25.07.2023 13:10 Відповісти
С кем это Эстония будет воевать? С Латвией?
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25.07.2023 13:11 Відповісти
Це жарт такий?
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25.07.2023 13:13 Відповісти
То есть ты констатируешь сейчас, что Украина падет? Если Эстонии предстоит вайна с парашей
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25.07.2023 13:14 Відповісти
Якщо війна з Україною триватиме ще пару років, росія може набратись сили і відкрити другий фронт, щоб відволікти НАТО від допомоги нам.
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25.07.2023 13:15 Відповісти
А ничего, что тогда в нее полетят томагавки в таком случае?
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25.07.2023 13:17 Відповісти
Дивлячись на поведінку натівських чинуш, дуже сумніваюсь.
Місяць будуть вирішувати, це напад, чи ще ні.
До того ж там "вагнєр" тепер поряд, можна і гібридно, як у нас на Донбасі.
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25.07.2023 13:22 Відповісти
Начнем с того, что у Эстонии нету границы с Бульбостаном. И раз так, раз такие сомнения в НАТЕ, то может оно нам и не нужно? Раз этот альянс не может защитить своих учасников
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25.07.2023 13:24 Відповісти
Там гірше: спільний кордон з росією. Хоча, що росія, що БРСР - вже немає значення.
НАТО - це не тільки зброя, а і менеджмент. Без зброї НАТО ми програємо зараз, без менеджменту на кшталт НАТО - трохи згодом.
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25.07.2023 13:35 Відповісти
Им сразу нужно было идти Литву брать. И только потом полномасштабно вторгаться к нам. Тогда бы ваша версия сработала бы. А так уже поздно и ***** лохонулся в стратегии
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25.07.2023 13:37 Відповісти
Чечня - Грузія - Сирія - Україна. Кожний крок сміливіший і нахабніший за попередній, і кожний не зустрічає запеклого спротиву. Значить, буде і наступний крок - країни Балтії.
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25.07.2023 13:45 Відповісти
Никакие чиновники из НАТО
Не имеют значения
Пока на Банковой русская агентура
Это так очевидно
Мне даже неловко писать об этом
Это как дважды два
Понятно даже ребенку
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25.07.2023 13:25 Відповісти
Якщо війна з Україною триватиме ще пару років , рашка взагалі відкине копита . Вже зараз вона нагадує старого воза , який ще хоч і їде , але все більше тріщить і розвалюється . Про яку війну з НАТО мова , про це їм годі й думати .?! Їм для початку хоч би Мар'їнку пройти .
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25.07.2023 14:02 Відповісти
Не слід недооцінювати росію. У 2014 теж думали, що навіть ті санкції з часом обрушать економіку. І що тепер, де той дефолт росії, навіть після півтора року війни?
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25.07.2023 14:07 Відповісти
Але й переоцінювати теж не слід .
А у 2014 тільки наївні мрійники мріяли про те що імітація санкцій зможе завдати шкоди рашці .
Нинішні санкції , які вже дійсно санкції , теж не змогли це зробити швидко , але руйнівна їх робота продовжується , і згодом таки дасть результат .
Економіка рашки здихає і це факт , хто б і що не говорив , як би вони там не бахвалились , що б не говорили але правди , як і цифри статистики , їм не приховати ..
У військовому плані , всі теж бачать їхні успіхи в лапках . Про яке НАТО мова .?
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25.07.2023 14:26 Відповісти
Найкраща зброя безглузда в руках боягуза, який ніколи не натисне на гачок.
Реально воювати з руснею готові лише поляки, латвійці, естонці, латиші, може, ще фіни.
Інші - ні. НАТО - колегіальна структура, так що у разі нападу поки дійдуть консенсусу, російські танки вже можуть стояти в Берлині.
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25.07.2023 14:30 Відповісти
Справа в тому що поки рашка пройде Україну , у неї вже не залишиться ніяких танків для нападу на НАТО ..
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25.07.2023 14:36 Відповісти
Всі військові заводи на росії вже розбомбили? Може всіх майстрів та інженерів повбивали? Або від'єднали від росії Сибір та Далекий Схід, напханий під зав'язку викопними ресурсами?
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25.07.2023 14:38 Відповісти
Військові заводи вони понищили самі , а тих які ще залишились , для війни з НАТО не вистачить . Майстрів і інженерів багато відправили на війну ( декого в тюрми , як от і вчених ракетників з Красноярська ) , а ще багато їх втекло за кордон . От тому у Рашці , згідно їхньої статистики , зараз найбільший за останні 30 років дефіцит інженерів різних спеціальностей , вчених новаторів , винахідників , айтішників та інших .
А Сибір з викопними ресурсами , ще треба освоїти , але фінансів у них на це теж не вистачає , а тепер не вистачатиме ще й технологій . Тому вони й плачуть про те що змушені урізати всі державні програми , соціалку і так далі . І це тільки початок ..!
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25.07.2023 15:00 Відповісти
Де ж тоді роблять ці свої ракети, снаряди, набої, якщо "заводи вони понищили самі"?
Багато ви чули руснявих некрологів про вчених, викладачів, винахідників, інженерів, науковців, митців? У нас таких повно. У них - майже немає. Є зеки і маргінали, які росії не потрібні, вона їх утилізує. Еліту залишає "на развод".
Сибір у них і так непогано засвоєна. Якщо що, китайці допоможуть, це вони з радістю.
Також врахуйте, що вони діють в умовах санкцій, а нам всіляко допомагають. І росія тягне цю війну сама, з мінімальною підтримкою.
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25.07.2023 15:08 Відповісти
Не витягне .. А снаряди роблять на тих заводах які залишилися . Але , як я вже говорив , їхніх потужностей не вистачить для війни з НАТО . Їх навіть для війни з Україною не вистачає , тому вони й закупляють ********** в Ірану і Китаю . Або спорожняють склади у Лукашенка .
Ви не шукайте некрологів , а шукайте і дивіться на їхню статистику .
Такого не было с 1996 года. В России - рекордная нехватка рабочей силы https://biz.nv.ua/markets/rossiyskaya-ekonomika-ostalas-bez-rabochey-sily-v-promyshlennosti-ostraya-nehvatka-kadrov-50325825.html https://biz.nv.ua/markets/rossiyskaya-ekonomika-

В https://nv.ua/tags/rossija.html России наблюдается самая высокая нехватка рабочей силы с 1996 года, более трети российских промышленных предприятий не могут найти работников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, ежемесячно проводимого российским Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, пишет https://www.politico.eu/article/russia-face-highest-labor-shortage-since-1996-survey/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication Poitico .

По данным института, нехватка частично была связана с «частичной мобилизацией» населения России, начавшейся с сентября 2022 года.

Нехватка кадров в стране представляет собой «глубокую и долгосрочную проблему», которая сдерживает промышленный рост, заявил Сергей Цухло, руководитель отдела бизнес-исследований Института.
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25.07.2023 15:21 Відповісти
Запас міцності у них більший за нас, хоча б тому, що їх більше і корисних копалин у них теж більше.
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25.07.2023 15:35 Відповісти
Запоребрик на нее уже по сути нападал - орки зашли на территорию Эстонии, выкрали погранца, а потом эстонцам пришлось его на запоребриковского шпиёна менять.
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25.07.2023 13:14 Відповісти
А еще граждан Британии травили новачком, прикинь
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25.07.2023 13:15 Відповісти
Не согласна
После фантастически успешной операции
На Харьковщине
Союзники британцы и американцы
Говорили с утра до вечера
Про продолжение наступления
А мы не продолжили
Мы дали время русне построить
Эшелонированную оборону
И сегодня наступление на юге идет так тяжело
Так может стоит прислушиваться к тем
Кто болеет за нас?
А не к людям с Банковой
Которых союзники подозревают в работе
На российские интересы
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25.07.2023 13:20 Відповісти
Многое зависит от темпов поставок снарядов - во время наступления очень много выстреливается. Нам всего не говорят, но слышится, что темпы наступления во мноргом тормозятся из-за "снарядной диеты".
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25.07.2023 13:39 Відповісти
Да будь у вас хоть сколько снарядов
Если пехота на может идти вперед
Все теряет смысл
Победа происходит тогда
Когда на территорию заходит пехота!!!
Пешком
На авто
На танках
На БМП
НО ПЕХОТА!!!!
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25.07.2023 13:43 Відповісти
Наши генералы берегут бойцов, поэтому до пехоты идет "обработка" врага артиллерией и авиацией.
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25.07.2023 20:49 Відповісти
И что это меняет?
Пехота пролетит над минными полями?
Или вы считаете
Что артиллерия и авиация
Нужны для разминирования?
Впервые о таком слышу
Зеленский придумал?
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25.07.2023 21:27 Відповісти
Во-первых, перед движением пехоты будут уничт ожены вражеские огневые средства (когда продвигаешся по минному полю, а тебя еще и враг в упор расстреливает, это больно). Во-вторых, для разминирования тоже есть специальная техника, в т.ч. и кассетные снаряды (подробнее сказать не могу, ибо не эксперт).
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25.07.2023 22:34 Відповісти
Видели работу этой техники?
Посмотрите
Очень рекомендую
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25.07.2023 23:06 Відповісти
 
 