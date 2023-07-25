Єврокомісія погодила надання Україні фінансового траншу на суму 1,5 млрд євро

Єврокомісія виділила для України черговий транш макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 25 липня написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона засудила цілеспрямовані дії Росії з руйнування зернових сховищ та портової інфраструктури України.

"Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновити інфраструктуру", - зазначила дер Ляєн.

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