Єврокомісія погодила надання Україні фінансового траншу на суму 1,5 млрд євро
Єврокомісія виділила для України черговий транш макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 25 липня написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона засудила цілеспрямовані дії Росії з руйнування зернових сховищ та портової інфраструктури України.
"Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновити інфраструктуру", - зазначила дер Ляєн.
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@andrey_poltava_
Витримка з звернення депутатів про моє зняття.
Пишуть, що якась ***** відбувається в Полтавській міській раді.
Барабани не куплені. Серіали не профінансовано. Мільярд дерев не посаджений. Бабло яке мало бути по нормальному спижжене віддали якогото *** на ЗСУ.
Треба терміново це все повернути в зад.
Поставити терміново когось від центральної влади, щоб все було по понятіям!