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Єврокомісія погодила надання Україні фінансового траншу на суму 1,5 млрд євро

ляєн

Єврокомісія виділила для України черговий транш макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 25 липня написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона засудила цілеспрямовані дії Росії з руйнування зернових сховищ та портової інфраструктури України.

"Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновити інфраструктуру", - зазначила дер Ляєн.

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Автор: 

Єврокомісія (2155) допомога (8341) фінансування (3113) фон дер Ляєн Урсула (765)


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не давайте клептоманам ничего, разворуют
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25.07.2023 13:22 Відповісти
Андрій Карпов
@andrey_poltava_
Витримка з звернення депутатів про моє зняття.
Пишуть, що якась ***** відбувається в Полтавській міській раді.
Барабани не куплені. Серіали не профінансовано. Мільярд дерев не посаджений. Бабло яке мало бути по нормальному спижжене віддали якогото *** на ЗСУ.
Треба терміново це все повернути в зад.
Поставити терміново когось від центральної влади, щоб все було по понятіям!
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25.07.2023 13:31 Відповісти
А що угромокшанці вже не заважають??? І добре, требеїх под плинткс засунути, грьобані угорці!!!!
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25.07.2023 14:34 Відповісти
Не давайте грошей зеленій шоблі!!! Давайте танками!!!
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25.07.2023 15:39 Відповісти
Ми будемо отримувати фінансову допомогу з Європи, а поки будемо нищити ту промисловість, яку не знищив ворог. Чернівецький Машзавод досі не може домогтися зняття з нього безпідставно накладених санкцій та відновлення нарешті справедливості. Люди без роботи, бюджет без додаткових мільйонів, а підприємство на межі банкрутства. Кому це вигідно?
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25.07.2023 15:42 Відповісти
 
 