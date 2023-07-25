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Новини
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Наприкінці року можуть стартувати перші авіарейси з України, - Ryanair

ryanair

Наприкінці 2023 року, ймовірно, відбудеться запуск обмеженої кількості авіарейсів із Києва та Львова.

Про це повідомив CEO авіакомпанії-лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

"Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року", - зазначив О'Лірі.

Він розповів, що Україна співпрацює в цьому напрямку з експертами з Ізраїлю і їх досвідом щодо організації безпеки польотів.

"Чи можемо ми переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними, що вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі? Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір", - розповів О'Лірі.

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За його словами, на сьогодні виглядає безпечним запуск обмеженої кількості рейсів до Києва і Львова. Крім того, як стверджує очільник Ryanair, вже незабаром авіарейси буде безпечно запустити й з Одеси.

"Два аеропорти неушкоджені та готові запрацювати завтра. Вони є у Києві та Львові. Ми думаємо, що аеропорт в Одесі також буде доступний досить скоро", - зазначив О'Лірі.

Щодо напрямків польотів, за словами СЕО Ryanair, основними містами, будуть, очевидно, Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж.

"Оскільки у нас є літаки, які базуються в цих містах, ми можемо просто розвернути ці літаки на обслуговування Києва та Львова. Це станеться, я думаю, протягом приблизно двох-шести тижнів (після відновлення дозволу на польоти. - Ред.)", - зауважив О'Лірі.

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"Це буде близько 20 чи 25 європейських міст на рейсах з Києва, приблизно 10 – зі Львова, і наступні 5 міст - з Одеси", - додав він.

О'Лірі також зазначив, що авіакомпанія готова мати 10 літаків у Києві, близько п’яти літаків - у Львові й, можливо, один-два літаки в Одесі. Та подвоїти їх число протягом наступних 2-4 роки, у міру збільшення трафіку.

Нагадаємо, повітряний простір України є закритим для польотів цивільної авіації із початку повномасштабної війни. 

авіасполучення (3070) Ryanair (466) повітряний простір України (15)


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Топ коментарі
+8
Гроші не пахнуть. Які цивільні польоти можуть бути у воєнний час? Хто може гарантувати безпеку пасажирів?
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25.07.2023 16:12
+6
комусь надоїло їздити по новому асфальту ?
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25.07.2023 16:12
+6
Це ініціатива від дебілів і для дебілів.
Зедовбні, так тримати!
Бажано, щоб членограй зі своїми соратниками першим рейсом полетів.
Це ж звичайна практика, жодної небезпеки для пасажирів!
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25.07.2023 16:19
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комусь надоїло їздити по новому асфальту ?
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25.07.2023 16:12 Відповісти
Гроші не пахнуть. Які цивільні польоти можуть бути у воєнний час? Хто може гарантувати безпеку пасажирів?
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25.07.2023 16:12 Відповісти
Це тільки для піару говорять. Заспокойтесь ! Нічого не буде!
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25.07.2023 16:20 Відповісти
Зайва головна біль для нашої ППО і додаткові цілі для рашистських ракет ,їм що МН 17 мало ? Захотілось екстріму ?
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25.07.2023 16:26 Відповісти
Ніхто... але таке відчуття, що така трагедія комусь конче потрібна... А зараз ще прилетить у всі заявлені міста, бо таким чином ми стверджуємо, що з нашими ЗПС все гаразд...
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25.07.2023 16:56 Відповісти
на F-16
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25.07.2023 16:16 Відповісти
Та норм -- польоти для екстремалів
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25.07.2023 16:17 Відповісти
Це ініціатива від дебілів і для дебілів.
Зедовбні, так тримати!
Бажано, щоб членограй зі своїми соратниками першим рейсом полетів.
Це ж звичайна практика, жодної небезпеки для пасажирів!
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25.07.2023 16:19 Відповісти
Вони мають нас за дебілів. Тому роблять таки заяви !
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25.07.2023 16:21 Відповісти
"а самалётіки на барсу будут полєтать? а то я уже больше чєм полтора года так хачу туда снова опьять вєрнуться!" (С)
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25.07.2023 16:22 Відповісти
І х то гарантуватиме що кацапи їх не зіб'ють у повітрі над містом
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25.07.2023 16:24 Відповісти
..якщо у місті будуть кацапи... то зіб*ють...!!! ))) Але у нас є Державіаслужба..яка свої літаки не дає вивести з України.... Звичайні..українські...транспортні... Щоб вони працювали за кордоном...
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25.07.2023 18:34 Відповісти
І це на тлі що майже всі хлопці невиїздні.
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25.07.2023 16:27 Відповісти
Прилітає літак Ryanair у Львів чи Бориспіль. Одразу прилітає ворожа ракета по ЗПС, ЗПС виведена з ладу. Після цього прилітає по літаку та пасажирам в аеровокзалі (яка ефективність львівського ППО всі недавно бачили). Ви цього хочете? Навіщо ця маячня? І як з безпекою пасажірів, її хтось зможе гарантувати?
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25.07.2023 16:33 Відповісти
Говорить об этом надо хотя бы для того, чтобы кацапы ссали кипятком.
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25.07.2023 17:35 Відповісти
"Слуги" підуть косяком на Мальдіви в рамках презедентської рекламної компанії "Незламна країна".
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25.07.2023 17:46 Відповісти
Хтось за Ryanair пише та публікує такі статті. Автору доцільно ознайомитися з Додатком 17 до Чикагської конвенції та Законом України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації", потім з'ясувати у яку суму обійдеться страховка таких перевезень та хто забажає страхувати ризики таких польотів. Також доцільно з'ясувати готовність Державіаслужби України взяти на себе віповідальність щодо видачі дозволів на такі польоти.
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25.07.2023 17:52 Відповісти
Ну все. Чекаємо днями прильоти в аеропорти Києва, Львова та Одеси.
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25.07.2023 18:54 Відповісти
Идиотизм.
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25.07.2023 19:16 Відповісти
Ідіоти, нє?....ну-ну...потім не нийте, дебіли
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25.07.2023 20:30 Відповісти
ездить конечно сейчас куда-то - эту муки адские. Особенно если надо туда-сюда...Но то что они предлагают - за гранью здравого смысла. Или договорняк с кацапами....
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26.07.2023 00:38 Відповісти
 
 