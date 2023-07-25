Наприкінці року можуть стартувати перші авіарейси з України, - Ryanair
Наприкінці 2023 року, ймовірно, відбудеться запуск обмеженої кількості авіарейсів із Києва та Львова.
Про це повідомив CEO авіакомпанії-лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року", - зазначив О'Лірі.
Він розповів, що Україна співпрацює в цьому напрямку з експертами з Ізраїлю і їх досвідом щодо організації безпеки польотів.
"Чи можемо ми переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними, що вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі? Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір", - розповів О'Лірі.
За його словами, на сьогодні виглядає безпечним запуск обмеженої кількості рейсів до Києва і Львова. Крім того, як стверджує очільник Ryanair, вже незабаром авіарейси буде безпечно запустити й з Одеси.
"Два аеропорти неушкоджені та готові запрацювати завтра. Вони є у Києві та Львові. Ми думаємо, що аеропорт в Одесі також буде доступний досить скоро", - зазначив О'Лірі.
Щодо напрямків польотів, за словами СЕО Ryanair, основними містами, будуть, очевидно, Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж.
"Оскільки у нас є літаки, які базуються в цих містах, ми можемо просто розвернути ці літаки на обслуговування Києва та Львова. Це станеться, я думаю, протягом приблизно двох-шести тижнів (після відновлення дозволу на польоти. - Ред.)", - зауважив О'Лірі.
"Це буде близько 20 чи 25 європейських міст на рейсах з Києва, приблизно 10 – зі Львова, і наступні 5 міст - з Одеси", - додав він.
О'Лірі також зазначив, що авіакомпанія готова мати 10 літаків у Києві, близько п’яти літаків - у Львові й, можливо, один-два літаки в Одесі. Та подвоїти їх число протягом наступних 2-4 роки, у міру збільшення трафіку.
Нагадаємо, повітряний простір України є закритим для польотів цивільної авіації із початку повномасштабної війни.
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