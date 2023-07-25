У Києві відновила роботу міжнародна фінансова корпорація IFC
IFC планує забезпечити роботою більше працівників офісу у Києві, оскільки відновлення України матиме вирішальне значення не лише для українців, але й для решти світу.
Про це повідомив віцепрезидент IFC у Європі та Латинській Америці Альфонсо Гарсія Мора в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знову відкрили офіс у Києві, і це чудово. Звісно, ми не припиняли працювати з українськими проєктами, коли офіс був закритий, але зараз ми хочемо збільшити фізичну присутність в Україні. Дати сигнал, що ми тут, з вами, що наша команда працює з українцями пліч-о-пліч. IFC планує забезпечити роботою більше працівників офісу у Києві, тому що відновлення України матиме вирішальне значення не лише для українців, але й для решти світу", - сказав Гарсія Мора.
Він зазначив, що корпорація вирішила відкрити офіс, не чекаючи закінчення війни.
"Зараз потрібно дати сигнал українському народу та бізнесу, що ми тут і що ми продовжуємо працювати, аби допомогти країні", - додав він.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії компанії IFC вдалося профінансувати майже на 400 млн дол. компанії приватного сектору, пов'язані з фінансовою сферою, агробізнесом та ІТ.
Корпорація IFC збільшує фінансування для малого та середнього бізнесу та розвитку українського технологічного сектору.
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