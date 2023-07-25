Німеччина готова посилювати допомогу Україні, - посол Єґер

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер заявив, що ФРН готова посилювати військову, економічну та гуманітарну допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Дипломат зустрівся із заступником міністра закордонних справ Миколою Точицьким.

Заступник глави МЗС поінформував посла про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та відзначив важливість отриманої масштабної допомоги з боку Німеччини.

"Зі свого боку, Мартін Єґер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності німецького уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

Також сторони приділили увагу реалізації Формули миру Зеленського та питанню продовольчої безпеки.

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