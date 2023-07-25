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Новини Допомога Україні
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Німеччина готова посилювати допомогу Україні, - посол Єґер

єґер

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер заявив, що ФРН готова посилювати військову, економічну та гуманітарну допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Дипломат зустрівся із заступником міністра закордонних справ Миколою Точицьким. 

Заступник глави МЗС поінформував посла про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та відзначив важливість отриманої масштабної допомоги з боку Німеччини.

"Зі свого боку, Мартін Єґер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності німецького уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

Також сторони приділили увагу реалізації Формули миру Зеленського та питанню продовольчої безпеки.

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Автор: 

Німеччина (7349) Єґер Мартін (25)


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25.07.2023 17:32 Відповісти
почали з 2022, ви ж не пропустили?
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25.07.2023 18:37 Відповісти
Так він каже, що тільки "готові".
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25.07.2023 18:51 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War#G

він каже?
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25.07.2023 19:02 Відповісти
Scalp (Taurus), bitte, та побільше Danke schon!
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25.07.2023 17:34 Відповісти
скальп то сторм шадов. таурус то инший карамультук.
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25.07.2023 19:13 Відповісти
досить жлуктити баварське пиво та ліверну ковбасу жрать - чого телимося, закатали рукави і нумо допомогати.
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25.07.2023 18:11 Відповісти
Ти дегенерат? Німеччина зараз номер 1 по допомозі України у ЄС - як військової так і фінансової. Більше бюргерів нам ніхто не допомагає у світі, окрім США і Британії.
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25.07.2023 19:06 Відповісти
Он видать правда думает,что ему нищие Греции,Португалии или Румынии чего там передают
Германия это всё оплачивает.
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25.07.2023 19:39 Відповісти
 
 