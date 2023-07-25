Зеленський провів нараду щодо практичних кроків реалізації саміту у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками ВР та урядовцями, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - йдеться у дописі.

Також сказано, що Україна та НАТО починають спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.

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Нагадаємо, одним із рішень саміту у Вільнюсі було створення Ради Україна-НАТО.