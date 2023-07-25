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Зеленський провів нараду щодо практичних кроків реалізації саміту у Вільнюсі
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками ВР та урядовцями, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - йдеться у дописі.
Також сказано, що Україна та НАТО починають спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.
Нагадаємо, одним із рішень саміту у Вільнюсі було створення Ради Україна-НАТО.
Топ коментарі
+14 Lipnitskyy Uriy
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+12 ZoV KobZona
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+10 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар25.07.2023 17:58
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А можна сісти та оповідати сусідам, що на початку треба обдумати практичні кроки щодо реалізації ями.
И курит он его регулярно