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Новини Україна-НАТО
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Зеленський провів нараду щодо практичних кроків реалізації саміту у Вільнюсі

нарада,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками ВР та урядовцями, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

"Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - йдеться у дописі. 

Також сказано, що Україна та НАТО починають спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.

Читайте: Зеленський - Сунаку: Україна потребує термінового посилення ППО. Ми мусимо захистити Одесу

Нагадаємо, одним із рішень саміту у Вільнюсі було створення Ради Україна-НАТО.

Зеленський Володимир (23803) НАТО (6440) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+14
Маленьке, тупе, гнусаве ЧМО!
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25.07.2023 18:01
+12
Это типа как ещё больше нахамить партнёрам, чтобы те не приняли Украину в НАТО.
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25.07.2023 18:01
+10
Будете думати як приховати корупцію та про**би від натовців.
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25.07.2023 17:58
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Правила форума Рада форумчан
Будете думати як приховати корупцію та про**би від натовців.
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25.07.2023 17:58 Відповісти
Это типа как ещё больше нахамить партнёрам, чтобы те не приняли Украину в НАТО.
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25.07.2023 18:01 Відповісти
Маленьке, тупе, гнусаве ЧМО!
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25.07.2023 18:01 Відповісти
Зі скількох раз угадати?
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25.07.2023 18:28 Відповісти
Щоб викопати яму треба просто узяти лопату та почати копати.
А можна сісти та оповідати сусідам, що на початку треба обдумати практичні кроки щодо реалізації ями.
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25.07.2023 18:03 Відповісти
******, как дышит.
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25.07.2023 18:03 Відповісти
Дихати ж треба!
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25.07.2023 18:26 Відповісти
"практичні кроки зелених" здача частини України куйлу,а не НАТО.
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25.07.2023 18:22 Відповісти
Люди добрі, українці, вам ще не остогидло оте гнусяве теля. Яка нарада, с ким і навіщо? От хтось розуміє, обкурений вишкварок керує державою яка веде війну? Мені бойовому офіцерові не зрозуміло. Клоун проводить нараду... тоді с ким?
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25.07.2023 18:26 Відповісти
А у справжнього Голобородька ця нарада так би виглядала:

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25.07.2023 18:39 Відповісти
подивився на тих представників- ясно що вони там нарішають , хоч би для виду одного нормального запросили одні злодії зрадники уклоністи та агенти фсб
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25.07.2023 19:03 Відповісти
Да,у него есть план
И курит он его регулярно
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25.07.2023 19:35 Відповісти
 
 