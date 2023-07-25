Зеленський - Сунаку: Україна потребує термінового посилення ППО. Ми мусимо захистити Одесу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи", - сказав Зеленський під час розмови з Сунаком.

Глава держави також розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру.

"Ми мусимо захистити Одесу", - додав він.

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Також співрозмовники обговорили подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій, актуальні оборонні потреби України.

"Відзначили з Ріші Сунаком ухвалення "Групою 7" Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі", - резюмує Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі у ніч на 23 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти.

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За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.