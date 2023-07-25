Зеленський - Сунаку: Україна потребує термінового посилення ППО. Ми мусимо захистити Одесу
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи", - сказав Зеленський під час розмови з Сунаком.
Глава держави також розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру.
"Ми мусимо захистити Одесу", - додав він.
Також співрозмовники обговорили подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій, актуальні оборонні потреби України.
"Відзначили з Ріші Сунаком ухвалення "Групою 7" Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі", - резюмує Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 24 липня під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО.
Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі у ніч на 23 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти.
За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.
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Пристайко, може підтвердити!
Слава Україні!!
На відміну від вашого коханого лідора, який заглядав ху@лу в усі дупла і бачив там бажання миру.
З яких джерел тобі стало відомо про "жму_руку"?
Чому тих, кого дуже не влаштовувало використання мудачука для звільнення полонених, абсолютно не турбував в цій же якості ху@ловський гаманець Абрамович, підприємства якого брали участь у виготовленні танків для рашистської банди-армії?
Поки зєлємойські змають відоси та серіали, рашисти замінували все на десятки км біля лінії фронту, нагнали свого м'яса, поставили зграї снайперів, які викошують наші групи наступу.
В лютому Зе і Ко готові були підписати будапештський меморандум №2, набагато гірший за Мінські домовленості.
Чи то проблема Сунака?
Тому про Україну і українців на їх думку повинні більше піклуватись Сунак, Байден, Дуда і інші. А їх задача годувати і захищати людей смішними відосиками і красти, красти, красти.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 25.07.2023
Яке відношення мала СБУ до розмінування Чонгару і знищення оборонного району ?
Ніякого. Пряме відношення мав Зеленський і Кабінет міністрів.
До СБУ лише ст. Стаття 367. Службова недбалість ККУ п.2 "... якщо воно спричинило тяжкі наслідки"
А з Байденом, чомусь через статті в газетах...
https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky
Как и то, что попал в списки на блокировку, чтобы рейтинг не рос
Конгрес недавно провел расследование и подтвердил, что были запросы на блокировку "неугодных", в которые попал даже официальный аккаунт госдепа