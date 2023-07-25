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Новини
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Зеленський - Сунаку: Україна потребує термінового посилення ППО. Ми мусимо захистити Одесу

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна потребує термінового посилення ППО для захисту наших людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи", - сказав Зеленський під час розмови з Сунаком.

Глава держави також розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру.

"Ми мусимо захистити Одесу", - додав він.

Також читайте: Російські шахеди знищили три зерносховища у порту Рені

Також співрозмовники обговорили подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій, актуальні оборонні потреби України.

"Відзначили з Ріші Сунаком ухвалення "Групою 7" Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі", - резюмує Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі у ніч на 23 липня 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю, зокрема 28 пам’яток архітектури, - міськрада

За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Одеса (5451) ППО (3183) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+37
І Сунак йому такий: "Ми звичайно можемо збільшити захист Одеси в 2-3 рази, але тоді ми не зможемо, наприклад, будувати дороги. Для нас це проблема."
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25.07.2023 11:52
+32
Можно защищаться яйцами за 17 гривен и адвокатским удостоверением Баканова.
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25.07.2023 11:53
+28
В тому й справа, одоробло ти зелене, що "ми мусимо", а не Сунак! Може, ще й подякувати їм за зброю?
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25.07.2023 11:50
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В тому й справа, одоробло ти зелене, що "ми мусимо", а не Сунак! Може, ще й подякувати їм за зброю?
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25.07.2023 11:50 Відповісти
Особенно нужно "отблагодарить" сцанной тряпкой самого Зелю, зажавшего каких-то 40 млн. на доводку своего современного комплекса ЗРК "СД-300" от "Луча", и копеек на испытания уже готовой "РК-10". Теперь клянчим ПВО у всех. А Коростылев с конца 2019 года просил закончить финансирование проекта, готового на 75%. И так повторялось и 2020, и в 2021.
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25.07.2023 12:20 Відповісти
такі витрати на ППО, ні в якому разі - за 40 млн напишуть сценарій для серіалу про Поворознюка, "Вова ****!"
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25.07.2023 12:28 Відповісти
Коростылев на говно исходился, прося деньги на окончание работ по СД-300. И на внедрение новых зенитных вариантов ракеты РК-10 с разными типами ГСН. Но в ответ только обещания и в реальности - шиш с кукишем.
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25.07.2023 12:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rnJCGZ5H0VU
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25.07.2023 22:58 Відповісти
Ну то й що, кожного ранку про це казати Британцям чи, що….
Пристайко, може підтвердити!
Слава Україні!!
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25.07.2023 11:51 Відповісти
І Сунак йому такий: "Ми звичайно можемо збільшити захист Одеси в 2-3 рази, але тоді ми не зможемо, наприклад, будувати дороги. Для нас це проблема."
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25.07.2023 11:52 Відповісти
Можно защищаться яйцами за 17 гривен и адвокатским удостоверением Баканова.
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25.07.2023 11:53 Відповісти
а ще асфальтом, шашликами і шаурмою...
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25.07.2023 12:17 Відповісти
12,8 мільярда на проєкт Шахова: ОВА просять гроші для впровадження нових систем оповіщення - можна на сирени, а чи бува ППО не краще було б на ті гроші придбати?...
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25.07.2023 12:20 Відповісти
там еще карта буданова есть , можно таких карт нарисовать в каждом отделении сбу , и картами их !!!! картами !!!
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25.07.2023 16:54 Відповісти
Бери мільярд дерев та запускай з катапульти по кацапських ракетах та дронах.
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25.07.2023 11:53 Відповісти
І не тільки Одесу захистити а и Схід і Північ.
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25.07.2023 11:54 Відповісти
тільки сліпий не баче, що оманський виродок з бльдською ********** працюють на хйла.
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25.07.2023 11:55 Відповісти
і шо ?: дальше шо?
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25.07.2023 11:57 Відповісти
А нехай самі Сунак та Байден з ним мудохаються !
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25.07.2023 12:02 Відповісти
Найбільші міста України та міста мільйонники - це Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя. Великі міста України - Полтава, Вінниця, Черкаси та багато інших міст..... а якже інші міста ? чи хіба одессу треба?
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25.07.2023 11:56 Відповісти
Наївно думати, що Україна раз-два і зробить Патріот який провідна технологічна країна світу розвивала 40 років. Якщо вийде щось схоже на Хок уже класно. Треба клянчити.
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25.07.2023 11:59 Відповісти
І не хамити тим, в кого щось просиш.
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25.07.2023 12:06 Відповісти
Тоді війна була меншого масштабу і на Заході далеко не всім доходило, що в нас не "внутрішній конфлікт", як розповідала паРаша.
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25.07.2023 12:11 Відповісти
Гандончік зєльоний, а пригадай шо за Порошенко була заборона на продаж України наступальної (тобто будь якої) зброї!
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25.07.2023 12:14 Відповісти
І ракетну програму разом із Турчиновим розвивали, і Богдану, і Стугну робили.
На відміну від вашого коханого лідора, який заглядав ху@лу в усі дупла і бачив там бажання миру.
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25.07.2023 12:21 Відповісти
Мудачук при Зєлі всівся у Верховну Раду.

З яких джерел тобі стало відомо про "жму_руку"?
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25.07.2023 12:28 Відповісти
Переговорник не мав ніякої офіційної посади.

Чому тих, кого дуже не влаштовувало використання мудачука для звільнення полонених, абсолютно не турбував в цій же якості ху@ловський гаманець Абрамович, підприємства якого брали участь у виготовленні танків для рашистської банди-армії?
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25.07.2023 12:45 Відповісти
А чому про Татарова , Дерьмака, Бакланова та іншу нечисть не питаєте?
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25.07.2023 12:51 Відповісти
Ви вибрали дуже правильний нік, людина яка має хоч краплю поваги до себе Тузіком себе не назве
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25.07.2023 12:37 Відповісти
Это тупой ботяра от Подоляка тут хорошо известен.
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25.07.2023 13:10 Відповісти
І Калібри з Іскандерами нам на голови не падали, і Одесу не обстрілювали, і Каховська ГЕС собі стояла, і сотень тисяч вбитих в нас не було... От Петро який поганий, правда ж. Ні, як ота соцесяйна мерзота зелена, довела країну до кровавої бойні, їй дають, в а воно ще й хамить.
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25.07.2023 12:17 Відповісти
Чому Петро поганий? За Петра в другому турі й голосував (в першому за Кошулинського), перш за все тому що "коней на переправі не міняють". Незнаю чи наважився б хЛо напасти при ньому, скоріш за все так бо воно кончене, помішане на Україні, але війна б уже скінчилась Мінськом-3 точно.
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25.07.2023 12:22 Відповісти
Ще зараз не знаєш чим закінчиться...
Поки зєлємойські змають відоси та серіали, рашисти замінували все на десятки км біля лінії фронту, нагнали свого м'яса, поставили зграї снайперів, які викошують наші групи наступу.

В лютому Зе і Ко готові були підписати будапештський меморандум №2, набагато гірший за Мінські домовленості.

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25.07.2023 12:27 Відповісти
От не знаєш, чи напав би, але ж за мінськ-3 впевнений. До речі, мінськ-2 дозволив нам створити ЗСУ, які сьогодні в нас є. Правда "завдяки" зеленій мерзоті в тих ЗСУ нема своїх Грім 2, Нептунів, Вільх. Богдан..., а тому й ***** і напало. Бо якби стояло то все на чергуванні, то навряд чи б воно ризикнуло, ну а так, буратіно й для того нам в президенти ідіоти вибрали.
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25.07.2023 12:28 Відповісти
Плюс Беня ротом своей шавки из квартала открыто приглашал пуйла делить Украину. Вспомните его 100 миллиардов за Украину (это он сказал сам), а "договориться посередине", "война в голове", "там тоже люди", да отведение войск, разминирование, "шаттлы" с опережением графика, имплементация формулы Штанмайера с участием предателя Кучмы. Все действия кривляки были приглашением к нападению.
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25.07.2023 13:02 Відповісти
Работы по ракетам ЗРК малого радиуса, по ПКР "Нептун", по ракетам "Вильха" и т.д. были закончены именно при Порохе. Осталось их взять и произвести нужное количество. Коростылев обещал суммарно до нескольких тысяч различных ракет в год. Были бы деньги. Но деньги просрали на асфалльт
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25.07.2023 12:57 Відповісти
Нафіга нам ППО коли є асфальт. Заряджай його в рогатку і пуляй.
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25.07.2023 12:00 Відповісти
Битум с Белоруси, был...
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25.07.2023 14:08 Відповісти
Потураєв музей будує за пів ярда,яке ппо.Головне музей голодомору,там хороші розпили.Добре що петріотами і насамсами київ закрили решта країни почекає,головне музей,стадіон в якомусь селі,зупинка,герби і решта лубуди.На міст в закарпатті грошей не знайшлось,а на зупинки і музеї в сам раз,а ну і інгулець дуже потужний фільм.
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25.07.2023 12:00 Відповісти
І що цей ЗЄпоц зробив за 3 роки для ППО?

Чи то проблема Сунака?
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25.07.2023 12:05 Відповісти
Ну як "що"? Клістрони вилучав і, ймовірно, зливав гнійним каZапам постачальників клістронів з паРаші.
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25.07.2023 12:07 Відповісти
І тому ти падло зеленожопе звільнаяєш посла в Британії (бо він виразив думку, що не треба в такій хамській манері розмовляти з нашими партнерами) і на його місце ставиш маряну безумну ?!?
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25.07.2023 12:06 Відповісти
Молодец. И скажи, как ты уже привык, что мы защищаем не только Одессу, но и Лондон и Нью-Йорк, и Сидней.
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25.07.2023 12:06 Відповісти
А ти бува ні з окопу строчиш?
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25.07.2023 12:54 Відповісти
Цікаво бумеранг нам повернувся.
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25.07.2023 12:07 Відповісти
А все це перетягування зброї послаблює НАТО, між іншим. Кому це вигідно? Що робити?...зброю.
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25.07.2023 12:10 Відповісти
Знищення орків західною зброєю руками українців послаблює НАТО?! Оце так пердимонокль.
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25.07.2023 12:18 Відповісти
Країни НАТО виснажили свої запаси *********** для підтримки України - Столтенберг
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25.07.2023 16:05 Відповісти
Хамло, з асфальту захищай!
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25.07.2023 12:11 Відповісти
Мабуть Зе Гевара знову забув подякувати Амазон..
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25.07.2023 12:16 Відповісти
А ППО продається? Може легше просто купити, ніж клянчити?
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25.07.2023 12:18 Відповісти
В них складна дилема: потратити гроші на ПВО чи вкрасти. Для них вибір очевидний.
Тому про Україну і українців на їх думку повинні більше піклуватись Сунак, Байден, Дуда і інші. А їх задача годувати і захищати людей смішними відосиками і красти, красти, красти.
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25.07.2023 12:27 Відповісти
А ще снаряди продаються....і мавіки....і навіть позашляховики....
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25.07.2023 12:57 Відповісти
Тікі асфальтом.
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25.07.2023 12:25 Відповісти
А ти з асфальту повиколупуй, падла зелена!!!
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25.07.2023 12:26 Відповісти
не стреляйте пианиста он играет так как может
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25.07.2023 12:33 Відповісти
Угу, и чем может. Только он не пианист, а писюнист в маминой футболке и штанишках из секонда.
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25.07.2023 13:13 Відповісти
а кожного ранку будеш дякувати чи тільки по святах?
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25.07.2023 12:43 Відповісти
Ну не підарас? Агов, зелені, цей спалився, давайте нового!!!!
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25.07.2023 12:45 Відповісти
з ранку подзвониш
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25.07.2023 12:46 Відповісти
Треба було спробувати збивати шашликами або холодцем, це ж найкраща ППО
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25.07.2023 12:47 Відповісти
Коростильову дай гроші та ресурси. Та й "Південмаш" теж може допомогти.
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25.07.2023 13:01 Відповісти
https://texty.org.ua/articles/104454/kb-pivdenne-mozhe-orhanizuvaty-vyhotovlennya-suchasnoyi-zbroyi-ale-na-bilshist-rozrobok-kontraktiv-vid-derzhavy-nemaye/ КБ «Південне» може організувати виготовлення ******** зброї. Але більшість розробок не законтрактована державою
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25.07.2023 13:45 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/kb-luch-rozsekretylo-majbutnij-oblik-zrk-serednoyi-dalnosti/ КБ «ЛУЧ» розсекретило майбутній дизайн ЗРК середньої дальності
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25.07.2023 13:46 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/articles/raketne-***********-hochesh-ne-hochesh-a-rozvyvaty-dovedetsya/ Ракетне озброєння: «Хочеш не хочеш, а розвивати доведеться»
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25.07.2023 13:48 Відповісти
Да не только ПРО надо, но и ракеты дальностью 3000 км, шоб расхерачить пару особняков на рублевке и не только. Вот тогда кацарылые задумаются - А может ну его нафиг?!
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25.07.2023 13:37 Відповісти
Ти ж обіцяв кожного дня телефонувати Воллесу і дякувати, а розмовляеш з Сунаком знову слово з ділом не сходиться.
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25.07.2023 13:37 Відповісти
сподіваюсь, Сунак запитав у відповідь, що було зроблено за 1.5 роки війни з виробництва власного ППО... а також чому за мільярди "марафонно / серіально / асфальтно / інше" грошей ми не закуповуємо ті ж самі системи ППО, якщо самі не можемо поки виробляти їх
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25.07.2023 13:42 Відповісти


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎25.‎07.‎2023

Яке відношення мала СБУ до розмінування Чонгару і знищення оборонного району ?

Ніякого. Пряме відношення мав Зеленський і Кабінет міністрів.

До СБУ лише ст. Стаття 367. Службова недбалість ККУ п.2 "... якщо воно спричинило тяжкі наслідки"
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25.07.2023 13:53 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком."

А з Байденом, чомусь через статті в газетах...
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25.07.2023 14:15 Відповісти
У США больше тыщи Patriot и они не могут дать хотя бы 20 для Украины. Похоже на договорные.
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25.07.2023 14:24 Відповісти
Тут есть ролики про договорняк

https://www.youtube.com/@SergeyLubarsky

Как и то, что попал в списки на блокировку, чтобы рейтинг не рос

Конгрес недавно провел расследование и подтвердил, что были запросы на блокировку "неугодных", в которые попал даже официальный аккаунт госдепа
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25.07.2023 14:30 Відповісти
Що значить ,,захистити Одесу"?! А інші міста не треба захищати, йолопе?!
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25.07.2023 15:37 Відповісти
дебил .
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25.07.2023 16:55 Відповісти
 
 