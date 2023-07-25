Rheinmetall надасть Україні два ЗРК Skynex
Німецький виробник озброєнь Rheinmetall надасть Україні два комплекси протиповітряної оборони Skynex.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У другій половині 2023 року в Україну надійдуть два новітні зенітно-ракетні комплекси Skynex, що включають у себе боєприпаси повітряного вибуху. Системи Skynex будуть встановлені на нових військових вантажівках Rheinmetall HX 8x8", - зазначено в повідомленні
Skynex - зенітна самохідна установка 35 мм, яку розробила і виробляє компанія Rheinmetall. Була представлена в листопаді 2021 року. Skynex є колісною зенітною самохідною установкою, обладнаною нарізною автоматичною гарматою Oerlikon Mk3 під снаряди 35 мм AHEAD. Основним призначенням комплексу є прикриття військових баз, об'єктів інфраструктури, аеродромів від різного роду авіації противника, БПЛА і крилатих ракет.
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Кризу з 35 мм снарядами з керованим вибухом подолано, виходить.
Но справді він в ніякому випадку не ЗРК так як ракет у нього немає, а тому бути зенітним РАКЕТНИМ комплексом він ніяк не може.
Skynex це теж C-RAM.
Counter Rocket, Artillery, and Mortar - це концепція комплексу ППО. Це скорочення як САУ.
Що центуріони що Skynex це все C-RAM
Skynex Wеlcome to Armed Forces of Ukraine!!!!
Самому Концерну вже цікаво як поведе себе ця система в реальних бойових умовах. Є надія, що найближчим часом такі комплекси проходитимуть перевірку на фронті в бойових умовах.
По суті Rheinmetal вже оголосив війну @уйлу та рфії. Справжні ДРУЗІ України.
Бережи Вас Боже Шановний!
Респект Rheinmetal ! Це справжні відповідальні європейці.
про хімарси вже чули мільйони
побільше б таких інвестицій