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Rheinmetall надасть Україні два ЗРК Skynex

ппо,skynex

Німецький виробник озброєнь Rheinmetall надасть Україні два комплекси протиповітряної оборони Skynex.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У другій половині 2023 року в Україну надійдуть два новітні зенітно-ракетні комплекси Skynex, що включають у себе боєприпаси повітряного вибуху. Системи Skynex будуть встановлені на нових військових вантажівках Rheinmetall HX 8x8", - зазначено в повідомленні 

Skynex - зенітна самохідна установка 35 мм, яку розробила і виробляє компанія Rheinmetall. Була представлена в листопаді 2021 року. Skynex є колісною зенітною самохідною установкою, обладнаною нарізною автоматичною гарматою Oerlikon Mk3 під снаряди 35 мм AHEAD. Основним призначенням комплексу є прикриття військових баз, об'єктів інфраструктури, аеродромів від різного роду авіації противника, БПЛА і крилатих ракет.

Також читайте: Rheinmetall передасть Україні нові 35-мм боєприпаси до Gepard для збиття російських дронів

Автор: 

Німеччина (7349) ППО (3183) ЗРК (204) Rheinmetall (119)


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Топ коментарі
+22
Гарна новина-щиро дякую...
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25.07.2023 18:10
+16
Гарна реклама ********* озброєнню!
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25.07.2023 18:11
+13
Rheinmetal анонсував, що саме такими системами має намір прикривати завод цього концерну, побудований у найближчому майбутньому в Україні, а також поступово закрити ними усі військові обєкти.
Самому Концерну вже цікаво як поведе себе ця система в реальних бойових умовах. Є надія, що найближчим часом такі комплекси проходитимуть перевірку на фронті в бойових умовах.
По суті Rheinmetal вже оголосив війну @уйлу та рфії. Справжні ДРУЗІ України.
Бережи Вас Боже Шановний!
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25.07.2023 18:42
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Гарна новина-щиро дякую...
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25.07.2023 18:10 Відповісти
Новина гарна,але потрібно не два,а двісті два.
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25.07.2023 19:21 Відповісти
все велике починається з малого...
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25.07.2023 19:23 Відповісти
Гарна реклама ********* озброєнню!
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25.07.2023 18:11 Відповісти
На фронті такі потрібні кров з носу!
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25.07.2023 18:12 Відповісти
Vot eto xoroso.Eto zamena gepardov,novaja versija i uroven na mnogo vyse
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25.07.2023 18:12 Відповісти
не замена. Гепарды отлично защищают наше небо, небо свободной Европы уже сейчас. С крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа Шахед отлично справляются
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25.07.2023 22:19 Відповісти
Da ja znaju sto geapardi otlycno otrabatyvajet.Ix ne malo peredali nemci ,eti sto dast boleje sovremenyje ,budet sluzit vmeste s geapardami
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25.07.2023 23:29 Відповісти
Гарні машини. Продовження Гепарду.
Кризу з 35 мм снарядами з керованим вибухом подолано, виходить.
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25.07.2023 18:13 Відповісти
Крута Flak!
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25.07.2023 18:19 Відповісти
Непогано! З "кульмана" - в бій Відразу - "обкатка" в бойових умовах Мабуть за спиною кожного члена екіпажу по три конструктори стоятимуть і в потилицю дихатимуть - видивлятимуться як працюють вузли на агрегати
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25.07.2023 18:22 Відповісти
редакторки, виправте! Skynex - це не ЗРК, це ЗАК.
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25.07.2023 18:24 Відповісти
Skynex взагалі більше C-ram чи простий ЗАК.

Но справді він в ніякому випадку не ЗРК так як ракет у нього немає, а тому бути зенітним РАКЕТНИМ комплексом він ніяк не може.
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25.07.2023 19:23 Відповісти
ваші вимоги до редакторів дуже завищені. Мені достатньо щоби ЗАК не називали танком або РСЗО.
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25.07.2023 19:33 Відповісти
от таку б нам Зенитная скорострельная установка Phalanx-CIWS (Close-In Weapons Systems), часто называемая "последним рубежом", предназначена для уничтожения крылатых ракет, самолетов и вертолетов противника, прорвавших рубежи ПВО средней и большой дальности, и идущих в атаку непосредственно на прикрываемый объект. Каждая установка имеет собственный радар и систему управления огнем и может действовать как автономно, так и в комплексе с остальными средствами ПВО корабля или наземного объекта.
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25.07.2023 18:24 Відповісти
Крейсеру Москва подібна гармата не допомогла. Бо Нептун їх обдурив з траекторією.
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25.07.2023 18:58 Відповісти
Наземна мобільна версія називається Centurion C-RAM. Але Гепард трохи кращє - у нього ефективна дальність 5,5км при максимальній 6км, а у C-RAM ефективна дальність 1.5 км при максимальній 5,5 км.
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25.07.2023 19:00 Відповісти
C-RAM це не назва.

Skynex це теж C-RAM.

Counter Rocket, Artillery, and Mortar - це концепція комплексу ППО. Це скорочення як САУ.
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25.07.2023 19:26 Відповісти
Це те саме. При тому навіть центуріони є старішими.

Що центуріони що Skynex це все C-RAM
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25.07.2023 19:24 Відповісти
Це тест драйв, давайте все що є
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25.07.2023 18:25 Відповісти
Я розумію, що ці два комплекси це тільки початок?
Skynex Wеlcome to Armed Forces of Ukraine!!!!
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25.07.2023 18:29 Відповісти
Rheinmetal анонсував, що саме такими системами має намір прикривати завод цього концерну, побудований у найближчому майбутньому в Україні, а також поступово закрити ними усі військові обєкти.
Самому Концерну вже цікаво як поведе себе ця система в реальних бойових умовах. Є надія, що найближчим часом такі комплекси проходитимуть перевірку на фронті в бойових умовах.
По суті Rheinmetal вже оголосив війну @уйлу та рфії. Справжні ДРУЗІ України.
Бережи Вас Боже Шановний!
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25.07.2023 18:42 Відповісти
Їхня риторіка в 10 разів більш русофобська, ніж від офіційного Берліну.
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25.07.2023 19:01 Відповісти
Так, Rheinmetal ще з самого початку агресії московії в 2014р. проявив порядність і згорнув свій проект в рф з будівництва ************ спецполігону для тренувань десятків тисяч солдатів довбаної імперії. Втративши 100 мільйонів євро. А вже з початком масштабної агресії Rheinmetal з весни 2022 почав робити пропозиції з поставок різних озброєнь для ЗСУ власної розробки. Як тих, що були на озброєнні Бундесверу і списані в резерв, так і *******. Мардери, Леопарди-1 і т.д у них десятками на складах були. З невеликис ремонтом могли почати постачання. та тоді влада Німеччини це заблокувала. Однак зараз вже робота з постачання та будівництва виробництва для ЗСУ йде, хай і не завжди видно для всього суспільства...
Респект Rheinmetal ! Це справжні відповідальні європейці.
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25.07.2023 22:11 Відповісти
це серйозна зброя... зброя майбутнього.... протестувати її в боєвих умовах, в Україні, в самий раз.
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25.07.2023 18:32 Відповісти
Мобильный вариант https://en.wikipedia.org/wiki/MANTIS_Air_Defence_System MANTIS . Может перехватывать одиночные мины и снаряды больших калибров.
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25.07.2023 18:46 Відповісти
шахеди взагалі будуть плакати... через позиції Skynex їм взагалі не пройти.
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25.07.2023 18:48 Відповісти
У квітні і травні у нас вже заявляли про те, що ця система вже в Україні. https://www.rbc.ua/ukr/news/sistemi-ppo-skynex-vzhe-perebuvayut-boyovomu-1682534336.html ПВО Skynex уже на боевом дежурстве в Украине | РБК Украина .
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25.07.2023 18:53 Відповісти
Може й так. Хто ж нам скаже, що там у ЗСУ є...
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25.07.2023 18:56 Відповісти
значить буде їх в Україні більше.
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25.07.2023 19:00 Відповісти
Щира подяка, друзі.
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25.07.2023 19:10 Відповісти
інвестиції в рекламу,
про хімарси вже чули мільйони

побільше б таких інвестицій
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25.07.2023 19:47 Відповісти
 
 