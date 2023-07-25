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ЄС готовий експортувати практично все українське зерно, - єврокомісар Войцеховський

зерно,жнива

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що Європейський Союз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Sky News.

"Ми готові експортувати майже все. Це близько 4 мільйонів тонн на місяць олійних і зернових культур, і ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року", - зазначив Войцеховський.

Він додав, що до того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, 60% українського експорту відправлялося "коридорами солідарності", що були запроваджені ЄС і країнами-сусідами України. А решта 40% продовольства йшла через Чорне море.

Видання зазначає, що "коридори солідарності" дозволяють перевозити товари через країни ЄС баржами, залізницею, автомобільним транспортом або внутрішніми водними шляхами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Франція виступають проти обмежень на експорт українського зерна

зерно (3119) експорт (4474) Євросоюз (13398) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+6
Ну і добре.
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25.07.2023 18:30
+2
Коли шукати вихід, його можна знайти!
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25.07.2023 18:32
+2
чи буде "коридор солідарності" проходити Чорним морем?Якщо ні,це означатиме, що Україну ЄС,на догоду рашисту,буде відрізувати Україну від Чорного моря.
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25.07.2023 18:37
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Ну і добре.
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25.07.2023 18:30 Відповісти
Ой готуйтеся, що кацапи по ешелонах з зерном гатити будуть!!!
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25.07.2023 18:30 Відповісти
Ти дебіл чи дурак? Як по ешелону, який їде, можна попасти ракетою?
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25.07.2023 18:37 Відповісти
Запускати в одну точку ракети з інтервалом 5-6 секунд, поки ешелеон не приїде.
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25.07.2023 18:44 Відповісти
Ахахаха, піши єсчьо паржом єщьо.
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25.07.2023 19:01 Відповісти
Дуже креативне запитання!
А ешелони ніде не зупиняються?
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25.07.2023 18:54 Відповісти
Коли шукати вихід, його можна знайти!
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25.07.2023 18:32 Відповісти
Давайте експортуйте. Хай польска курва вдавиться від злості і від немічності.
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25.07.2023 18:36 Відповісти
Экспорт с точки зрения европейцев - это транзит. С точки зрения наших властей - контрабанда на рынки ЕС. Тут важно не перепутать, термин-то один и тот же.
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25.07.2023 18:36 Відповісти
Якщо польські бариги не полишуть свою брудну справу, то транзит стане контрабандою.
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25.07.2023 18:39 Відповісти
чи буде "коридор солідарності" проходити Чорним морем?Якщо ні,це означатиме, що Україну ЄС,на догоду рашисту,буде відрізувати Україну від Чорного моря.
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25.07.2023 18:37 Відповісти
А наш бобік зелох що все скликае наради невже не в курсі ? чи знов щось мутить
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25.07.2023 18:38 Відповісти
А українці що будуть їсти ?
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25.07.2023 19:09 Відповісти
Коли це кого хвилювало?
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25.07.2023 19:50 Відповісти
Треба в авральному режимі вивозити зерно з південних портів.До закінчення війни морських превезень все одно не буде.
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25.07.2023 19:42 Відповісти
чув сьогодні (вродє на Прямому, гість), ніби, через посуху у Європі загалом не дуже врожай... так шо, зрозуміло...
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25.07.2023 19:51 Відповісти
 
 