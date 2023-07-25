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Німеччина та Франція виступають проти обмежень на експорт українського зерна

зерно

Німеччина та Франція не вважають доцільними обмеження на експорт української агропродукції, які запровадили Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія та Болгарія.

Про це повідомляє AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Видання нагадує, що вчора президент України Володимир Зеленський назвав обмеження на експорт українського зерна неприйнятними та відверто антиєвропейськими. 

Таку позицію на зустрічі міністрів сільського господарства блоку в Брюсселі підтримали країни ЄС, зокрема Німеччина і Франція.

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Європейська комісія повинна чітко дати зрозуміти, що будь-яке продовження обмеження неможливе.

Він додав, що внутрішньополітичні суперечки в Польщі напередодні виборів, які відбудуться пізніше цього року, не повинні розігруватися "на спині України".

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Міністр сільського господарства Франції Марк Фесно заявив, що не може бути ніяких односторонніх заходів, "ніяких індивідуальних авантюр, тільки колективна відповідь на виклик дестабілізації ринків".

Речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер також заявила, що Брюссель "дуже інтенсивно" працює з п'ятьма країнами-членами ЄС та Україною, намагаючись знайти рішення.

"Ці заходи є цільовими і тимчасовими. Вони були запроваджені у зв'язку з дуже специфічною ситуацією, пов'язаною з логістичними перешкодами та спрощенням торгівлі, яка склалася в цих прикордонних країнах", - додала вона.

Також читайте: Кулеба про наміри блокування українського зерна країнами ЄС: "Ми не повинні грати на руку Путіну"

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відкриє кордон для зерна з України у разі відмови Єврокомісії продовжити ембарго.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав партнерів та Єврокомісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в ЄС. Також він назвав крок Польщі "недружнім".

Німеччина (7349) зерно (3119) Франція (3060) експорт (4474)


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Жаль, что не сказали, что все выкупят)
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25.07.2023 17:18 Відповісти
Ти все ніяк не нажрешся? Тобі 500 євро мало?!
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25.07.2023 18:41 Відповісти
Существо, хватит пить... Прошу, обратись к врачу. Или хотя бы прочитай новость. Если Франция и Германия выкупят зерно на территории Украины это будет означать, что его порча - это порча имущества выше указанных стран. Когда проспишься, бот, почитай о торговых войнах Великобритании.
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25.07.2023 19:04 Відповісти
Кацапська потвора, це тобі потрібно к врачу. З якого хєра німці і французи мають викупати українське зерно в десятках тисячах тонн?! Таких як ти голодних імбіцилів годуват?
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25.07.2023 19:11 Відповісти
Ой Ботяра, чего ты так занервничал? Идея ответственности сраши перед странами Евросоюза не нравится? Ахах... Опять "интеллект" показываешь.... Это твое слабое место.
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25.07.2023 19:55 Відповісти
козлодоєв, ти хоч сам зрозумів яку хєрню написав? Спершу вивчи українську, а потім корч з себе патріота.
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25.07.2023 22:22 Відповісти
Ахах... Патриота? О_о Попробуй строить из себя хотя бы человека с мозгом. Т.е. молчи)))
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25.07.2023 22:35 Відповісти
Потому что формула проста как угол дома:
"Чем меньше Украина экспортирует зерна, тем больше голодранцев из Африки и Азии будут штурмовать Европу".
Ну че, педики, "сохранили лицо пуцкину"? И как оно?
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25.07.2023 17:23 Відповісти
 
 