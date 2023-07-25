Німеччина та Франція виступають проти обмежень на експорт українського зерна

Німеччина та Франція не вважають доцільними обмеження на експорт української агропродукції, які запровадили Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія та Болгарія.

Про це повідомляє AFP, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Видання нагадує, що вчора президент України Володимир Зеленський назвав обмеження на експорт українського зерна неприйнятними та відверто антиєвропейськими.

Таку позицію на зустрічі міністрів сільського господарства блоку в Брюсселі підтримали країни ЄС, зокрема Німеччина і Франція.

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Європейська комісія повинна чітко дати зрозуміти, що будь-яке продовження обмеження неможливе.

Він додав, що внутрішньополітичні суперечки в Польщі напередодні виборів, які відбудуться пізніше цього року, не повинні розігруватися "на спині України".

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Міністр сільського господарства Франції Марк Фесно заявив, що не може бути ніяких односторонніх заходів, "ніяких індивідуальних авантюр, тільки колективна відповідь на виклик дестабілізації ринків".

Речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер також заявила, що Брюссель "дуже інтенсивно" працює з п'ятьма країнами-членами ЄС та Україною, намагаючись знайти рішення.

"Ці заходи є цільовими і тимчасовими. Вони були запроваджені у зв'язку з дуже специфічною ситуацією, пов'язаною з логістичними перешкодами та спрощенням торгівлі, яка склалася в цих прикордонних країнах", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відкриє кордон для зерна з України у разі відмови Єврокомісії продовжити ембарго.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав партнерів та Єврокомісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в ЄС. Також він назвав крок Польщі "недружнім".