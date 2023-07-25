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Новини Війна
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Волонтер Толмачова просить допомогти з придбанням двох дронів для ЗСУ

Волонтер Юля Толмачова, просить допомогти купити для наших воїнів, які з артилерії знищують російських окупантів два дрони DJI Mavic 3Т.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На фронті дуже важка ситуація, нам катастрофічно не вистачає дронів, особливо з тепловізійною камерою.

Підтримуйте Юлю в цій благородній справі, яка врятує життя українським захисникам.

Ціна одного дрона - 220 тисяч гривень. Потрібно - 440 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги:

Карта приват
❗️4149 6293 5130 2674
Толмачова Ю.

❗️Монобанк
4441 1144 6766 1102
Толмачова Юлія.

❗️Монобанка на дрони:
https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

❗️PayPal
[email protected]
Толмачова Юлія
0677834814

Читайте: У серійне виробництво запустили український дрон-розвідник Sirko

Автор: 

волонтери (1332) Толмачова Юлія (27) дрони (4689)


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Топ коментарі
+4
До чого тут зелене-незелене, тут просять скинутись на ДРОНИ.
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25.07.2023 19:04
+4
маєте можливість- поможіть

не маєте або не хочете- не пишіть дурниць про зе-шобло і яйця-по-17, це нашим воїнам не допоможе

+1000
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25.07.2023 19:40
+3
+++
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25.07.2023 19:14
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Так нещодавно якесь зелене розповідало як в нас за підтримки боневтіка запрацьювало виробництво дронів. Може вже пора оту зелену сарану за брехню по зубах бити!!!
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25.07.2023 19:00 Відповісти
До чого тут зелене-незелене, тут просять скинутись на ДРОНИ.
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25.07.2023 19:04 Відповісти
Прохання до Резнікова та його замів, надати Волонтерам, невідкладно, ці дрони з 20 типів, які є у Резнікова!!
Він же сам про це заявив!!
Слава Україні!!
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25.07.2023 19:08 Відповісти
+++
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25.07.2023 19:14 Відповісти
Дякую!
Мне нравится ,когда без лишних слов
Без трындежа про власть
Помогают армии
Это ведь наша армия
Она нас всех защищает
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25.07.2023 19:19 Відповісти
Ці письменники не розуміють що допомога потрібна зараз,їхня ціль тут писати цілодобово,ну то таке....Більшисть навіть в цю новину не зайдуть.
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25.07.2023 19:27 Відповісти
Там Щеля вихвалявся що він великий помагальщик.
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25.07.2023 19:15 Відповісти
Тоді волонтерами замінити усіх казнокрадів з МО і усе буде окей.
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25.07.2023 19:16 Відповісти
Де волонтер Горбунов?
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25.07.2023 19:23 Відповісти
маєте можливість- поможіть

не маєте або не хочете- не пишіть дурниць про зе-шобло і яйця-по-17, це нашим воїнам не допоможе

+1000
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25.07.2023 19:40 Відповісти
Круто! Дякую!
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25.07.2023 19:45 Відповісти
+
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25.07.2023 23:02 Відповісти
 
 