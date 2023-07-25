Волонтер Толмачова просить допомогти з придбанням двох дронів для ЗСУ

Волонтер Юля Толмачова, просить допомогти купити для наших воїнів, які з артилерії знищують російських окупантів два дрони DJI Mavic 3Т.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На фронті дуже важка ситуація, нам катастрофічно не вистачає дронів, особливо з тепловізійною камерою.

Підтримуйте Юлю в цій благородній справі, яка врятує життя українським захисникам.

Ціна одного дрона - 220 тисяч гривень. Потрібно - 440 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги:

Карта приват

❗️4149 6293 5130 2674

Толмачова Ю.

❗️Монобанк

4441 1144 6766 1102

Толмачова Юлія.

❗️Монобанка на дрони:

https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

❗️PayPal

[email protected]

Толмачова Юлія

0677834814

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