Волонтер Толмачова просить допомогти з придбанням двох дронів для ЗСУ
Волонтер Юля Толмачова, просить допомогти купити для наших воїнів, які з артилерії знищують російських окупантів два дрони DJI Mavic 3Т.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На фронті дуже важка ситуація, нам катастрофічно не вистачає дронів, особливо з тепловізійною камерою.
Підтримуйте Юлю в цій благородній справі, яка врятує життя українським захисникам.
Ціна одного дрона - 220 тисяч гривень. Потрібно - 440 тисяч гривень.
Реквізити для допомоги:
Карта приват
❗️4149 6293 5130 2674
Толмачова Ю.
❗️Монобанк
4441 1144 6766 1102
Толмачова Юлія.
❗️Монобанка на дрони:
https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5
❗️PayPal
[email protected]
Толмачова Юлія
0677834814
Топ коментарі
+4 Володимир Гут
показати весь коментар25.07.2023 19:04
+4 (unknown) #118131
показати весь коментар25.07.2023 19:40
+3 Mars Marsov #551321
показати весь коментар25.07.2023 19:14
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Він же сам про це заявив!!
Слава Україні!!
Мне нравится ,когда без лишних слов
Без трындежа про власть
Помогают армии
Это ведь наша армия
Она нас всех защищает
не маєте або не хочете- не пишіть дурниць про зе-шобло і яйця-по-17, це нашим воїнам не допоможе
+1000