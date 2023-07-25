У серійне виробництво запустили український дрон-розвідник Sirko

Новий український безпілотний літальний апарат Sirko, який був розроблений фахівцями з Харкова, запустили у серійне виробництво. Головна особливість дрона-розвідника - можливість передачі відео на відстань до 25 км, а також здатність літати на відстань до 50 км і повернутися назад завдяки телеметрії й потужному акумулятору.

Про це розповів голова наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist" Ігор Криничко на презентації БПЛА українського виробництва "Люті Пташки Демо День", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває", - зазначив він.

За його словами, постачання комплектуючих вдалося налагодити не лише з китайськими виробниками, а й з ізраїльськими, канадськими, тайванськими та з інших країн.

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Як зазначив Криничко, тиждень тому комісія від Міноборони України прийняла рішення надати доступ до експлуатації БПАК Sirko у військах.

"Зараз триває кодифікація. На мій погляд, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що працює в цьому напрямку дуже ретельно", - додав він.

Комплекси для ЗСУ наразі закуповують за кошти волонтерів, поки про державну закупівлю не йдеться. Розробники вже зібрали відгуки про практичне використання.

"Коли кажуть "все клас, усе добре", а є і такі відгуки - це не для інженерів, не для конструкторів. А от коли мені дзвонять і кажуть, "а от так би було краще, а можна додати оце?" Це потрібно, це мотивація для нас. Ми працюємо, удосконалюємо. За кілька тижнів представимо вже Sirko 2", - сказав Криничко.

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За його словами, відгуки від українських захисників отримали із Куп’янського напрямку, Херсонщини, Миколаївської області.

Криничко зазначив, що протягом червня для військових відвантажили майже сотню комплексів. При цьому потужності дозволяють робити 800-1000 на місяць.

Також він додав, що компанія продовжує розробляти ударну версію безпілотника.

Нагадаємо, 24 липня у Харкові відбувся захід "Люті Пташки Демо День", на який зібралося близько 50 виробників БПЛА, 24 з яких продемонстрували свої вироби представникам волонтерських організацій та соціально відповідального бізнесу.

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