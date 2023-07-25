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У серійне виробництво запустили український дрон-розвідник Sirko

дрон,sirko,розвідник

Новий український безпілотний літальний апарат Sirko, який був розроблений фахівцями з Харкова, запустили у серійне виробництво. Головна особливість дрона-розвідника - можливість передачі відео на відстань до 25 км, а також здатність літати на відстань до 50 км і повернутися назад завдяки телеметрії й потужному акумулятору.

Про це розповів голова наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist" Ігор Криничко на презентації БПЛА українського виробництва "Люті Пташки Демо День", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває", - зазначив він.

За його словами, постачання комплектуючих вдалося налагодити не лише з китайськими виробниками, а й з ізраїльськими, канадськими, тайванськими та з інших країн.

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Як зазначив Криничко, тиждень тому комісія від Міноборони України прийняла рішення надати доступ до експлуатації БПАК Sirko у військах.

"Зараз триває кодифікація. На мій погляд, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що працює в цьому напрямку дуже ретельно", - додав він.

Комплекси для ЗСУ наразі закуповують за кошти волонтерів, поки про державну закупівлю не йдеться. Розробники вже зібрали відгуки про практичне використання.

"Коли кажуть "все клас, усе добре", а є і такі відгуки - це не для інженерів, не для конструкторів. А от коли мені дзвонять і кажуть, "а от так би було краще, а можна додати оце?" Це потрібно, це мотивація для нас. Ми працюємо, удосконалюємо. За кілька тижнів представимо вже Sirko 2", - сказав Криничко.

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За його словами, відгуки від українських захисників отримали із Куп’янського напрямку, Херсонщини, Миколаївської області.

Криничко зазначив, що протягом червня для військових відвантажили майже сотню комплексів. При цьому потужності дозволяють робити 800-1000 на місяць.

Також він додав, що компанія продовжує розробляти ударну версію безпілотника.

Нагадаємо, 24 липня у Харкові відбувся захід "Люті Пташки Демо День", на який зібралося близько 50 виробників БПЛА, 24 з яких продемонстрували свої вироби представникам волонтерських організацій та соціально відповідального бізнесу.

Також читайте: Минулого тижня основним напрямком наступу ворога залишався Схід, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7355) виробництво (1628) дрони (4689)


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Топ коментарі
+22
/Комплекси для ЗСУ наразі закуповують за кошти волонтерів, поки про державну закупівлю не йдеться\
Йшов десятий рік війни...
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25.07.2023 10:49
+8
Ударне крило це саме те що треба, в правильному напрямку рухаються.
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25.07.2023 10:47
+7
"...поки про державну закупівлю не йдеться...." А якби серіал про ці дрони зняли,тоді би держава закупила.
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25.07.2023 10:50
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Ударне крило це саме те що треба, в правильному напрямку рухаються.
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25.07.2023 10:47 Відповісти
Це розвідник із захистом від антідронової рушниці (повертається до місця пуску, якщо його заглушити).
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25.07.2023 11:01 Відповісти
І серійне виробництво БПАК Sirko 800-1000 на місяць - дуже добра і важлива новина! Молодці! Будемо допомагати! Чекаємо серійних fpv-камікадзе, і серійних Бобрів!
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25.07.2023 11:26 Відповісти
А еще у него некое подобие несущего фюзеляжа, что увеличивает суммарную площадь несущей поверхности. Рационально!👍
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25.07.2023 12:53 Відповісти
Я це і маю на увазі.
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25.07.2023 13:49 Відповісти
/Комплекси для ЗСУ наразі закуповують за кошти волонтерів, поки про державну закупівлю не йдеться\
Йшов десятий рік війни...
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25.07.2023 10:49 Відповісти
"...поки про державну закупівлю не йдеться...." А якби серіал про ці дрони зняли,тоді би держава закупила.
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25.07.2023 10:50 Відповісти
Та будь який, але зйомки з використанням цих дронів.
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25.07.2023 10:56 Відповісти
ну парочку для сериала хватило бы
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25.07.2023 13:47 Відповісти
24 липня у Харкові відбувся захід "Люті Пташки Демо День", на який зібралося близько 50 виробників БПЛА, 24 з яких продемонстрували свої вироби представникам волонтерських організацій та соціально відповідального бізнесу
Сподіваюсь, зустріч була проведена он-лайн.
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25.07.2023 10:57 Відповісти
Сподіваюсь цензорюкам хватить мізків не опублікувати координати місця виготовлення дронів та прізвища конструкторів вказаного виробу
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25.07.2023 10:58 Відповісти
Якщо вони в Києві виробляються, то росіянам координати місця виготовлення вже і не допоможуть.
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25.07.2023 11:05 Відповісти
Про ціну ні гу-гу...
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25.07.2023 11:03 Відповісти
Волонтери за свої гроші збирають походу.
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25.07.2023 11:06 Відповісти
Волонтери за свої гроші збирають? Може за гроші людей і тільки ціни накручують захмарні.."Лелека"-600 тис. ..золота ціна цьому китайському перефарбованому дрону максимум 40 тис..Антідронові рушниці-500 тис..макс.ціна цьому самопалу-тис.30...
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25.07.2023 11:43 Відповісти
Треба ставити на поток як умова розвитку української продукції а не закуповувати в Китаї.Це дасть гарний позитивний баланс валюти,їх потрібно тисячі.
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25.07.2023 11:24 Відповісти
Дай Боже, щоб допомагав Захисникам, як кільстю, так і якістю!!
Не асфальтом же ворога, зупинити та знищити!!
Сподіваємося на гарні результати!!
Слава Україні!!
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25.07.2023 11:42 Відповісти
таких із 100 тисяч - і можна на одного пітара по ударному безпілотнику використати і війні кінець.
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25.07.2023 11:46 Відповісти
......Комплекси для ЗСУ наразі закуповують за кошти волонтерів, поки про державну закупівлю не йдеться. Розробники вже зібрали відгуки про практичне використання. Джерело: .......

Ось тепер і буде держава тягнути кота за я...я, щоб тільки за народні донати купувалися.
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25.07.2023 13:17 Відповісти
ОП знову зіл`є інфу кацапам, нажаль.
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25.07.2023 13:44 Відповісти
 
 