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Новини
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План розширення виробництва боєприпасів і ракет набув чинності в ЄС

зброя,патрони

Регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет, набув чинності в понеділок, 23 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які передбачають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.

Процедура узгодження регламенту між Європейським парламентом і Радою Євросоюзу завершилась 20 липня.

Також читайте: Російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет за місяць, - Генштаб

Серед іншого, депутати Європарламенту наполягли на тому, що країни ЄС надаватимуть Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.

Як випливає з остаточної редакції регламента, він діятиме до 30 червня 2025 року, але це не стосується продовження чи зміни дій, розпочатих відповідно до нього.

Нагадаємо, що ASAP є складовою плану Європейського Союзу з забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

Також читайте: Світові виробники зброї не готові відкривати виробництво в Україні до кінця війни, – Reuters

Автор: 

зброя (7460) виробництво (1628) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+3
Чудова новина для топів Укроборрнпрому. Вони вже виписали собі премії.
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25.07.2023 00:03
+2
Добре! До справи! За нас і за вас!
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24.07.2023 22:46
+1
В ЕС? Это интересно.
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24.07.2023 22:44
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В ЕС? Это интересно.
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24.07.2023 22:44 Відповісти
500 мільйонів, це ніпрощо....
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24.07.2023 22:45 Відповісти
типу коли на всякий шляк викидають 33 лями грн коли країна палає

то кажи дякую

бо дебіли не шарять що війна

все таки актор в президентах
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24.07.2023 22:52 Відповісти
Це не на снаряди, це для збільшення виробничих потужностей. Підтримка виробникам
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24.07.2023 23:24 Відповісти
Добре! До справи! За нас і за вас!
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24.07.2023 22:46 Відповісти
а у нас набув чинності план виробництва серіалів і шоу, саме тому зе-лідор буде гнівно питати в європейців: Шольц, Макрон! Де снаряди? При цьому сотні мільйонів з нашого бюджету буде виділяти на серіали про бидло-паровознюків ...
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24.07.2023 22:49 Відповісти
Головне угорських фашистів не залучати і нейтральних швейцарців які сз кацапами працюють
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24.07.2023 23:14 Відповісти
Чудова новина для топів Укроборрнпрому. Вони вже виписали собі премії.
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25.07.2023 00:03 Відповісти
І не менш як 10% від виділеного обсягу фінансування, бо так заведено у бізнесі. Хіба ж вони гірші від топів прокладки Нафтогазу?
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25.07.2023 05:22 Відповісти
Ну то й добре. Але домашнє завдання не виконано - власну армію повинен споряджати власний ВПК.
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25.07.2023 00:28 Відповісти
от і в мене питання: у єс розширили виробництво ракет.

а у нас? нам не треба виробляти ракети? хоч би й такі, як на кб "луч"
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25.07.2023 00:33 Відповісти
Якщо не виробляють, то не треба. Хоча багато хто уже заявляв, що такі можливості в України є. Чи ви хочете тими ракетами мацкву бомбити?
Он той клятий міст ніяк не можуть скласти, іржавий флот втопити, мовляв політичної волі катма, зате про необхідні можливості й нарощені спроможності на весь світ заявили. А ви тут на мацкву чи на що там ще націлились.
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25.07.2023 05:58 Відповісти
Божьи мельницы мелют медленно, но очень мелко....
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25.07.2023 09:59 Відповісти
 
 