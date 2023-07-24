План розширення виробництва боєприпасів і ракет набув чинності в ЄС
Регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет, набув чинності в понеділок, 23 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС.
ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які передбачають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.
Процедура узгодження регламенту між Європейським парламентом і Радою Євросоюзу завершилась 20 липня.
Серед іншого, депутати Європарламенту наполягли на тому, що країни ЄС надаватимуть Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.
Як випливає з остаточної редакції регламента, він діятиме до 30 червня 2025 року, але це не стосується продовження чи зміни дій, розпочатих відповідно до нього.
Нагадаємо, що ASAP є складовою плану Європейського Союзу з забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.
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то кажи дякую
бо дебіли не шарять що війна
все таки актор в президентах
а у нас? нам не треба виробляти ракети? хоч би й такі, як на кб "луч"
Он той клятий міст ніяк не можуть скласти, іржавий флот втопити, мовляв політичної волі катма, зате про необхідні можливості й нарощені спроможності на весь світ заявили. А ви тут на мацкву чи на що там ще націлились.