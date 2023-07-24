План расширения производства боеприпасов и ракет вступил в силу в ЕС

Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет, вступил в силу в понедельник, 23 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

ASAP имеет целью увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые мероприятия, которые предусматривают финансирование в размере 500 миллионов евро.

Процедура согласования регламента между Европейским парламентом и Советом Евросоюза завершилась 20 июля.

Среди прочего, депутаты Европарламента настояли на том, что страны ЕС будут предоставлять Украине боеприпасы, которые финансируются в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт.

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Как следует из окончательной редакции регламента, он будет действовать до 30 июня 2025 года, но это не касается продолжения или изменения действий, начатых в соответствии с ним.

Напомним, что ASAP является составной частью плана Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2022 года.