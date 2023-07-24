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План расширения производства боеприпасов и ракет вступил в силу в ЕС

зброя,патрони

Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет, вступил в силу в понедельник, 23 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

ASAP имеет целью увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые мероприятия, которые предусматривают финансирование в размере 500 миллионов евро.

Процедура согласования регламента между Европейским парламентом и Советом Евросоюза завершилась 20 июля.

Среди прочего, депутаты Европарламента настояли на том, что страны ЕС будут предоставлять Украине боеприпасы, которые финансируются в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт.

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Как следует из окончательной редакции регламента, он будет действовать до 30 июня 2025 года, но это не касается продолжения или изменения действий, начатых в соответствии с ним.

Напомним, что ASAP является составной частью плана Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2022 года.

Автор: 

оружие (10214) производство (462) Евросоюз (17118)


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Топ комментарии
+3
Чудова новина для топів Укроборрнпрому. Вони вже виписали собі премії.
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25.07.2023 00:03
+2
Добре! До справи! За нас і за вас!
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24.07.2023 22:46
+1
В ЕС? Это интересно.
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24.07.2023 22:44
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В ЕС? Это интересно.
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24.07.2023 22:44 Ответить
500 мільйонів, це ніпрощо....
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24.07.2023 22:45 Ответить
типу коли на всякий шляк викидають 33 лями грн коли країна палає

то кажи дякую

бо дебіли не шарять що війна

все таки актор в президентах
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24.07.2023 22:52 Ответить
Це не на снаряди, це для збільшення виробничих потужностей. Підтримка виробникам
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24.07.2023 23:24 Ответить
Добре! До справи! За нас і за вас!
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24.07.2023 22:46 Ответить
а у нас набув чинності план виробництва серіалів і шоу, саме тому зе-лідор буде гнівно питати в європейців: Шольц, Макрон! Де снаряди? При цьому сотні мільйонів з нашого бюджету буде виділяти на серіали про бидло-паровознюків ...
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24.07.2023 22:49 Ответить
Головне угорських фашистів не залучати і нейтральних швейцарців які сз кацапами працюють
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24.07.2023 23:14 Ответить
Чудова новина для топів Укроборрнпрому. Вони вже виписали собі премії.
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25.07.2023 00:03 Ответить
І не менш як 10% від виділеного обсягу фінансування, бо так заведено у бізнесі. Хіба ж вони гірші від топів прокладки Нафтогазу?
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25.07.2023 05:22 Ответить
Ну то й добре. Але домашнє завдання не виконано - власну армію повинен споряджати власний ВПК.
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25.07.2023 00:28 Ответить
от і в мене питання: у єс розширили виробництво ракет.

а у нас? нам не треба виробляти ракети? хоч би й такі, як на кб "луч"
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25.07.2023 00:33 Ответить
Якщо не виробляють, то не треба. Хоча багато хто уже заявляв, що такі можливості в України є. Чи ви хочете тими ракетами мацкву бомбити?
Он той клятий міст ніяк не можуть скласти, іржавий флот втопити, мовляв політичної волі катма, зате про необхідні можливості й нарощені спроможності на весь світ заявили. А ви тут на мацкву чи на що там ще націлились.
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25.07.2023 05:58 Ответить
Божьи мельницы мелют медленно, но очень мелко....
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25.07.2023 09:59 Ответить
 
 