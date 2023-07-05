Російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет за місяць, - Генштаб

Російський військово-промисловий комплекс (ВПК) спроможний виробляти за місяць близько 100 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць - морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал", - сказав Громов.

Він зауважив, що Російській Федерації вдається зберігати темпи виробництва ракет, а за окремими зразками озброєння - підвищити. Бригадний генерал пояснив, що це пов’язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також із використанням елементної бази, що закуповується в обхід санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кораблі Росії можуть бити ракетами по Україні зі Середземного моря, але це вкрай малоймовірно, - Генштаб

Громов також повідомив, що ворог використовує значну кількість БпЛА різних типів.

"Зокрема, від Ірану Росія отримала до 1800 дронів типу "Шахед", з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок - понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються за рахунок постачання з Ірану. Крім того, РФ досягла з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", - уточнив він.

Окрім того, бригадний генерал розповів, що російські війська активно застосовують ударні БпЛА власної розробки типу "Ланцет", які серійно виробляються на "Іжевському механічному заводі", що входить до концерну "Калашніков". За його словами, усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок наразі становить близько 50 БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог щось накопичує, припасає для більш підступних намірів, - Ігнат про ракетні удари по Україні

"Але слід зазначити, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими", - підкреслив Громов.

Водночас він наголосив, що отримання від країн-партнерів платформи сучасного багатоцільового винищувача покоління 4++ – типу F/А-18, F-16, F-15, JAS-39 "Gripen", Eurofighter Typhoon, Rafale - дозволить застосовувати сучасні авіаційні засоби ураження, які є на озброєнні країн-членів НАТО, виявляти засоби повітряного нападу противника на великій відстані - не менше 200 км, знищувати їх на відстані понад 160 км без входження в зону ураження ППО ворога та застосовувати сучасні авіаційні засоби ураження по наземних і морських цілях на відстані до 200 км і більше.

Також читайте: Кремль планує додатково набрати до російської армії близько 500 тисяч осіб, - Генштаб