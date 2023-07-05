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Новини
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Російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет за місяць, - Генштаб

ракета

Російський військово-промисловий комплекс (ВПК) спроможний виробляти за місяць близько 100 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць - морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал", - сказав Громов.

Він зауважив, що Російській Федерації вдається зберігати темпи виробництва ракет, а за окремими зразками озброєння - підвищити. Бригадний генерал пояснив, що це пов’язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також із використанням елементної бази, що закуповується в обхід санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кораблі Росії можуть бити ракетами по Україні зі Середземного моря, але це вкрай малоймовірно, - Генштаб

Громов також повідомив, що ворог використовує значну кількість БпЛА різних типів.

"Зокрема, від Ірану Росія отримала до 1800 дронів типу "Шахед", з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок - понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються за рахунок постачання з Ірану. Крім того, РФ досягла з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", - уточнив він.

Окрім того, бригадний генерал розповів, що російські війська активно застосовують ударні БпЛА власної розробки типу "Ланцет", які серійно виробляються на "Іжевському механічному заводі", що входить до концерну "Калашніков". За його словами, усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок наразі становить близько 50 БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог щось накопичує, припасає для більш підступних намірів, - Ігнат про ракетні удари по Україні

"Але слід зазначити, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими", - підкреслив Громов.

Водночас він наголосив, що отримання від країн-партнерів платформи сучасного багатоцільового винищувача покоління 4++ – типу F/А-18, F-16, F-15, JAS-39 "Gripen", Eurofighter Typhoon, Rafale - дозволить застосовувати сучасні авіаційні засоби ураження, які є на озброєнні країн-членів НАТО, виявляти засоби повітряного нападу противника на великій відстані - не менше 200 км, знищувати їх на відстані понад 160 км без входження в зону ураження ППО ворога та застосовувати сучасні авіаційні засоби ураження по наземних і морських цілях на відстані до 200 км і більше.

Також читайте: Кремль планує додатково набрати до російської армії близько 500 тисяч осіб, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6784) виробництво (1657) ракети (4074) росія (66080)


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Топ коментарі
+23
А де наші ракети, хоча б для ППО?
Кишені партнерів не бездонні.
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05.07.2023 15:15 Відповісти
+19
новости одна другой лучше. Ракеты оказывается не закончились, завод по шахедам почти построен. Союзники до сих пор телятся с самолетами и дальнобойными ракетами. Как там у классика "а вы держитесь и хорошего вам настроения!"
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05.07.2023 15:18 Відповісти
+13
А не скаже шановний Генштаб ЗСУ, - скільки ракет протягом місяця, або навіть року, здатен виробляти український ВПК? Мене зовсім не цікавить росія, мене конче цікавить Україна!
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05.07.2023 15:20 Відповісти
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А де наші ракети, хоча б для ППО?
Кишені партнерів не бездонні.
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05.07.2023 15:15 Відповісти
На ті кошти шашлики купували
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05.07.2023 15:20 Відповісти
Київ. Вулиця Василя Липківського. Асфальт стелиться.. бордюри ставляться ,аж гай шумить. При тому що ця дорога була м'яко кажучи не в аварійному стані. Для чого це робиться? Для кого? За які кошти? Скільки вкрадено на цьому?
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05.07.2023 15:24 Відповісти
У нашої влади від покоління до покоління відсутній інстинкт самозбереження. В той час як у русні він дуже розвинений.
Не питайте, чому так. Генетичні особливості нації.
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05.07.2023 15:28 Відповісти
Свинарчуки усе розікрали.
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05.07.2023 16:01 Відповісти
Не потрібно більше говорити про російський впк, потрібно давати новини що може український впк. Не хоче, не намагається, а може.
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05.07.2023 15:15 Відповісти
Мы сами не можем платить пенсии пенсионерам. Это о многом говорит. Зато у нас есть беня и пр. Это говорит об еще большем.
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05.07.2023 15:23 Відповісти
А у нас ще залишився ВПК? Ще не всі виробництва знищені, чи війною, чи ЗЕвладою?
Зараз новий голова Укроборонпрому як візьметься за справи, росісянам одразу настане кирдик! Чи Україні... (((
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05.07.2023 15:31 Відповісти
Український впк наче опоссум - при загрозі прикинувся мертвим і не відсвічує.
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05.07.2023 15:37 Відповісти
новости одна другой лучше. Ракеты оказывается не закончились, завод по шахедам почти построен. Союзники до сих пор телятся с самолетами и дальнобойными ракетами. Как там у классика "а вы держитесь и хорошего вам настроения!"
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05.07.2023 15:18 Відповісти
Вони Україні не союзники, а партнери. Вони союзники *****. Адже не бажають програшу кацапердії, проголошуючи, що Україна має виграти. Шиза якась.
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05.07.2023 16:34 Відповісти
чому вони можуть виробляти а ми ніхрена не можемо крім асфальтоукладчиків ?
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05.07.2023 15:18 Відповісти
Бо Порошенко був "президентом миру, а не війни", а Бубочка то й взагалі, "війну в себе в глові вже закінчив".
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05.07.2023 15:21 Відповісти
А не скаже шановний Генштаб ЗСУ, - скільки ракет протягом місяця, або навіть року, здатен виробляти український ВПК? Мене зовсім не цікавить росія, мене конче цікавить Україна!
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05.07.2023 15:20 Відповісти
А при чому тут ГШ ЗСУ? Це питання треба адресувати Міноборони.
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05.07.2023 15:27 Відповісти
Звиздить про це Генштаб, тому й адресоване питання саме йому!
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05.07.2023 15:53 Відповісти
Наразі літо, усі зелени мерзотники у відпустках, за кордоном, відповідати немає кому.
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05.07.2023 15:30 Відповісти
Не показуйте цю статтю Арестовичу, нехай живе ілюзіями.
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05.07.2023 15:23 Відповісти
То буданов писав пів року тому, що Кінджали тільки 4 шт. в місяц виробляють? Вже ні? Оцінки й розвідка, пальцем в небо?
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05.07.2023 15:23 Відповісти
а у тебе за півроку нічого не змінилося?
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05.07.2023 15:25 Відповісти
Та з буданова такий розвідник, як з гівна пуля. Блогер - так.
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05.07.2023 15:26 Відповісти
Та вы шо. А рассказывали, что ракеты закончатся. А потом окажется, что не 20 танков в месяц могут собирать, а 60, а потом 100. Сравните это с поставками Запада в месяц. А потом окажется, что дроны они клепают на промышленной основе.

А потом вообще выплывет, что нам всё время врали по поводу их дохлого ВПК, который "ничего не может" и того что на нас якобы "работает весь ВПК Запада".

Я пока вижу тенденцию, что они становятся только сильнее по ходу войны, а не слабее как рассказывают недоэксперды. Наверное поэтому уже 8 месяцев нет никаких успехов заметных.
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05.07.2023 15:23 Відповісти
Кацап йди в сраку.
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05.07.2023 15:26 Відповісти
Иди марафон смотри и гавноблохеров, которые уже год сплошные победы обещают, а их и близко не видно. Овощ.
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05.07.2023 15:27 Відповісти
Так йди наступай
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06.07.2023 07:38 Відповісти
Куда наступать, придурок?
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06.07.2023 12:41 Відповісти
Кнуряко, ти ж жадаєш швидкої перемоги, то йди ускорюй
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06.07.2023 14:50 Відповісти
То есть то, что Украина (повторю еще раз для вас - Украина) держится больше полутора лет против могучей раиси с ее второй армией мира и чудовищным по силе ВПК - для вас не какой-то заметный успех?
раися становится сильнее, говорите. То есть сейчас она стала намного сильнее в плане войск и техники, чем была полтора года назад. Штош, тогда все пропало и зрада зрадная!
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05.07.2023 15:28 Відповісти
Держаться можно сколько угодно. Талибы и вьетнамцы держались годами против американцев, не смотря на их 1000% превосходство.
Речь же сейчас идёт о победе Украины, а не сколько она может держаться в таком режиме и не упасть. Или мега-контр-наступ, который деоккупирует Крым уже забыли?

РФ не стала сильнее как держава. Но она стала гораздо сильнее в окопном стиле войны, который идёт сейчас ещё с начала войны. Если ты этого не заметил. Да, с танковыми клиньями и бронегруппами как во 2МВ ничего не вышло. Зато как в 1МВ окопами, миномётами, минами и главное дронами получается гораздо лучше.
Или есть какие-то другие причины, почему с момента освобождения Херсона никаких успехов нет?
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05.07.2023 15:37 Відповісти
То есть то, что планомерно каждый день выбивается уже даже Хаймерсами (чего раньше не было) арта - вы не учитываете?

Что идет формирование поля боя и удара как такового еще и не было - вас тоже не колышет?

> Или есть какие-то другие причины, почему с момента освобождения Херсона никаких успехов нет?

Есть на то куча причин, включая основную - что запад до сих пор ссытся плешивого фюрера, и что его (запада) задача по прежнему звучит так "не дать проиграть ни Украине, ни раисе".

Я поставлю в закладки эту страницу и напишу вам осенью. Сейчас пытаться как-то переспорить вашу непробиваемую "зраду" у меня не получится.
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05.07.2023 15:49 Відповісти
Я всё учитываю, но по нескольким видео выноса артиллерии объективная картина всего фронта не складывается. Можно сказать, что это тенденция, а можно сказать, что просто удачный эпизод с выносом жирных целей - как можно быть уверенным в чём-то одном, не сидя в генштабе?
Потому как и с той стороны такие видео тоже имеются, пусть и не 4 САУ разом.
К тому же им на Запорожском фронте не предстоит задача преодолевать укрепления и минные поля, а какой там расход по людям и бронетехники с двух сторон не известно, даже если предположить, что артиллерия у них действительно выбивается такими темпами - это только один из компонентов.
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05.07.2023 15:59 Відповісти
Я напишу вам осенью.
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05.07.2023 16:02 Відповісти
Ок, я только за. Если в начале осени ВСУ будут на Азовском побережье, вы будете правы, а я жёстко ошибся.
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05.07.2023 16:31 Відповісти
Тільки зсу за місяць знищують по 500 одиницб артилерії нагадаю, і талібан не тримався вони програлии війну США і втекли в гори вєтнамці теж
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05.07.2023 16:42 Відповісти
По 10000!
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05.07.2023 16:49 Відповісти
Ты видел эти 500 единиц? Бумага всё стерпит. У нас по отчётам 200 тыс. москалей зажмурено - а это значит что ещё 600 тысяч ранено. Да с такими потерями мы бы по фронту давно как на прогулке ходили маршбросками в любые направления, а не выгрызали по 500 метров.
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05.07.2023 16:54 Відповісти
Більшість бачив + ці дані подають наші військові маючи багато військових знайомих і братів що воюють то вони кажуть що втрати в ворога шалені. Окрім цього дані про втрати дають наші військові ти сумніваєшся в їх чесності ?
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05.07.2023 18:21 Відповісти
Как ты их мог увидеть?)) Столько видео(250 штук) и близко нет.
Конечно сомневаюсь. Нигде так не врут, как на войне.
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05.07.2023 18:43 Відповісти
Від знайомих і на оріксі тобто мені брешуть знайомі які служать ? Тобто наші герої з зсу дають неправдиву інфу? Ти не віриш військовим?
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05.07.2023 21:34 Відповісти
Не нужно мне тут к авторитетам ссылаться. Ни один знакомый или десяток знакомых не может увидеть 500 случаев уничтожения артиллерии.
Я не верю сказочникам из генштаба. Будь там такой геноцид артиллерии, это уже давно серьёзно отразилось бы на фронте.
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05.07.2023 22:49 Відповісти
Да'да сильнее)))потенциальный чмоб все ожидаешь когда во вторую армию третьего мира как мясо призовут'кацапенфатерлянд в опасности)
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05.07.2023 15:30 Відповісти
Отакої... Так що ж це виходить, що ракети в них не закінчаться, як нам обіцяли "зелені жаби" та їхні сраколизи? Бо я вже заїпався чекати того щасливого дня! То це виходить, що нам брехали з самих перших днів?

Якщо що, то це такий гіркий сарказм.
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05.07.2023 15:24 Відповісти
Зелена ******** бреше мінімум з 19 року! Вона прийшла до влади на суцільній брехні, яку охоче заковтнули 73% лохопєдін. Вона брехала, бреше і буде брехати. Тому треба забити на піздьож зеленої шобли - їй плювати на Україну і народ - і дбати про своє майбутнє, як хто може.
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05.07.2023 15:43 Відповісти
А логіка в цьому таки є. Але в такому випадку мета рашистів - знищення України і українців - буде досягнута. А територію заселять бурятохакасомордвою. яка загадить родючі землі бувшої України.

ПС: А я вам давно пропонував валити в США, Канаду, Австралію
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05.07.2023 16:03 Відповісти
Коротше кажучи, все сподівання іде на те, що партнери нададуть нам f16 з далекобійними ракетами. На наш оборонпром в плані далекобійних озброєнь жодних очікувань не покладається.
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05.07.2023 15:25 Відповісти
Наш впк теж може- наприклад яйця резнікова виробляти по 17 за шт. Ще соляра по 80 за літру, та олію по 110.
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05.07.2023 15:25 Відповісти
А наше ВПК -- шось ні слуху ні духу -- освоюють гроші .
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05.07.2023 15:25 Відповісти
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05.07.2023 15:25 Відповісти
Зараз в тилу плачуть,що немає роботи і за кордон не пускають....
Бездіяльність мужновладців - це злочин.
Український ВПК повинен був давно перейти на виробництво своїх ракет,безпілотників,робочих рук достатньо.
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05.07.2023 15:26 Відповісти
А чи є в нас підприємства такого класу?
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05.07.2023 15:31 Відповісти
Та хоча б шлюхеди по гаражам клепати - і то було б діло. Але навіть цього немає.
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05.07.2023 15:45 Відповісти
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05.07.2023 15:27 Відповісти
Тому що на чолі Німеччини хоч і стояли фашисти, але це були патріоти своєї країни, а у нас на чолі України сидять зрадники і вороги, які робитимуть все, аби Україна програла. І мене, чесно кажучи, дивують люди, які сподіваються перемогти Кацапстан, коли на чолі держави сидить ворог. Практично всі мрійливо сподіваються, що Залужний і ЗСУ самі здолають кацапську чуму виключно завдяки донатам простих громадян і західній зброї, яку видають дозованими порціями. Чомусь майже всі вважають, що від дій влади і конкретно МОУ ніхєра не залежить - допомагають вони чи ні. Доки на чолі України сидить ФСБшна мразота, ніякої перемоги не буде. Ця бійня може тривати роками, якщо українська економіка не стане на "воєнні рейки". До речі, це допоможе суттєво знизити % безробіття в країні, а значить трохи стабілізувати економіку.
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05.07.2023 15:47 Відповісти
Хто ж тобі владу почистить від зеленої фсбшної мразоти ?
Треба хоч щось робити, це факт.
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05.07.2023 17:30 Відповісти
Так мы и до войны сделать не могли =(
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05.07.2023 17:53 Відповісти
Не могли що зробити, Нептуни, Вільхі чи Грім 2 ?
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05.07.2023 18:15 Відповісти
Все вместе. Эта тема тянется еще с допорошенковских времен и дальше опытных образцов не дошла при Зеле. Вильху вроде серийно начали делать, но там смешные серии, десятками штук в год. Просто военка реально никому не нужна была, тупо продавали со складов что могли.
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05.07.2023 19:50 Відповісти
А ми можемо тільки тарифи народу піднімать.
Отак.
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05.07.2023 15:28 Відповісти
Дуже мега складна у кубі конструкція ракет Фау 2 образця 1940 років 😁
Нам тупим таке не повторити нізащо 😁
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05.07.2023 15:29 Відповісти
Бо в нас лапки.
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05.07.2023 15:47 Відповісти
Там доволі складна конструкція. Я б так не іронізував. ******* твердопаливні ракети набагато простіші.
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05.07.2023 15:49 Відповісти
Твердопаливна це в основному РСЗВ.
Нагадую - на дворі 2023 рік і "Україна космічна держава"(не я, а клоун сказав), а не 1944 коли німці їх випускали.
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05.07.2023 17:28 Відповісти
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05.07.2023 15:31 Відповісти
Старайся краще! Може заплатять хоч пару гривень))(
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05.07.2023 16:51 Відповісти
ну ******* ты иФан - на сколько процентов...?
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05.07.2023 17:10 Відповісти
у тебя кацапского ********* только об этом мысли...?
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05.07.2023 17:26 Відповісти
Чим більше приймаються санкції, тим більше кацапи виробляють ракет !!
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05.07.2023 15:40 Відповісти
Український ВПК спроможний виклянчувати 10 ракет на місяць. Треба наздоганяти. Випускайте Мєльніка
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05.07.2023 15:48 Відповісти
Спроможний. Але чи зельониє крім популістських заяв хоч щось зненацька почнуть робити?
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05.07.2023 15:54 Відповісти
Ну і де наші вундервафлі чи не на часі а в зеленому марафоні ми вже уже попереду всіх по випуску нових озброень язиком молоти не мішки тягати
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05.07.2023 15:54 Відповісти
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко получил группу инвалидности, в связи с чем уходит из армии. Об этом он сам сообщил журналистам.

По его словам, военная врачебная комиссия установила ему инвалидность
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05.07.2023 15:56 Відповісти
слышал что у него онкология
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05.07.2023 18:33 Відповісти
Вітаю бездарності які казали що ракети закінчаться. А скільки можемо ми? Де наші десятки тисяч дронів аналогів шахедів на місяць?
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05.07.2023 15:58 Відповісти
Про це можуть сказати і самі московити, більше цікавить скільки випускаємо ми.
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05.07.2023 16:13 Відповісти
Потрібен нелінійний (асиметричний) хід - малими силами і засобами знищити на кілька порядків більші потужності ворога.
Справа в тому, що основні виробники головних компонентів і самих ракет на пітьмі зосереджені досить кучно - в москві і прилеглій до цього мегаполіса території.
Масований ракетний удар по всіх цих цілях, координати яких давно відомі, а їх близько двох десятків, зруйнує налагоджений рашистами процес випуску ракет й усуне дану загрозу на роки.
Тобто йдеться всього лиш про два пуски по 30- 40 ракет радіусом дії у 600 км, які потрібні Україні для знищення ракетного потенціалу пітьми.
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05.07.2023 16:13 Відповісти
под ленинградом где то калибры изготавливают. 18 в день. запчастями запаслись наперед. орк по видосу сообщает. написал ленинград потому как санктпетербург хз как правильно написать
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05.07.2023 16:51 Відповісти
Тут недавно Подоляк заявлял, что 512 ракет в год. Теперь Генштаб заявляет, что 1 200. Кто следующий?
А С Т А Н А В И Т Е С Ь !
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05.07.2023 16:24 Відповісти
Трохи помиляються: 512х2=1024. Бл@дт, усе, як у інформатиці - скрізь ступінь 2
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05.07.2023 16:27 Відповісти
С такими "мощными санкциями" не удивлюсь если окажется, что и 1 200 окажется со "степенью 2"
Что-то не смешно как-то ...
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05.07.2023 16:34 Відповісти
ну мы не турки...
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05.07.2023 17:11 Відповісти
Та, бл@дь, асфальтом закидаємо, еге ж, зє!?
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05.07.2023 16:25 Відповісти
Чи можна обійтися без "облав" на вулицях, про це https://leopolis.news/post/88046/mobilizaciya-shcho-potribno-znaty-ta-chogo-ne-varto-boyatys розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко....

"Ті, хто заявляють, що підприємства можуть зупинитися, якщо мобілізують штатних працівників, чомусь не хочуть розуміти, що якщо наших військових не буде достатньо для оборони, завтра цих підприємств не буде. Потрібно пам'ятати, що наш пріоритет - це забезпечення обороноздатності держави та народу України."...отак якось
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05.07.2023 16:32 Відповісти
Еталонний довбень, одна штука.
Головне, щоб посадовців не чіпали, бо хто ж буде бюджет пиляти? Тому їм бронь.
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05.07.2023 17:36 Відповісти
Так абдистович казав шо максимум це 30-40
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05.07.2023 16:34 Відповісти
больше. есть видео где россиянин работающий на производсве калибров назівает ціфру 18 в день
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05.07.2023 16:49 Відповісти
И падает с такой скорострельностью и рукожопостью врожденой при сборке 15 из 18 типа заявленых,чего стоят только снаряды новые для арты которые они из металла ржавого клепают)
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05.07.2023 17:12 Відповісти
думаете что там не все хорошо с гоc приемкой?
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05.07.2023 18:55 Відповісти
- А скільки Україна виробляє на місяць ракет Грім-2?
- Вийди звідси, розбійник!
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05.07.2023 17:01 Відповісти
У єлабузі вже запустили першу чергу впк хаба на 40000 кв.м. Це виробництво дронів. Вартість стадії більше 2 млрд$, всього проєкту 7млрд.
Тепер на "херАнях" все руське крім електроніки. Але й Аліекспрес не простоює.
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05.07.2023 17:33 Відповісти
А якже ось ось і ракет не буде?Це й так було зрозуміло що ворог може виробляти ракети.
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05.07.2023 23:36 Відповісти
 
 