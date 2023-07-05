Російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет за місяць, - Генштаб
Російський військово-промисловий комплекс (ВПК) спроможний виробляти за місяць близько 100 ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов сказав в інтерв’ю Укрінформу.
"За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК "Іскандер", до 30 одиниць - морського базування "Калібр" та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал", - сказав Громов.
Він зауважив, що Російській Федерації вдається зберігати темпи виробництва ракет, а за окремими зразками озброєння - підвищити. Бригадний генерал пояснив, що це пов’язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також із використанням елементної бази, що закуповується в обхід санкцій.
Громов також повідомив, що ворог використовує значну кількість БпЛА різних типів.
"Зокрема, від Ірану Росія отримала до 1800 дронів типу "Шахед", з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок - понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються за рахунок постачання з Ірану. Крім того, РФ досягла з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", - уточнив він.
Окрім того, бригадний генерал розповів, що російські війська активно застосовують ударні БпЛА власної розробки типу "Ланцет", які серійно виробляються на "Іжевському механічному заводі", що входить до концерну "Калашніков". За його словами, усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок наразі становить близько 50 БпЛА.
"Але слід зазначити, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими", - підкреслив Громов.
Водночас він наголосив, що отримання від країн-партнерів платформи сучасного багатоцільового винищувача покоління 4++ – типу F/А-18, F-16, F-15, JAS-39 "Gripen", Eurofighter Typhoon, Rafale - дозволить застосовувати сучасні авіаційні засоби ураження, які є на озброєнні країн-членів НАТО, виявляти засоби повітряного нападу противника на великій відстані - не менше 200 км, знищувати їх на відстані понад 160 км без входження в зону ураження ППО ворога та застосовувати сучасні авіаційні засоби ураження по наземних і морських цілях на відстані до 200 км і більше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кишені партнерів не бездонні.
Не питайте, чому так. Генетичні особливості нації.
Зараз новий голова Укроборонпрому як візьметься за справи, росісянам одразу настане кирдик! Чи Україні... (((
А потом вообще выплывет, что нам всё время врали по поводу их дохлого ВПК, который "ничего не может" и того что на нас якобы "работает весь ВПК Запада".
Я пока вижу тенденцию, что они становятся только сильнее по ходу войны, а не слабее как рассказывают недоэксперды. Наверное поэтому уже 8 месяцев нет никаких успехов заметных.
раися становится сильнее, говорите. То есть сейчас она стала намного сильнее в плане войск и техники, чем была полтора года назад. Штош, тогда все пропало и зрада зрадная!
Речь же сейчас идёт о победе Украины, а не сколько она может держаться в таком режиме и не упасть. Или мега-контр-наступ, который деоккупирует Крым уже забыли?
РФ не стала сильнее как держава. Но она стала гораздо сильнее в окопном стиле войны, который идёт сейчас ещё с начала войны. Если ты этого не заметил. Да, с танковыми клиньями и бронегруппами как во 2МВ ничего не вышло. Зато как в 1МВ окопами, миномётами, минами и главное дронами получается гораздо лучше.
Или есть какие-то другие причины, почему с момента освобождения Херсона никаких успехов нет?
Что идет формирование поля боя и удара как такового еще и не было - вас тоже не колышет?
> Или есть какие-то другие причины, почему с момента освобождения Херсона никаких успехов нет?
Есть на то куча причин, включая основную - что запад до сих пор ссытся плешивого фюрера, и что его (запада) задача по прежнему звучит так "не дать проиграть ни Украине, ни раисе".
Я поставлю в закладки эту страницу и напишу вам осенью. Сейчас пытаться как-то переспорить вашу непробиваемую "зраду" у меня не получится.
Потому как и с той стороны такие видео тоже имеются, пусть и не 4 САУ разом.
К тому же им на Запорожском фронте не предстоит задача преодолевать укрепления и минные поля, а какой там расход по людям и бронетехники с двух сторон не известно, даже если предположить, что артиллерия у них действительно выбивается такими темпами - это только один из компонентов.
Конечно сомневаюсь. Нигде так не врут, как на войне.
Я не верю сказочникам из генштаба. Будь там такой геноцид артиллерии, это уже давно серьёзно отразилось бы на фронте.
Якщо що, то це такий гіркий сарказм.
ПС: А я вам давно пропонував валити в США, Канаду, Австралію
Бездіяльність мужновладців - це злочин.
Український ВПК повинен був давно перейти на виробництво своїх ракет,безпілотників,робочих рук достатньо.
Треба хоч щось робити, це факт.
Отак.
Нам тупим таке не повторити нізащо 😁
Нагадую - на дворі 2023 рік і "Україна космічна держава"(не я, а клоун сказав), а не 1944 коли німці їх випускали.
По его словам, военная врачебная комиссия установила ему инвалидность
Справа в тому, що основні виробники головних компонентів і самих ракет на пітьмі зосереджені досить кучно - в москві і прилеглій до цього мегаполіса території.
Масований ракетний удар по всіх цих цілях, координати яких давно відомі, а їх близько двох десятків, зруйнує налагоджений рашистами процес випуску ракет й усуне дану загрозу на роки.
Тобто йдеться всього лиш про два пуски по 30- 40 ракет радіусом дії у 600 км, які потрібні Україні для знищення ракетного потенціалу пітьми.
А С Т А Н А В И Т Е С Ь !
Что-то не смешно как-то ...
"Ті, хто заявляють, що підприємства можуть зупинитися, якщо мобілізують штатних працівників, чомусь не хочуть розуміти, що якщо наших військових не буде достатньо для оборони, завтра цих підприємств не буде. Потрібно пам'ятати, що наш пріоритет - це забезпечення обороноздатності держави та народу України."...отак якось
Головне, щоб посадовців не чіпали, бо хто ж буде бюджет пиляти? Тому їм бронь.
- Вийди звідси, розбійник!
Тепер на "херАнях" все руське крім електроніки. Але й Аліекспрес не простоює.