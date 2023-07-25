В серийное производство запустили украинский дрон-разведчик Sirko

Новый украинский беспилотный летательный аппарат Sirko, разработанный специалистами из Харькова, запустили в серийное производство. Главная особенность дрона-разведчика – возможность передачи видео на расстояние до 25 км, а также способность летать на расстояние до 50 км и вернуться назад благодаря телеметрии и мощному аккумулятору.

Об этом рассказал председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко на презентации БПЛА украинского производства "Февраль Птицы Демо День", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно продолжается", - отметил он.

По его словам, поставки комплектующих удалось наладить не только с китайскими производителями, но и с израильскими, канадскими, тайваньскими и другими странами.

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Как отметил Криничко, неделю назад комиссия от Минобороны Украины приняла решение предоставить доступ к эксплуатации БПАК Sirko в войсках.

"Сейчас идет кодификация. На мой взгляд, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что работает в этом направлении очень тщательно", - добавил он.

Комплексы для ВСУ сейчас закупают за средства волонтеров, пока о государственной закупке речь не идет. Разработчики уже собрали отзывы о практическом использовании.

"Когда говорят "все класс, все хорошо", а есть и такие отзывы – это не для инженеров, не для конструкторов. А вот когда мне звонят и говорят, "а вот так было бы лучше, а можно добавить это?" Это нужно, это мотивация для нас. Мы работаем, совершенствуемся. Через несколько недель представим уже Sirko 2", - сказал Криничко.

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По его словам, отзывы от украинских защитников получили из Купянского направления, Херсона, Николаевской области.

Криничко отметил, что в течение июня для военных отгрузили около сотни комплексов. При этом мощности позволяют производить 800-1000 в месяц.

Также он добавил, что компания продолжает разрабатывать ударную версию беспилотника.

Напомним, 24 июля в Харькове состоялось мероприятие "Люті Пташки Демо День", на которое собралось около 50 производителей БПЛА, 24 из которых продемонстрировали свои изделия представителям волонтерских организаций и социально ответственного бизнеса.

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