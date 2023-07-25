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В серийное производство запустили украинский дрон-разведчик Sirko

дрон,sirko,розвідник

Новый украинский беспилотный летательный аппарат Sirko, разработанный специалистами из Харькова, запустили в серийное производство. Главная особенность дрона-разведчика – возможность передачи видео на расстояние до 25 км, а также способность летать на расстояние до 50 км и вернуться назад благодаря телеметрии и мощному аккумулятору.

Об этом рассказал председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко на презентации БПЛА украинского производства "Февраль Птицы Демо День", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно продолжается", - отметил он.

По его словам, поставки комплектующих удалось наладить не только с китайскими производителями, но и с израильскими, канадскими, тайваньскими и другими странами.

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Как отметил Криничко, неделю назад комиссия от Минобороны Украины приняла решение предоставить доступ к эксплуатации БПАК Sirko в войсках.

"Сейчас идет кодификация. На мой взгляд, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что работает в этом направлении очень тщательно", - добавил он.

Комплексы для ВСУ сейчас закупают за средства волонтеров, пока о государственной закупке речь не идет. Разработчики уже собрали отзывы о практическом использовании.

"Когда говорят "все класс, все хорошо", а есть и такие отзывы – это не для инженеров, не для конструкторов. А вот когда мне звонят и говорят, "а вот так было бы лучше, а можно добавить это?" Это нужно, это мотивация для нас. Мы работаем, совершенствуемся. Через несколько недель представим уже Sirko 2", - сказал Криничко.

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По его словам, отзывы от украинских защитников получили из Купянского направления, Херсона, Николаевской области.

Криничко отметил, что в течение июня для военных отгрузили около сотни комплексов. При этом мощности позволяют производить 800-1000 в месяц.

Также он добавил, что компания продолжает разрабатывать ударную версию беспилотника.

Напомним, 24 июля в Харькове состоялось мероприятие "Люті Пташки Демо День", на которое собралось около 50 производителей БПЛА, 24 из которых продемонстрировали свои изделия представителям волонтерских организаций и социально ответственного бизнеса.

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Минобороны (9322) производство (462) дроны (3908)


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Топ комментарии
+22
/Комплекси для ЗСУ наразі закуповують за кошти волонтерів, поки про державну закупівлю не йдеться\
Йшов десятий рік війни...
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25.07.2023 10:49
+8
Ударне крило це саме те що треба, в правильному напрямку рухаються.
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25.07.2023 10:47
+7
"...поки про державну закупівлю не йдеться...." А якби серіал про ці дрони зняли,тоді би держава закупила.
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25.07.2023 10:50
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Правила форума Совет форумчан
Ударне крило це саме те що треба, в правильному напрямку рухаються.
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25.07.2023 10:47 Ответить
Це розвідник із захистом від антідронової рушниці (повертається до місця пуску, якщо його заглушити).
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25.07.2023 11:01 Ответить
І серійне виробництво БПАК Sirko 800-1000 на місяць - дуже добра і важлива новина! Молодці! Будемо допомагати! Чекаємо серійних fpv-камікадзе, і серійних Бобрів!
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25.07.2023 11:26 Ответить
А еще у него некое подобие несущего фюзеляжа, что увеличивает суммарную площадь несущей поверхности. Рационально!👍
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25.07.2023 12:53 Ответить
Я це і маю на увазі.
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25.07.2023 13:49 Ответить
/Комплекси для ЗСУ наразі закуповують за кошти волонтерів, поки про державну закупівлю не йдеться\
Йшов десятий рік війни...
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25.07.2023 10:49 Ответить
"...поки про державну закупівлю не йдеться...." А якби серіал про ці дрони зняли,тоді би держава закупила.
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25.07.2023 10:50 Ответить
Та будь який, але зйомки з використанням цих дронів.
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25.07.2023 10:56 Ответить
ну парочку для сериала хватило бы
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25.07.2023 13:47 Ответить
24 липня у Харкові відбувся захід "Люті Пташки Демо День", на який зібралося близько 50 виробників БПЛА, 24 з яких продемонстрували свої вироби представникам волонтерських організацій та соціально відповідального бізнесу
Сподіваюсь, зустріч була проведена он-лайн.
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25.07.2023 10:57 Ответить
Сподіваюсь цензорюкам хватить мізків не опублікувати координати місця виготовлення дронів та прізвища конструкторів вказаного виробу
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25.07.2023 10:58 Ответить
Якщо вони в Києві виробляються, то росіянам координати місця виготовлення вже і не допоможуть.
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25.07.2023 11:05 Ответить
Про ціну ні гу-гу...
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25.07.2023 11:03 Ответить
Волонтери за свої гроші збирають походу.
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25.07.2023 11:06 Ответить
Волонтери за свої гроші збирають? Може за гроші людей і тільки ціни накручують захмарні.."Лелека"-600 тис. ..золота ціна цьому китайському перефарбованому дрону максимум 40 тис..Антідронові рушниці-500 тис..макс.ціна цьому самопалу-тис.30...
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25.07.2023 11:43 Ответить
Треба ставити на поток як умова розвитку української продукції а не закуповувати в Китаї.Це дасть гарний позитивний баланс валюти,їх потрібно тисячі.
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25.07.2023 11:24 Ответить
Дай Боже, щоб допомагав Захисникам, як кільстю, так і якістю!!
Не асфальтом же ворога, зупинити та знищити!!
Сподіваємося на гарні результати!!
Слава Україні!!
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25.07.2023 11:42 Ответить
таких із 100 тисяч - і можна на одного пітара по ударному безпілотнику використати і війні кінець.
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25.07.2023 11:46 Ответить
......Комплекси для ЗСУ наразі закуповують за кошти волонтерів, поки про державну закупівлю не йдеться. Розробники вже зібрали відгуки про практичне використання. Джерело: .......

Ось тепер і буде держава тягнути кота за я...я, щоб тільки за народні донати купувалися.
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25.07.2023 13:17 Ответить
ОП знову зіл`є інфу кацапам, нажаль.
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25.07.2023 13:44 Ответить
 
 