Повільний контрнаступ ЗСУ ставить Байдена в непросте політичне становище, - The Wall Street Journal

Як пише The Wall Street Journal, повільний контрнаступ ЗСУ створює ризики для адміністрації Байдена і порушує питання про готовність союзників продовжувати військову підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Як пише видання, "повільний наступ" ЗСУ стане випробуванням для стратегії президента Байдена, яка передбачає військову допомогу для України на мільярди доларів. Проте допомога надається не для того, щоб здобути перемогу над Росією та відвоювати окуповані території України, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою, перебуваючи у сильній позиції".

Видання зазначає, що також постає питання про здатність та рішучість Заходу продовжувати постачання зброї для Сил оборони України.

"Очевидно, що легше надавати підтримку, коли справи йдуть добре", — наголосив колишній посол США в Україні Джон Гербст. За його словами, адміністрація Байдена не має інших альтернатив, окрім як продовжити постачання зброї Україні.

Гербст зауважив, що припинення поставок зброї Україні та навіть припущення часткової перемоги Росії "стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена, який перевершить за масштабами навіть виведення військ з Афганістану".

Читайте також: Директор ЦРУ Бернс оптимістично дивиться на контрнаступ українських військ

Водночас адміністрація Байдена стикається з певними ризиками, надаючи всебічну підтримку Україні. Президент США позиціонує війну в Україні як боротьбу між демократією та авторитаризмом і вже схвалив виділення понад 40 мільярдів доларів військової допомоги.

WSJ наголошує, що оскільки ні Росія, ні Україна не виявляють бажання сідати за стіл переговорів, то Білий дім не має інших варіантів, як продовжувати допомагати Києву. Адміністрація президента США сподівається або на нові успіхи ЗСУ на полі бою, або на появу нових політичних проблем у Росії.

Водночас анонімний європейський високопосадовець розповів виданню, що уряд США не розраховує, що українські Сили оборони зможуть повністю звільнити східні області, а також деокупувати Крим. За думкою іншого анонімного дипломата, США мають визнати, що війна Росії проти України буде тривати ще багато років і союзникам потрібно готуватись до того, що постачати Україні зброю треба буде тривалий час.

Також читайте: На південному фронті ЗСУ за час наступу визволили понад 192 кв. км території, - Міноборони

WSJ зазначає, що головним питанням у цій ситуації залишається те, чи продовжить США та їх союзники надавати допомогу Україні або розширювати її, якщо контрнаступ ЗСУ не досягне того успіху, якого від нього очікують.