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Повільний контрнаступ ЗСУ ставить Байдена в непросте політичне становище, - The Wall Street Journal

війна,зсу

Як пише The Wall Street Journal, повільний контрнаступ ЗСУ створює ризики для адміністрації Байдена і порушує питання про готовність союзників продовжувати військову підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Як пише видання, "повільний наступ" ЗСУ стане випробуванням для стратегії президента Байдена, яка передбачає військову допомогу для України на мільярди доларів. Проте допомога надається не для того, щоб здобути перемогу над Росією та відвоювати окуповані території України, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою, перебуваючи у сильній позиції".

Видання зазначає, що також постає питання про здатність та рішучість Заходу продовжувати постачання зброї для Сил оборони України. 

"Очевидно, що легше надавати підтримку, коли справи йдуть добре", — наголосив колишній посол США в Україні Джон Гербст. За його словами, адміністрація Байдена не має інших альтернатив, окрім як продовжити постачання зброї Україні.

Гербст зауважив, що припинення поставок зброї Україні та навіть припущення часткової перемоги Росії "стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена, який перевершить за масштабами навіть виведення військ з Афганістану".

Читайте також: Директор ЦРУ Бернс оптимістично дивиться на контрнаступ українських військ

Водночас адміністрація Байдена стикається з певними ризиками, надаючи всебічну підтримку Україні. Президент США позиціонує війну в Україні як боротьбу між демократією та авторитаризмом і вже схвалив виділення понад 40 мільярдів доларів військової допомоги.

WSJ наголошує, що оскільки ні Росія, ні Україна не виявляють бажання сідати за стіл переговорів, то Білий дім не має інших варіантів, як продовжувати допомагати Києву. Адміністрація президента США сподівається або на нові успіхи ЗСУ на полі бою, або на появу нових політичних проблем у Росії.

Водночас анонімний європейський високопосадовець розповів виданню, що уряд США не розраховує, що українські Сили оборони зможуть повністю звільнити східні області, а також деокупувати Крим. За думкою іншого анонімного дипломата, США мають визнати, що війна Росії проти України буде тривати ще багато років і союзникам потрібно готуватись до того, що постачати Україні зброю треба буде тривалий час.

Також читайте: На південному фронті ЗСУ за час наступу визволили понад 192 кв. км території, - Міноборони

WSJ зазначає, що головним питанням у цій ситуації залишається те, чи продовжить США та їх союзники надавати допомогу Україні або розширювати її, якщо контрнаступ ЗСУ не досягне того успіху, якого від нього очікують.

Автор: 

США (22769) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+37
Озброєння з піпетки ставить в незручне становище Україну….
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25.07.2023 19:29
+27
А чому вони мають показувати..? Це, що їхня країна ? Подяка їм велика за те, що вдягнули, накормили та надали геть усю зброю ! Слава Союзникам, Слава ЗСУ ! Ганьба ублюдкам які усе за ОПфшорили ( і в країні за два роки війни немає жодного далекобійного дрона. При фінансові допомозі усього світу ))).
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25.07.2023 19:44
+26
на америці лежить відповідальність за те що у нас війна.

бо це саме америка відібрала у нас ядерну зброю і видала папірець сказавши що у разі чого він нас захистить.

то як, захистив нас той папірець?

тож, не кажіть що вони не винні, їхній президент каявся що провина і на ньому за те, що з нами відбувається.

треба вам цитату клінтона цитувати чи самі наґуґлите?
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25.07.2023 19:49
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Пам'ятаю, як в 2016-2017 всі розумні українці (в т.ч. Казанцев, Портніков, ...) казали, що украінці більше ніколи не виберуть пророссійського президента. А буквально через 2-3 роки аж 73 % проголосувало за це
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25.07.2023 22:57 Відповісти
У 2016-2017 ще було до біса вати які вважали Росію другом. Ні Крим ні Ордло не потрясли суспільство так як це зробило у 2022 після бучі і решти кривавих злочинів.
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25.07.2023 23:10 Відповісти
Да....з контрнаступом ,дійсно,щось незрозуміле....Нам 15 міс всі кричали,що рашка ослабла,що там повний параліч і розвал,що досить пальчиком поворухнути і русня побіжить до Уралу,що там вже 243 тис тільки вбитими....а розрекламований контрнаступ,фактично,топчеться на місці,25 Леопардів,якісь геніяльні полководці направили на мінне поле,наші міста щоденно і безкарно стирають з лиця Землі,Бундесвер дав витік,що наші полководці просто тупі лохи..... Чи не занадто багато проблем?
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25.07.2023 19:48 Відповісти
Ти бовдур. Про бундесвер, то висер від білд що е жовтою пресою. Контрнаступ не топчеться на місті а просувається, просто хтось думав що буде як на Харківщині.

Рашка і правда ослабла, для массового наступу. Тому і окопалась по вуха. В глухій обороні завжди легче. Тим більше у них е тил до якого нічого не долітае.
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25.07.2023 19:57 Відповісти
звідки дешеве тролечмо Йермака-Татарова може щось знати про бундесвер? тролечмоня,ти краще розкажи для чого ви вивели бригаду НГУ з Гостомеля перед 24.02.??
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25.07.2023 20:01 Відповісти
Троледебіл тут ти, який заковтнув висер від Білд.
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25.07.2023 20:07 Відповісти
этот ЗЕгдон в своём репертуаре...
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25.07.2023 20:22 Відповісти
я , так бачу, всі світові медіа - то жовта преса окрім , зелемарафону і його поціновувачів...
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25.07.2023 22:37 Відповісти
Ти дебіл. Білд завжди був жовтою прессою.
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25.07.2023 23:11 Відповісти
Вовочка у відосіках наступав наступав, наступав наступав, що аж Байдену хреново стало.
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25.07.2023 19:48 Відповісти
Кепські новини. Вже можна прогнозувати що восени почнеться заморозка конфлікту і корейський сценарій. Дай Бог щоб ми вийшли на кордони до 22 року.
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25.07.2023 19:53 Відповісти
Якщо не встигнемо до виборів США - то не встигнемо взагалі. Заморозка, скоріше вього, буде перед виборами, щоб Байден "припинив кровопролитну війну", інакше її припинять трампісти (Десантіс, чи хто там йде у прези).
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25.07.2023 19:55 Відповісти
По перше, трампістів не беріть до уваги. Це купка політичних фріків разом з Трампом. По друге в США президент не цар і бог. Вибори навряд чи приведуть до заморозки.
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25.07.2023 20:10 Відповісти
Президент в США дійсно не цар і не бог, але він верховний головнокомандувач ЗС США. І саме від нього залежить поставки зброї. Якщо він вирішить припинити поставки зброї, то Конгрес ніяк не зможе юридично його змусити.
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25.07.2023 20:31 Відповісти
Зможе. Там е методи впливу. А по друге, в конгресі США сидять лоббісти американських виробників зброї...
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25.07.2023 21:17 Відповісти
Не може початись заморозка залужний ж чітко сказав що буде війна до останнього кацапа війна поки не заберемо всі землі
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25.07.2023 20:36 Відповісти
Якщо не буде дороги зброею, боеприпасами та грошима ніякий Залужний не допоможе.
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25.07.2023 21:15 Відповісти
Ніхто з військового командування ніколи не піде на заморозку конфлікту
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25.07.2023 22:21 Відповісти
А хто вам сказав, що Залужний вічно буде головкомом? А не, наприклад, Сирський? Навішають на Залужного якихось собак і бувай.
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25.07.2023 21:37 Відповісти
Хто б не був ніхто не піде на заморозку бо більше 80 відсотків населення проти переговорів з рф
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25.07.2023 22:23 Відповісти
ага! і 143% за зєлєнскава!
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25.07.2023 22:40 Відповісти
цілком можливо....особливо враховуючи,т.з. контрнаступ,який чомусь іде,як мерзле горить....
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25.07.2023 19:56 Відповісти
Він іде як може їсти при наявних можливостях. Чи зрадойоби думали що це буде фііть і ЗСУ під Москвою?
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25.07.2023 20:09 Відповісти
Корейський сценарій ще не найгірший варіант, бо у південної Кореї є договір з США що вони будуть захищати їх у разі нападу. А у нас може бути сценарій мінська 3, коли війну просто заморозять без гарантій безпеки і рашка почне готуватись до нової фази через 5-10 років. І це буде повна жопа: всі будуть чекати війну, відбудови не буде, люди будуть масово валити з країни (або як мінімум готуватися звалити, як тільки запахне смаженим), бо роботи немає. Словом, це буде вирок Україні.
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25.07.2023 20:16 Відповісти
не буде Мінська 3! бо Мінськ укладали мудрі люди і державники, а не зебіли .
п.с. при Мінську всі валили з України? чи, при Омані?
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25.07.2023 22:42 Відповісти
Після мінська 2 не валили, бо майже ніхто не вірив в можливість повномасштабної війни (я в тому числі, визнаю) через 7 років. А після потенційного мінська 3 вірити будуть, тому будуть валити
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25.07.2023 23:21 Відповісти
Не надійтесь на швидку заморозку. Наприклад поцікавтесь, як шла заморозка в'єтнамської війни: в 1968 вирішили заморозити і почали переговори з в'єтнамцями, в 1972 переговори нарешті закінчились з великими уступками американців, потім 3 роки перемир'я, яке в'єтнамцями демонстративно не виконувалось, а в 1975 грубе порушення перемир'я з бліцкрігом на Сайгон
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25.07.2023 23:04 Відповісти
От тільки війну у Вьетнамі виграли Вьетнамі і вигнали окупантів.
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25.07.2023 23:07 Відповісти
Вони не виграли. США їм просто віддали свою перемогу, яка була у США в руках, зрадивши і своїх військових, і в'єтнамців, і те, за що вони воювали.
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27.07.2023 08:21 Відповісти
Виграли.
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27.07.2023 08:27 Відповісти
Ти дебіл?
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25.07.2023 20:11 Відповісти
Збройні сили Німеччини навели помилки, яких, на їх погляд, припускаються ЗСУ під час контрнаступу. Зокрема, на думку німецьких військових, українські бійці невірно використовують опановані на Заході методи ведення війни. Про це пише Bild, із посиланням на секретні документи Бундесверу

Так, військові Бундесверу наводять головні недоліки Збройних сил України, а саме, розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою".

"Це не лише збільшує небезпеку дружнього вогню, тобто вогню у відповідь з боку власних військ, а й в напрямку головного удару відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги, - заявляють в Бундесвері.

Через те, що Україна розбиває бригади, які готувалися на Заході, на групи по 10-30 солдатів, які стають ізольованими від решти бійців та техніки, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.

Ба більше, критично у Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.

У Бундесвері також зазначили, що командний склад ЗСУ демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень". "Ці чинники - розділення бригад і відсутність належної підготовки в командного складу - можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу", - йдеться в Bild.
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25.07.2023 20:06 Відповісти
Білд це жовта пресса що на касабскі грошики веде інформ війну. Йолопе.
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25.07.2023 20:13 Відповісти
Бо як сказав радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонне про Китай: "Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми принципово не можемо дати Україні програти. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - наголосив Бонне. Джерело:
То і виходить, що Україна САМА б'ється за "стабільність у світі". От так друже...
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25.07.2023 20:17 Відповісти
У Байдена "незручне становище" через повільний наступ ВСУ. Хоче більш швидкого наступу, то чому не згоден надати літаки, давати дальнобійні ракети?" Де логіка? Таке відчуття, що нам допомагають рівно стільки, щоб часом росія не виграла, але й не програла.
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25.07.2023 20:20 Відповісти
То може це тому, що зброя дається по чайній ложці, і то, доводиться на вколішках випрошувати. От би Україна роками водила США за ніс, не підписуючи роками "будапештський меморандум".
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25.07.2023 20:23 Відповісти
Про які чайні ложки ви верзете? Зброя та ********** надаються у достатній кількості для проведення контрнаступу, навіть успішного.
Дальнобійних ракет у союзників немає у достатній кількості для власних безпекових потреб. Однак Україна уже півтора роки не виробляла власного ракетного озброєння. Лише зараз щось почали повідомляти.
З літаками не все так просто, як комусь здається на перший погляд. Швидко їх передати і ефективно використовувати на фронті неможливо. Тому потрібно виходити з того, що є на даний час.
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25.07.2023 21:18 Відповісти
Почнемо з касок від Німеччині у кількості 5000 шт ?
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25.07.2023 21:20 Відповісти
Германия очень много нам дала оружия и продолжает давать, причем зачастую самое современное, так что не надо тут
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25.07.2023 22:26 Відповісти
Може приклад наведете як американці в таких умовах проводили успішний наступ скрізь мінні поля, без повітряної підтримки?
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25.07.2023 21:50 Відповісти
А хто ж змушує Україну наступати через мінні поля? Хіба немає незамінованих окупованих територій?
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25.07.2023 23:04 Відповісти
Нема. А ще е дистанційне мінування.
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25.07.2023 23:19 Відповісти
Авжеж нема. Якби так було, то ЗСУ біля Бахмуту не наступали б
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25.07.2023 23:31 Відповісти
Для основного наступу е більш важливі напрямки. І плече логістики у раші коротше. Щільність військ більше. А темпи майже такі.
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25.07.2023 23:41 Відповісти
Це які ж більш важливі? Заміновані на півдні? Так можна роками безрезультативно воювати, лише люди будуть гинути нізащо. Єдиний незамінований досі рашистами напрямок - це схід України. Я впевнений, що вони його уже активно мінують, адже нещодавні їхні вдавані атаки на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках проводяться з метою змусити чи надати привід ЗСУ зайняти оборону допоки шляхи потенційного контрнамтупу ЗСУ не будуть повністю перекриті масштабним мінуванням це доводять, але на це потрібен певний час. То ж ЗСУ потрібно використати вікно можливостей на сході, звідки можна буде повз мінні загородження пройти і на південь.
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25.07.2023 23:55 Відповісти
Не потрібно було більше ніж пів року влаштовувати м'ясорубку з музикантами у Бахмуті та їхнє "переможне" взяття міста для одномоментного піару цих терористів, а наступати за рахунок спалених Бахмутських ресурсів на півдні, поки ще не було масштабних мінувань.
Потрібно визнати, що рашисти на півдні переграли або банально підкупили українське ві-по керівництво внаслідок чого втратила вся Україна.
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26.07.2023 00:21 Відповісти
Між рядками читається - та сідайте вже за стіл перемовин .
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25.07.2023 20:25 Відповісти
Ми повинні повернути окуповані території чи ми повинні кинути там людей на смерть і в окупацію ? Треба буде то будемо на пікапах наступати і на цивільних авто як свого часу чад проти Лівії
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25.07.2023 20:39 Відповісти
Можно бегом, как Жуков заповедовал, на минные поля. Потом Бутусов опять будет постить видео, как наши подрываются на минных полях. А Западные СМИ - как наша техника горит. Украинец - должен думать головой.
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25.07.2023 20:43 Відповісти
Тут ціна не важлива є війна за виживання нашої нації краще втратити сотні тисяч життів чим всю націю
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25.07.2023 20:46 Відповісти
може почнеш втрачати своє життя? чи, чужими життями легше жертвувати?
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25.07.2023 22:18 Відповісти
Тобто чужі життя є більш важливіші чим наша перемога?
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26.07.2023 10:22 Відповісти
Ты там раньше рассказывал, что всех победим в контрнаступе, минные поля это фигня, твои знакомые их легко обезвредят, окопы и траншеи - то такое себе, тоже легко пройдёшь.
Ну и как теперь?
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26.07.2023 13:19 Відповісти
Наші кожен день просуваються на всіх напрямках де наступають кожен день більше того війська РФ масово в обороні не можуть наступати, наші на півдні і на сході кожен день звільняють територію
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26.07.2023 14:07 Відповісти
😀
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26.07.2023 14:13 Відповісти
Необхідною умовою для повернення території є знищення збройних сил рашистів на всіх окупованих територіях України, в повітрі і на морі. Спочатку знищення армії ворога, а потім звільнення/повернення територій.
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25.07.2023 21:06 Відповісти
А хто забороняє наступати не незаміновані території України поки касап їх ще всі не замінував?
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25.07.2023 21:24 Відповісти
Аби куди?
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25.07.2023 21:52 Відповісти
Наразі ворог успішно проводив вдавані атаки на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках з метою перехоплення стратегічної ініціативи, змусити чи надати привід ЗСУ зайняти оборону, провести остаточне мінування досі відкритих шляхів потенційного контрнаступу ЗСУ на цих напрямках допоки на шляхи підступу не будуть повністю перекриті.
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25.07.2023 23:17 Відповісти
Там ворог постійно атакував, от і не створював щільні мінні поля. Але там с логістикою у раші значно краще, суцільний кордон.
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25.07.2023 23:31 Відповісти
Так, але на разі це єдиний відкритий шлях звільнення окупованих територій. Хоча досі не чутно що там з дніпровськими плацдармами, де мінні загородження касапів позмивало водою.
В будь-якому разі, це краще ніж наступати через мінні загородження умовних 500м в тиждень.
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26.07.2023 00:09 Відповісти
Ворог хоче перетворити окуповані території на буферну зону між ЄС і касапстаном, тому мінні поля там без сумніву будуть, якщо цьому не завадити
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26.07.2023 00:11 Відповісти
кац предлагает сдаться?
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25.07.2023 22:28 Відповісти
Этому видосу почти полтора месяца. Так уже не наступают.
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25.07.2023 23:43 Відповісти
Юрій Журавель

Сподіваюсь, ви розумієте, кого і що уособлюють ці персонажі.

Ця сторінка доповнить ілюстровану хронологію війни https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZUPuoLgkFSgeFa8cXA8366ailGK5C99ijkK3zbrMnK0ORgHg9eaZXLlcdjsKku7c0-Nc5bZL-Xd4KIqxGC5fWE3luze3PhpVoyzEP7KxxYpj-**********************************************************************************************************&__tn__=*NK-y-R #сториця , яку вже зараз можна придбати тут:

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25.07.2023 20:42 Відповісти
La lenteur de la contre attaque est proportionnelle à la lenteur des prises de décision quant à la fourniture de matériel par les pays aidant l'Ukraine.
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25.07.2023 20:48 Відповісти
Спочатку - вступ до НАТО, потім - позбавлення ядерної зброї. Тільки так буде тепер, тільки так повинно було бути з Україною...
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25.07.2023 21:10 Відповісти
Як аке можна писати ?,, там наші люди гинуть , а їм рейтинги ,, світ зійшов з розуму
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25.07.2023 21:57 Відповісти
начебто військової допомоги надано на 40 млрд., але це смішна сума для того щоб розбити армію кацапів, то ще й без ******** літаків. До речі, хто вірить що дідусь Байден вирішує скікі чого дати Україні?
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25.07.2023 22:00 Відповісти
в США двухпартийная поддержка, хватит всего и надолго
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25.07.2023 22:29 Відповісти
Яке постачання зброї, такий і контрнаступ... Відчувається вплив миротворця, лауреата Нобелівської премії миру Обами.
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25.07.2023 22:30 Відповісти
ну а як біден хотів? вкласти одну гривню, а на виході получити СТО?
який ленд ліз - такий і наступ! який наступ - таке і "політичне становище" в бідена....

хай біден подзвонить до пукіна і скаже, щоб той розмінував мінні поля і відвів своїх недосолдат. мосКАЛі свого часу добре вклались в те, щоб Україна розмінувала свої поля і відвела війська перед мосКАЛьським нападом!
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25.07.2023 23:06 Відповісти
ось куди йдуть справді великі кошти росо - фашистів - на заказні "висери" в пресі США. аноніми)
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25.07.2023 23:52 Відповісти
Неловкое положение это кода президент сверхдержавы заявляет что они не в коем случае не имеют на какого отношения к походу "Вагнера" на Москву, говорит - "Это не мы, только не подумайте на нас))
А ведь положение Джо могло быть ну очень "не ловким" если бы блицкриг Рашки не потерпел крах, сидишь такой в Вашингтоне и думаешь защищать страны Балтии силами армии США или это
будет эскалация, может лучше не надо, пусть катится 5 статья НАТО під 3 чорти.
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26.07.2023 01:42 Відповісти
Что бы победить в войне нужно этого хотеть. Чтобы этого хотеть нужно четко видеть цель этих хотелок. Нельзя оглядываясь на то, что может подумать кто-то о средствах которыми достигается победа.
Теперь о хотелках и средствах.
Хотите закончить войну победой Украины - проявите волю.
Хотите закончить войну победой Украины - предоставьте средства , все средства для этой победы.
Если не понятно вспоминаем про стулья и ягодицы.

Ответ для WSJ.
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26.07.2023 09:59 Відповісти
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