Повільний контрнаступ ЗСУ ставить Байдена в непросте політичне становище, - The Wall Street Journal
Як пише The Wall Street Journal, повільний контрнаступ ЗСУ створює ризики для адміністрації Байдена і порушує питання про готовність союзників продовжувати військову підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Як пише видання, "повільний наступ" ЗСУ стане випробуванням для стратегії президента Байдена, яка передбачає військову допомогу для України на мільярди доларів. Проте допомога надається не для того, щоб здобути перемогу над Росією та відвоювати окуповані території України, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою, перебуваючи у сильній позиції".
Видання зазначає, що також постає питання про здатність та рішучість Заходу продовжувати постачання зброї для Сил оборони України.
"Очевидно, що легше надавати підтримку, коли справи йдуть добре", — наголосив колишній посол США в Україні Джон Гербст. За його словами, адміністрація Байдена не має інших альтернатив, окрім як продовжити постачання зброї Україні.
Гербст зауважив, що припинення поставок зброї Україні та навіть припущення часткової перемоги Росії "стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена, який перевершить за масштабами навіть виведення військ з Афганістану".
Водночас адміністрація Байдена стикається з певними ризиками, надаючи всебічну підтримку Україні. Президент США позиціонує війну в Україні як боротьбу між демократією та авторитаризмом і вже схвалив виділення понад 40 мільярдів доларів військової допомоги.
WSJ наголошує, що оскільки ні Росія, ні Україна не виявляють бажання сідати за стіл переговорів, то Білий дім не має інших варіантів, як продовжувати допомагати Києву. Адміністрація президента США сподівається або на нові успіхи ЗСУ на полі бою, або на появу нових політичних проблем у Росії.
Водночас анонімний європейський високопосадовець розповів виданню, що уряд США не розраховує, що українські Сили оборони зможуть повністю звільнити східні області, а також деокупувати Крим. За думкою іншого анонімного дипломата, США мають визнати, що війна Росії проти України буде тривати ще багато років і союзникам потрібно готуватись до того, що постачати Україні зброю треба буде тривалий час.
WSJ зазначає, що головним питанням у цій ситуації залишається те, чи продовжить США та їх союзники надавати допомогу Україні або розширювати її, якщо контрнаступ ЗСУ не досягне того успіху, якого від нього очікують.
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Рашка і правда ослабла, для массового наступу. Тому і окопалась по вуха. В глухій обороні завжди легче. Тим більше у них е тил до якого нічого не долітае.
п.с. при Мінську всі валили з України? чи, при Омані?
Так, військові Бундесверу наводять головні недоліки Збройних сил України, а саме, розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою".
"Це не лише збільшує небезпеку дружнього вогню, тобто вогню у відповідь з боку власних військ, а й в напрямку головного удару відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги, - заявляють в Бундесвері.
Через те, що Україна розбиває бригади, які готувалися на Заході, на групи по 10-30 солдатів, які стають ізольованими від решти бійців та техніки, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.
Ба більше, критично у Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.
У Бундесвері також зазначили, що командний склад ЗСУ демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень". "Ці чинники - розділення бригад і відсутність належної підготовки в командного складу - можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу", - йдеться в Bild.
То і виходить, що Україна САМА б'ється за "стабільність у світі". От так друже...
Дальнобійних ракет у союзників немає у достатній кількості для власних безпекових потреб. Однак Україна уже півтора роки не виробляла власного ракетного озброєння. Лише зараз щось почали повідомляти.
З літаками не все так просто, як комусь здається на перший погляд. Швидко їх передати і ефективно використовувати на фронті неможливо. Тому потрібно виходити з того, що є на даний час.
Потрібно визнати, що рашисти на півдні переграли або банально підкупили українське ві-по керівництво внаслідок чого втратила вся Україна.
Ну и как теперь?
В будь-якому разі, це краще ніж наступати через мінні загородження умовних 500м в тиждень.
Сподіваюсь, ви розумієте, кого і що уособлюють ці персонажі.
Ця сторінка доповнить ілюстровану хронологію війни https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZUPuoLgkFSgeFa8cXA8366ailGK5C99ijkK3zbrMnK0ORgHg9eaZXLlcdjsKku7c0-Nc5bZL-Xd4KIqxGC5fWE3luze3PhpVoyzEP7KxxYpj-**********************************************************************************************************&__tn__=*NK-y-R #сториця , яку вже зараз можна придбати тут:
який ленд ліз - такий і наступ! який наступ - таке і "політичне становище" в бідена....
хай біден подзвонить до пукіна і скаже, щоб той розмінував мінні поля і відвів своїх недосолдат. мосКАЛі свого часу добре вклались в те, щоб Україна розмінувала свої поля і відвела війська перед мосКАЛьським нападом!
А ведь положение Джо могло быть ну очень "не ловким" если бы блицкриг Рашки не потерпел крах, сидишь такой в Вашингтоне и думаешь защищать страны Балтии силами армии США или это
будет эскалация, может лучше не надо, пусть катится 5 статья НАТО під 3 чорти.
Теперь о хотелках и средствах.
Хотите закончить войну победой Украины - проявите волю.
Хотите закончить войну победой Украины - предоставьте средства , все средства для этой победы.
Если не понятно вспоминаем про стулья и ягодицы.
Ответ для WSJ.