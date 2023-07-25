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Через російські обстріли загорілися пшеничні поля на Дніпропетровщині

дніпропетровщина

Російська окупаційна армія надвечір 25 липня обстріляла Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Надвечір окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. І знову влучання – по наших пшеничних полях. Сталася пожежа – вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання вже загасили", - ідеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, цієї ночі по тій самій громаді стався ракетний удар. Ворог поцілив у складське приміщення.

Також дивіться: Вночі ворог двічі обстріляв Мирівську громаду на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Як зазначили в ОВА, в обох випадках минулося без загиблих та постраждалих.

Через російські обстріли загорілися пшеничні поля на Дніпропетровщині 01
Через російські обстріли загорілися пшеничні поля на Дніпропетровщині 02

Автор: 

обстріл (28428) Дніпропетровська область (3716)


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25.07.2023 20:32 Відповісти
Що там російські пшеничні поля? Що там російські ліса та міста?
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25.07.2023 20:40 Відповісти
Кацапи XX сторіччя абсолютно нічим не відрізняються від кацапів XXI сторіччя. Невже Бог може безкінечно так спокійно спостерігати за їхніми беззаконнями? Коли вже нарешті кара Господня зійде на голови кацапів?
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25.07.2023 20:43 Відповісти
В Рашке лесов навалом. Но гореть будет почему-то только у нас.
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25.07.2023 20:44 Відповісти
За то ничего не горит ни в Донецке,ни в Луганске,ни в Крыму,ни в Херсоне.
" Наши люди" с радостью выращивают пшеничку для Путина.
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25.07.2023 20:45 Відповісти
 
 