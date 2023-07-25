Через російські обстріли загорілися пшеничні поля на Дніпропетровщині
Російська окупаційна армія надвечір 25 липня обстріляла Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Надвечір окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. І знову влучання – по наших пшеничних полях. Сталася пожежа – вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання вже загасили", - ідеться в повідомленні.
За уточненою інформацією, цієї ночі по тій самій громаді стався ракетний удар. Ворог поцілив у складське приміщення.
Як зазначили в ОВА, в обох випадках минулося без загиблих та постраждалих.
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" Наши люди" с радостью выращивают пшеничку для Путина.