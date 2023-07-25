Росіяни обстріляли окуповані Олешки на Херсонщині, щоб дискредитувати ЗСУ, - облрада
Російські військові 25 липня обстріляли місто Олешки на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"Сьогодні окупаційні російські війська зробили чергову провокацію, обстрілявши Олешки з метою дискредитації Сил оборони України" , - зазначив він.
Соболевський дордав, що інформація про постраждалих уточнюється.
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Скоріше за все рашисти звинуватили нас у обстрілу цивільного міста касетними зарядами?
І що, сильно дискредитували?
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Ні, ну новина просто шикарана....