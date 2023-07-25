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Новини
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Росіяни обстріляли окуповані Олешки на Херсонщині, щоб дискредитувати ЗСУ, - облрада

олешки

Російські військові 25 липня обстріляли місто Олешки на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Сьогодні окупаційні російські війська зробили чергову провокацію, обстрілявши Олешки з метою дискредитації Сил оборони України" , - зазначив він.

Соболевський дордав, що інформація про постраждалих  уточнюється.

Також дивіться: "Бавовна" в окупованих Олешках: момент прильоту по площі. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28428) Олешки (58)


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Схоже щось ви не до зрозуміли, не до сказали.
Скоріше за все рашисти звинуватили нас у обстрілу цивільного міста касетними зарядами?
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25.07.2023 21:59 Відповісти
Шикарна новина!
І що, сильно дискредитували?
Іран висловив протест, а Півн.Корея занепокоєння?
Ні, ну новина просто шикарана....
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25.07.2023 22:11 Відповісти
 
 