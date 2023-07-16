"Бавовна" в окупованих Олешках: момент прильоту по площі. ВIДЕО
15 липня у центрі окупованого населеного пункту Олешки на Херсонщині пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада".
У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано момент прильоту. Як видно з відео, на мікроавтобусі туди заїхали росіяни і саме у цей час прогримів вибух.
Тим часом, у соцмережах зазначають, що приліт міг бути "дружнім вогнем".
"А якщо серйозно, артилерійський удар по групі русотуристо на японських авто завдано з боку лівого берега, на якому розташовується виключно російська артилерія", - запевняє телеграм-канал.
Офіційної інформації щодо обстрілу та його наслідків наразі немає.
Топ коментарі
+21 izzabaru
показати весь коментар16.07.2023 10:31 Відповісти Посилання
+18 Zalais Cilvecins
показати весь коментар16.07.2023 10:17 Відповісти Посилання
+17 Владислав Ткаченко #456666
показати весь коментар16.07.2023 10:27 Відповісти Посилання
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- Альошкі
- курва ! 👿😂
Ісконно руцкоє названіє. От, ******** кацапи!
- как нах называется этат населенный пункт?
Бабах.....
С перебинтованной головой,без ноги,жалобно:
- как теперь мне обратно вернуться на московию,в родной мухосранск?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/16/7411551/ ФОТО, ВИДЕОВ Луганске прогремели взрывы - СМИ