"Бавовна" в окупованих Олешках: момент прильоту по площі. ВIДЕО

15 липня у центрі окупованого населеного пункту Олешки на Херсонщині пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада".

У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано момент прильоту. Як видно з відео, на мікроавтобусі туди заїхали росіяни і саме у цей час прогримів вибух.

Тим часом, у соцмережах зазначають, що приліт міг бути "дружнім вогнем".

"А якщо серйозно, артилерійський удар по групі русотуристо на японських авто завдано з боку лівого берега, на якому розташовується виключно російська артилерія", - запевняє телеграм-канал.

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Офіційної інформації щодо обстрілу та його наслідків наразі немає.