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Новини Фото Війна
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"Бавовна" в окупованих Олешках: момент прильоту по площі. ВIДЕО

15 липня у центрі окупованого населеного пункту Олешки на Херсонщині пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада".

У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано момент прильоту. Як видно з відео, на мікроавтобусі туди заїхали росіяни і саме у цей час прогримів вибух.

Тим часом, у соцмережах зазначають, що приліт міг бути "дружнім вогнем".

"А якщо серйозно, артилерійський удар по групі русотуристо на японських авто завдано з боку лівого берега, на якому розташовується виключно російська артилерія", - запевняє телеграм-канал.

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Бавовна в окупованих Олешках: момент прильоту по площі 01

Офіційної інформації щодо обстрілу та його наслідків наразі немає. 

Автор: 

обстріл (29612) Олешки (59)


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Топ коментарі
+21
Карта з кацапського ресурсу. Там наші Олешки позначені, як Алёшки.
Ісконно руцкоє названіє. От, ******** кацапи!
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16.07.2023 10:31 Відповісти
+18
KRASIVOE 🤩
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16.07.2023 10:17 Відповісти
+17
ось Вам "Алешки"))
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16.07.2023 10:27 Відповісти
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KRASIVOE 🤩
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16.07.2023 10:17 Відповісти
- як він назвав Олешки ?
- Альошкі

- курва ! 👿😂
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16.07.2023 11:35 Відповісти
Prosmatrel 4 raza , i nemagu astanavitsa .....🤦
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16.07.2023 10:19 Відповісти
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16.07.2023 10:24 Відповісти
ось Вам "Алешки"))
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16.07.2023 10:27 Відповісти
Орки ху..ть навіть миш і орки не проскочать) командуючий нацгвардією заявив що вони починають контрнаступ через Дніпр
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16.07.2023 10:28 Відповісти
Це не жесть, це чекає на кожного запоребрика.
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16.07.2023 10:30 Відповісти
Карта з кацапського ресурсу. Там наші Олешки позначені, як Алёшки.
Ісконно руцкоє названіє. От, ******** кацапи!
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16.07.2023 10:31 Відповісти
... и нет Олежки.
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16.07.2023 10:35 Відповісти
...в/на Альошках 😂
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16.07.2023 11:36 Відповісти
був мосКАЛь і не стало мосКАЛя!
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16.07.2023 10:44 Відповісти
КАКАшенков доложит - уничтожена диверсионная группа численностью более 100 человек и 10 единиц боевой техники.
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16.07.2023 11:30 Відповісти
На япономашине,борзым тоном:
- как нах называется этат населенный пункт?
Бабах.....
С перебинтованной головой,без ноги,жалобно:
- как теперь мне обратно вернуться на московию,в родной мухосранск?
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16.07.2023 11:32 Відповісти
Приїхали в Олешки і відправились через портал в ад
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16.07.2023 12:39 Відповісти
На жаль, врятувати Олешки від повного руйнування може лише стрімкий прорив ЗСУ на 2-3 десятки кілометрів, що мало вірогідно.
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16.07.2023 12:54 Відповісти
у русни недолет
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16.07.2023 12:58 Відповісти
10:39



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/16/7411551/ ФОТО, ВИДЕОВ Луганске прогремели взрывы - СМИ
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16.07.2023 13:00 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/16/7411554/ В Мариуполе раздаются громкие взрывы - Андрющенко
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16.07.2023 13:02 Відповісти
Лежить під горою альошка.... кацапії сраний солдат
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16.07.2023 19:02 Відповісти
Красєво.
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17.07.2023 14:29 Відповісти
 
 