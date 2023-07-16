"Бавовна" в оккупированных Олешках: момент прилета по площади. ВИДЕО

15 июля в центре оккупированного населенного пункта Олешки в Херсонской области раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада".

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован момент прилета. Как следует из видео, на микроавтобусе туда заехали россияне и именно в это время прогремел взрыв.

Между тем в соцсетях отмечают, что прилет мог быть "дружественным огнем".

"А если серьезно, артиллерийский удар по группе русотуристо на японских авто нанесен со стороны левого берега, на котором располагается исключительно российская артиллерия", - уверяет телеграм-канал.

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Официальной информации об обстреле и его последствиях пока нет.