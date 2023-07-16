"Бавовна" в оккупированных Олешках: момент прилета по площади. ВИДЕО
15 июля в центре оккупированного населенного пункта Олешки в Херсонской области раздался взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада".
В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован момент прилета. Как следует из видео, на микроавтобусе туда заехали россияне и именно в это время прогремел взрыв.
Между тем в соцсетях отмечают, что прилет мог быть "дружественным огнем".
"А если серьезно, артиллерийский удар по группе русотуристо на японских авто нанесен со стороны левого берега, на котором располагается исключительно российская артиллерия", - уверяет телеграм-канал.
Официальной информации об обстреле и его последствиях пока нет.
Топ комментарии
+21 izzabaru
показать весь комментарий16.07.2023 10:31 Ответить Ссылка
+18 Zalais Cilvecins
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+17 Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий16.07.2023 10:27 Ответить Ссылка
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- Альошкі
- курва ! 👿😂
Ісконно руцкоє названіє. От, ******** кацапи!
- как нах называется этат населенный пункт?
Бабах.....
С перебинтованной головой,без ноги,жалобно:
- как теперь мне обратно вернуться на московию,в родной мухосранск?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/16/7411551/ ФОТО, ВИДЕОВ Луганске прогремели взрывы - СМИ