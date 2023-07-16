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"Бавовна" в оккупированных Олешках: момент прилета по площади. ВИДЕО

15 июля в центре оккупированного населенного пункта Олешки в Херсонской области раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада".

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирован момент прилета. Как следует из видео, на микроавтобусе туда заехали россияне и именно в это время прогремел взрыв.

Между тем в соцсетях отмечают, что прилет мог быть "дружественным огнем".

"А если серьезно, артиллерийский удар по группе русотуристо на японских авто нанесен со стороны левого берега, на котором располагается исключительно российская артиллерия", - уверяет телеграм-канал.

Читайте: На юго-восточном направлении активизировалась вражеская авиация. Угроза применения авиавооружения, - Воздушные силы (обновлено)

Бавовна в оккупированных Олешках: момент прилета по площади 01

Официальной информации об обстреле и его последствиях пока нет.

обстрел (28290) Алёшки (43)


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Топ комментарии
+21
Карта з кацапського ресурсу. Там наші Олешки позначені, як Алёшки.
Ісконно руцкоє названіє. От, ******** кацапи!
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16.07.2023 10:31 Ответить
+18
KRASIVOE 🤩
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16.07.2023 10:17 Ответить
+17
ось Вам "Алешки"))
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16.07.2023 10:27 Ответить
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KRASIVOE 🤩
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16.07.2023 10:17 Ответить
- як він назвав Олешки ?
- Альошкі

- курва ! 👿😂
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16.07.2023 11:35 Ответить
Prosmatrel 4 raza , i nemagu astanavitsa .....🤦
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16.07.2023 10:19 Ответить
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16.07.2023 10:24 Ответить
ось Вам "Алешки"))
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16.07.2023 10:27 Ответить
Орки ху..ть навіть миш і орки не проскочать) командуючий нацгвардією заявив що вони починають контрнаступ через Дніпр
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16.07.2023 10:28 Ответить
Це не жесть, це чекає на кожного запоребрика.
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16.07.2023 10:30 Ответить
Карта з кацапського ресурсу. Там наші Олешки позначені, як Алёшки.
Ісконно руцкоє названіє. От, ******** кацапи!
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16.07.2023 10:31 Ответить
... и нет Олежки.
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16.07.2023 10:35 Ответить
...в/на Альошках 😂
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16.07.2023 11:36 Ответить
був мосКАЛь і не стало мосКАЛя!
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16.07.2023 10:44 Ответить
КАКАшенков доложит - уничтожена диверсионная группа численностью более 100 человек и 10 единиц боевой техники.
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16.07.2023 11:30 Ответить
На япономашине,борзым тоном:
- как нах называется этат населенный пункт?
Бабах.....
С перебинтованной головой,без ноги,жалобно:
- как теперь мне обратно вернуться на московию,в родной мухосранск?
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16.07.2023 11:32 Ответить
Приїхали в Олешки і відправились через портал в ад
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16.07.2023 12:39 Ответить
На жаль, врятувати Олешки від повного руйнування може лише стрімкий прорив ЗСУ на 2-3 десятки кілометрів, що мало вірогідно.
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16.07.2023 12:54 Ответить
у русни недолет
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16.07.2023 12:58 Ответить
10:39



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/16/7411551/ ФОТО, ВИДЕОВ Луганске прогремели взрывы - СМИ
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16.07.2023 13:00 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/16/7411554/ В Мариуполе раздаются громкие взрывы - Андрющенко
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16.07.2023 13:02 Ответить
Лежить під горою альошка.... кацапії сраний солдат
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16.07.2023 19:02 Ответить
Красєво.
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17.07.2023 14:29 Ответить
 
 