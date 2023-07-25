Окупанти обстріляли з артилерії Сіверськ на Донеччині: поранено жінку

25 липня близько 13:30 військові РФ обстріляли з артилерії місто Сіверськ Донецької області, поранена 73-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному Донбас повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, жінка дістала мінно-вибухові поранення, вона на момент обстрілу перебувала у дворі приватного будинку.

Як зазначили в прокуратурі, за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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