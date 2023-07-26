ДСНС завершила демонтаж зруйнованих частин мосту на Закарпатті
Після обвалення мосту у Тячівському районі, який проходить через Терново, Вільхівці та Бедевлю (Закарпатська область), працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили демонтаж зруйнованих частин переправи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що надзвичайники разом з іншими службами цивільного захисту продовжують роботу над відновленням сполучення між н.п. Тересва та Бедевля у Тячівському районі.
Так, встановлюється третя секція механізованого важкого моста ТММ-3М1.
У ДСНС поінформували, що було завершено демонтаж зруйнованих частин мосту і вантажівки, що застрягла на тримальних конструкціях.
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Огусто
показати весь коментар26.07.2023 07:46 Відповісти Мені подобається 2
Yevhen Tarnavskyi #551236
показати весь коментар26.07.2023 07:57 Відповісти Мені подобається 1
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