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ДСНС завершила демонтаж зруйнованих частин мосту на Закарпатті

закарпаття,міст

Після обвалення мосту у Тячівському районі, який проходить через Терново, Вільхівці та Бедевлю (Закарпатська область), працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили демонтаж зруйнованих частин переправи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що надзвичайники разом з іншими службами цивільного захисту продовжують роботу над відновленням сполучення між н.п. Тересва та Бедевля у Тячівському районі.

Так, встановлюється третя секція механізованого важкого моста ТММ-3М1.

У ДСНС поінформували, що було завершено демонтаж зруйнованих частин мосту і вантажівки, що застрягла на тримальних конструкціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

демонтаж (192) міст (1231) ДСНС (5104) Закарпатська область (2048)


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Там не ремонтувати потрібно, а новий (ві) будувати. Усе те совкове давним давно прогнило, тим більш при такому "належному" обслуговувані.
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26.07.2023 07:46 Відповісти
Ну так мосту 66 років і весь цей час без ремонту. Не дивно, що він крякнув.
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26.07.2023 07:57 Відповісти
 
 