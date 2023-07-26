ДСНС завершила демонтаж зруйнованих частин мосту на Закарпатті

Після обвалення мосту у Тячівському районі, який проходить через Терново, Вільхівці та Бедевлю (Закарпатська область), працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили демонтаж зруйнованих частин переправи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що надзвичайники разом з іншими службами цивільного захисту продовжують роботу над відновленням сполучення між н.п. Тересва та Бедевля у Тячівському районі.

Так, встановлюється третя секція механізованого важкого моста ТММ-3М1.

У ДСНС поінформували, що було завершено демонтаж зруйнованих частин мосту і вантажівки, що застрягла на тримальних конструкціях.

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