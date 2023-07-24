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На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено). ФОТОрепортаж

У Закарпатській області обвалилася секція транспортного мосту через річку Тересва на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Закарпаття.

На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено) 01

"За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами - вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено) 02

На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники.

На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено) 03

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Як повідомили в ГУ ДСНС у Закарпатській області внаслідок події з мосту впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі. За попередньою інформацією 5 осіб травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих госпіталізовано до лікувальних закладів.

На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено) 04
На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено) 05

На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено) 06

Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено.

На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено) 07
На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено) 08

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За інформацією ЗМІ, стан мосту за експертною оцінкою був визначений як обмежено працездатний. У 2019 році тут ввели тимчасове обмеження руху із забороною проїзду транспортних засобів загальною вагою понад 7 тонн. Перевізники вимушені об’їжджати аварійний міст місцевими дорогами, роблячи "гак" у 32 км.

Міст є невід’ємною частиною транспортного коридору області, який має виходи до кордону з 4 країнами ЄС. Через нього пролягає шлях для мешканців Рахівського та Тячівського районів, до обласного центру Закарпаття та Мукачева.

Автор: 

міст (1232) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+32
Місцеві пабліки пишуть, що за кермом був Порошенко. Декілька разів проїжджав туди-сюди, поки міст не впав. Дуже вже хотів обісрати "Велике будівництво" Найвеличнішого Будівничника. Там проводили ремонт в рамках "Великого крадівництва". Втік, зараза.
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24.07.2023 20:45
+30
Фура точно більше 7 тон важить...
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24.07.2023 20:38
+27
Ностальгия по СССР покоя не дает? Тогда лучше хвалите римлян. Мосту Фабрициуса больше 2000 лет. Почти без ремонта. Стоит и теперь и действует!
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24.07.2023 20:51
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Фура точно більше 7 тон важить...
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24.07.2023 20:38 Відповісти
12 пуста
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24.07.2023 21:02 Відповісти
колективна відповідальність - місцеві не змогли обмежити рух фур з піском з нелегальних кар'єрів

тепер всі будуть робити гак 32 км, і фури, і велосипеди, і менти, і швидка
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24.07.2023 23:00 Відповісти
Націонал-соціалісти краще будували?
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24.07.2023 20:49 Відповісти
червоні комуно-нацсти мало чим відрізнялися від коричневих націонал соціалістів, а за рівнем злочинів проти людяності, військових злочинів 1-ші на порядок (в 10 раз) гірші за 2-х ...



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24.07.2023 21:01 Відповісти
Ностальгия по СССР покоя не дает? Тогда лучше хвалите римлян. Мосту Фабрициуса больше 2000 лет. Почти без ремонта. Стоит и теперь и действует!
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24.07.2023 20:51 Відповісти
Так ті ж мости - аркові з малим радіусом! Для авто, всобливо довгих: буси, фури, автобусм, автопотяги - це непроїзжий міст геть 👻
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24.07.2023 20:57 Відповісти
во *** умели же люди строить
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24.07.2023 23:05 Відповісти
пішов найух, така комуняко номенклатурна пе де растія пердаки нажерала і бзділа в кабінетах а будував українець, зневолений сатанистами такими як ти, холуями болотними
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24.07.2023 21:21 Відповісти
Сидели граждане в тенечке и семечки лузгали, глядя как коммунисты(в другом варианте - советская власть), во главе с генеральным секретарем, строят им, заводы, фабрики, школы, мосты и кучу всяких других ништяков.
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24.07.2023 21:23 Відповісти
Не звізді. Більшість такого типу мостів, арочних на заклепках будували у Австо- Угорській імперії.
І радянський союз їздив по них 70 років.
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24.07.2023 22:01 Відповісти
Комуністи папірці перекладали, а будували місцеві. Мій дід не був комуністом, будував дороги дали якусь медальку яку він десь посіяв, казали що якби б був в партії був би герой соцпраці. І якомусь партійцеві таки дали.
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24.07.2023 22:53 Відповісти
"Мост устал" (с)
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24.07.2023 20:39 Відповісти
да хватит вам ржать то.. почему новый не построили?? что не на часу или как а программа ковид дорога кладбище как не работает в этом вопросе?? что там пилять мост то строить я говорю и повторюсь что не умеете сами не можете нет рабочих нет техники какие проблемы пригласите из какого то села китайского где живет жалкие 30 миллионов китайцев... они вам новый мост за три месяца построят... причем без ущерба для качества.. европейцы японцы корейцы американцы построят... но дольше и дороже сегодня Китай без реверансов.... но это признают все в мире первые по строительству мостов по сложности мостов и протяженности..
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24.07.2023 20:56 Відповісти
"Міст Кличка" важливіший.
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24.07.2023 21:02 Відповісти
Серіал "Свати" и піаніно важливіші
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24.07.2023 21:23 Відповісти
Там вкрасти наші ненажери не зможуть
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24.07.2023 21:34 Відповісти
Так і не дійшло до нього велике будівництво?
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24.07.2023 20:39 Відповісти
бо воно було великим крадівництвом...
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24.07.2023 20:40 Відповісти
У кого нада все сложилось нормально - в карман.
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24.07.2023 20:46 Відповісти
Мост расположен на дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов, имеющей выходы к границе с 4 странами ЕС. Мосту было "плохо" еще с 2021 года. Тогда по программе "Большая стройка" его должны были отремонтировать. Но не сложилось. (c)
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24.07.2023 20:46 Відповісти
А на папері? "Сдал - прінЯл, атпєчаткі пальцов"?
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24.07.2023 20:52 Відповісти
"велике крадівництво" спеціалізувалося в основному на бідівництві доріг для кацапських танків, ББМ, градів, уралів і камазів росгвардії, від кацапо-українського, чіпсо-українського кордону, кордону від окупованого Криму для швидкої, згідно "оманських договорняків" окупації і поділу України !!!



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24.07.2023 21:07 Відповісти
Бідні люди, добре якщо не вбилися.
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24.07.2023 20:40 Відповісти
А асфальт как уложили? На вид довольно свежий
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24.07.2023 20:40 Відповісти
Місцеві пабліки пишуть, що за кермом був Порошенко. Декілька разів проїжджав туди-сюди, поки міст не впав. Дуже вже хотів обісрати "Велике будівництво" Найвеличнішого Будівничника. Там проводили ремонт в рамках "Великого крадівництва". Втік, зараза.
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24.07.2023 20:45 Відповісти
суки на серіал гроші є на міст немає !
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24.07.2023 20:47 Відповісти
Так мостом виборців не ''зазебуїнеш''.
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24.07.2023 20:54 Відповісти


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24.07.2023 21:16 Відповісти
Там багато мостів аварійних,річки з гір підмивають весною та під час злив.
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24.07.2023 20:49 Відповісти
У 2019 році тут ввели тимчасове обмеження руху із забороною проїзду транспортних засобів загальною вагою понад 7 тонн. Перевізники вимушені об'їжджати аварійний міст місцевими дорогами, роблячи "гак" у 32 км. Джерело:
і це було рівно до 2020 року коли почалось ВБ, бо дорожники не робили гак у 32 км.....
от так у нас закони виконуються.
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24.07.2023 20:51 Відповісти
Міст 7 тонн, фура 27, щонайменше...
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24.07.2023 20:53 Відповісти
27 тон та 2 грами мізків дають вибухову суміш !
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24.07.2023 21:18 Відповісти
Той чотиривісний щебеневоз за 20тон мінімум ваги має 😾
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24.07.2023 20:55 Відповісти
стидоба і позорище
але якщо красти без перестанку то трафунок очікуваний.
добре що діти живі
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24.07.2023 21:14 Відповісти
Це те, що я писав недавно стосовно мосту в Києві. Така біда по всій Україні. Це совкова болячка. Побудували і забули. Кошти на профілактику та обслуговування тільки списуються, а то і взагалі не виділяються, а якщо виділяються то розкрадаються, а роботи не виконуються, а якщо і виконуються то так, тяп-ляп. Це совкова хвороба як і акумулятори, запчастини, обслуговування.
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24.07.2023 21:38 Відповісти
Я не понимаю. На каждом мосту стоит Нацгравдия. Какого х...ра по мосту едет этот самосвал с превышением ограничений по мосту в 5-6 раз?
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24.07.2023 21:53 Відповісти
Чомусь жоден міст на півдні і сході,відремонтований та посилений по плану "великого годівництва", не впав під вагою рашистьських танків!
Перед ЗСУ ці мости будуть підрвані. Праця зе не марна!
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24.07.2023 22:18 Відповісти
4-и вісний ваговоз тонажем в 25 тон + 18 тон самої машини, поперся на 7 тонний міст.... який, ну в дуже занедбаному стані... хто там в закарпатті влада? моспархат, чи зелені чмирі?
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24.07.2023 23:34 Відповісти
по іржі на металі схоже, що міст ніколи не ремонтували…

або ремонтували лише на папері.
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25.07.2023 00:22 Відповісти
Гуцули ще ті математики
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25.07.2023 01:18 Відповісти
А у тебе в роді усі народжувалися з руками не з того місця, люди даремно не обізвуть.
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25.07.2023 07:33 Відповісти
 
 