На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено). ФОТОрепортаж

У Закарпатській області обвалилася секція транспортного мосту через річку Тересва на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Закарпаття.

"За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами - вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники.

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Як повідомили в ГУ ДСНС у Закарпатській області внаслідок події з мосту впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі. За попередньою інформацією 5 осіб травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих госпіталізовано до лікувальних закладів.









Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено.





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За інформацією ЗМІ, стан мосту за експертною оцінкою був визначений як обмежено працездатний. У 2019 році тут ввели тимчасове обмеження руху із забороною проїзду транспортних засобів загальною вагою понад 7 тонн. Перевізники вимушені об’їжджати аварійний міст місцевими дорогами, роблячи "гак" у 32 км.

Міст є невід’ємною частиною транспортного коридору області, який має виходи до кордону з 4 країнами ЄС. Через нього пролягає шлях для мешканців Рахівського та Тячівського районів, до обласного центру Закарпаття та Мукачева.