На Закарпатті під час руху автомобілів обвалився міст через річку Тересва (оновлено). ФОТОрепортаж
У Закарпатській області обвалилася секція транспортного мосту через річку Тересва на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Закарпаття.
"За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами - вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники.
Як повідомили в ГУ ДСНС у Закарпатській області внаслідок події з мосту впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі. За попередньою інформацією 5 осіб травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих госпіталізовано до лікувальних закладів.
Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено.
За інформацією ЗМІ, стан мосту за експертною оцінкою був визначений як обмежено працездатний. У 2019 році тут ввели тимчасове обмеження руху із забороною проїзду транспортних засобів загальною вагою понад 7 тонн. Перевізники вимушені об’їжджати аварійний міст місцевими дорогами, роблячи "гак" у 32 км.
Міст є невід’ємною частиною транспортного коридору області, який має виходи до кордону з 4 країнами ЄС. Через нього пролягає шлях для мешканців Рахівського та Тячівського районів, до обласного центру Закарпаття та Мукачева.
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тепер всі будуть робити гак 32 км, і фури, і велосипеди, і менти, і швидка
І радянський союз їздив по них 70 років.
і це було рівно до 2020 року коли почалось ВБ, бо дорожники не робили гак у 32 км.....
от так у нас закони виконуються.
але якщо красти без перестанку то трафунок очікуваний.
добре що діти живі
Перед ЗСУ ці мости будуть підрвані. Праця зе не марна!
або ремонтували лише на папері.