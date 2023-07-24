На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено). ФОТОрепортаж
В Закарпатской области рухнула секция транспортного моста через реку Тересва на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатья.
"По предварительным данным, обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами - грузовиком и легковым автомобилем. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
На месте работают экипажи полиции, медики и спасатели.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Закарпатской области в результате происшествия с моста упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили. По предварительной информации 5 человек травмированы, среди них 2 детей. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения.
Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено.
По информации СМИ, состояние моста по экспертной оценке было определено как ограниченно работоспособное. В 2019 году здесь ввели временное ограничение движения с запретом на проезд транспортных средств общим весом более 7 тонн. Перевозчики вынуждены объезжать аварийный мост по местным дорогам, делая "крюк" в 32 км.
Мост является неотъемлемой частью транспортного коридора области, имеющего выходы к границе с 4 странами ЕС. Через него пролегает путь для жителей Раховского и Тячевского районов, в областной центр Закарпатья и Мукачево.
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тепер всі будуть робити гак 32 км, і фури, і велосипеди, і менти, і швидка
І радянський союз їздив по них 70 років.
і це було рівно до 2020 року коли почалось ВБ, бо дорожники не робили гак у 32 км.....
от так у нас закони виконуються.
але якщо красти без перестанку то трафунок очікуваний.
добре що діти живі
Перед ЗСУ ці мости будуть підрвані. Праця зе не марна!
або ремонтували лише на папері.