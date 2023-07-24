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На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено). ФОТОрепортаж

В Закарпатской области рухнула секция транспортного моста через реку Тересва на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатья.

На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено) 01

"По предварительным данным, обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами - грузовиком и легковым автомобилем. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено) 02

На месте работают экипажи полиции, медики и спасатели.

На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено) 03

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Как сообщили в ГУ ГСЧС Закарпатской области в результате происшествия с моста упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили. По предварительной информации 5 человек травмированы, среди них 2 детей. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения.

На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено) 04
На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено) 05

На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено) 06

Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено.

На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено) 07
На Закарпатье во время движения автомобилей обрушился мост через реку Тересва (обновлено) 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО створила комісію з перевірки стану мостів і шляхопроводів в Україні, - Зеленський

По информации СМИ, состояние моста по экспертной оценке было определено как ограниченно работоспособное. В 2019 году здесь ввели временное ограничение движения с запретом на проезд транспортных средств общим весом более 7 тонн. Перевозчики вынуждены объезжать аварийный мост по местным дорогам, делая "крюк" в 32 км.

Мост является неотъемлемой частью транспортного коридора области, имеющего выходы к границе с 4 странами ЕС. Через него пролегает путь для жителей Раховского и Тячевского районов, в областной центр Закарпатья и Мукачево.

Автор: 

мост (1028) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+32
Місцеві пабліки пишуть, що за кермом був Порошенко. Декілька разів проїжджав туди-сюди, поки міст не впав. Дуже вже хотів обісрати "Велике будівництво" Найвеличнішого Будівничника. Там проводили ремонт в рамках "Великого крадівництва". Втік, зараза.
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24.07.2023 20:45
+30
Фура точно більше 7 тон важить...
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24.07.2023 20:38
+27
Ностальгия по СССР покоя не дает? Тогда лучше хвалите римлян. Мосту Фабрициуса больше 2000 лет. Почти без ремонта. Стоит и теперь и действует!
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24.07.2023 20:51
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Правила форума Совет форумчан
Фура точно більше 7 тон важить...
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24.07.2023 20:38 Ответить
12 пуста
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24.07.2023 21:02 Ответить
колективна відповідальність - місцеві не змогли обмежити рух фур з піском з нелегальних кар'єрів

тепер всі будуть робити гак 32 км, і фури, і велосипеди, і менти, і швидка
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24.07.2023 23:00 Ответить
Націонал-соціалісти краще будували?
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24.07.2023 20:49 Ответить
червоні комуно-нацсти мало чим відрізнялися від коричневих націонал соціалістів, а за рівнем злочинів проти людяності, військових злочинів 1-ші на порядок (в 10 раз) гірші за 2-х ...



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24.07.2023 21:01 Ответить
Ностальгия по СССР покоя не дает? Тогда лучше хвалите римлян. Мосту Фабрициуса больше 2000 лет. Почти без ремонта. Стоит и теперь и действует!
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24.07.2023 20:51 Ответить
Так ті ж мости - аркові з малим радіусом! Для авто, всобливо довгих: буси, фури, автобусм, автопотяги - це непроїзжий міст геть 👻
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24.07.2023 20:57 Ответить
во *** умели же люди строить
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24.07.2023 23:05 Ответить
пішов найух, така комуняко номенклатурна пе де растія пердаки нажерала і бзділа в кабінетах а будував українець, зневолений сатанистами такими як ти, холуями болотними
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24.07.2023 21:21 Ответить
Сидели граждане в тенечке и семечки лузгали, глядя как коммунисты(в другом варианте - советская власть), во главе с генеральным секретарем, строят им, заводы, фабрики, школы, мосты и кучу всяких других ништяков.
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24.07.2023 21:23 Ответить
Не звізді. Більшість такого типу мостів, арочних на заклепках будували у Австо- Угорській імперії.
І радянський союз їздив по них 70 років.
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24.07.2023 22:01 Ответить
Комуністи папірці перекладали, а будували місцеві. Мій дід не був комуністом, будував дороги дали якусь медальку яку він десь посіяв, казали що якби б був в партії був би герой соцпраці. І якомусь партійцеві таки дали.
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24.07.2023 22:53 Ответить
"Мост устал" (с)
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24.07.2023 20:39 Ответить
да хватит вам ржать то.. почему новый не построили?? что не на часу или как а программа ковид дорога кладбище как не работает в этом вопросе?? что там пилять мост то строить я говорю и повторюсь что не умеете сами не можете нет рабочих нет техники какие проблемы пригласите из какого то села китайского где живет жалкие 30 миллионов китайцев... они вам новый мост за три месяца построят... причем без ущерба для качества.. европейцы японцы корейцы американцы построят... но дольше и дороже сегодня Китай без реверансов.... но это признают все в мире первые по строительству мостов по сложности мостов и протяженности..
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24.07.2023 20:56 Ответить
"Міст Кличка" важливіший.
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24.07.2023 21:02 Ответить
Серіал "Свати" и піаніно важливіші
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24.07.2023 21:23 Ответить
Там вкрасти наші ненажери не зможуть
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24.07.2023 21:34 Ответить
Так і не дійшло до нього велике будівництво?
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24.07.2023 20:39 Ответить
бо воно було великим крадівництвом...
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24.07.2023 20:40 Ответить
У кого нада все сложилось нормально - в карман.
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24.07.2023 20:46 Ответить
Мост расположен на дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов, имеющей выходы к границе с 4 странами ЕС. Мосту было "плохо" еще с 2021 года. Тогда по программе "Большая стройка" его должны были отремонтировать. Но не сложилось. (c)
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24.07.2023 20:46 Ответить
А на папері? "Сдал - прінЯл, атпєчаткі пальцов"?
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24.07.2023 20:52 Ответить
"велике крадівництво" спеціалізувалося в основному на бідівництві доріг для кацапських танків, ББМ, градів, уралів і камазів росгвардії, від кацапо-українського, чіпсо-українського кордону, кордону від окупованого Криму для швидкої, згідно "оманських договорняків" окупації і поділу України !!!



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24.07.2023 21:07 Ответить
Бідні люди, добре якщо не вбилися.
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24.07.2023 20:40 Ответить
А асфальт как уложили? На вид довольно свежий
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24.07.2023 20:40 Ответить
Місцеві пабліки пишуть, що за кермом був Порошенко. Декілька разів проїжджав туди-сюди, поки міст не впав. Дуже вже хотів обісрати "Велике будівництво" Найвеличнішого Будівничника. Там проводили ремонт в рамках "Великого крадівництва". Втік, зараза.
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24.07.2023 20:45 Ответить
суки на серіал гроші є на міст немає !
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24.07.2023 20:47 Ответить
Так мостом виборців не ''зазебуїнеш''.
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24.07.2023 20:54 Ответить


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24.07.2023 21:16 Ответить
Там багато мостів аварійних,річки з гір підмивають весною та під час злив.
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24.07.2023 20:49 Ответить
У 2019 році тут ввели тимчасове обмеження руху із забороною проїзду транспортних засобів загальною вагою понад 7 тонн. Перевізники вимушені об'їжджати аварійний міст місцевими дорогами, роблячи "гак" у 32 км. Джерело:
і це було рівно до 2020 року коли почалось ВБ, бо дорожники не робили гак у 32 км.....
от так у нас закони виконуються.
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24.07.2023 20:51 Ответить
Міст 7 тонн, фура 27, щонайменше...
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24.07.2023 20:53 Ответить
27 тон та 2 грами мізків дають вибухову суміш !
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24.07.2023 21:18 Ответить
Той чотиривісний щебеневоз за 20тон мінімум ваги має 😾
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24.07.2023 20:55 Ответить
стидоба і позорище
але якщо красти без перестанку то трафунок очікуваний.
добре що діти живі
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24.07.2023 21:14 Ответить
Це те, що я писав недавно стосовно мосту в Києві. Така біда по всій Україні. Це совкова болячка. Побудували і забули. Кошти на профілактику та обслуговування тільки списуються, а то і взагалі не виділяються, а якщо виділяються то розкрадаються, а роботи не виконуються, а якщо і виконуються то так, тяп-ляп. Це совкова хвороба як і акумулятори, запчастини, обслуговування.
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24.07.2023 21:38 Ответить
Я не понимаю. На каждом мосту стоит Нацгравдия. Какого х...ра по мосту едет этот самосвал с превышением ограничений по мосту в 5-6 раз?
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24.07.2023 21:53 Ответить
Чомусь жоден міст на півдні і сході,відремонтований та посилений по плану "великого годівництва", не впав під вагою рашистьських танків!
Перед ЗСУ ці мости будуть підрвані. Праця зе не марна!
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24.07.2023 22:18 Ответить
4-и вісний ваговоз тонажем в 25 тон + 18 тон самої машини, поперся на 7 тонний міст.... який, ну в дуже занедбаному стані... хто там в закарпатті влада? моспархат, чи зелені чмирі?
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24.07.2023 23:34 Ответить
по іржі на металі схоже, що міст ніколи не ремонтували…

або ремонтували лише на папері.
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25.07.2023 00:22 Ответить
Гуцули ще ті математики
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25.07.2023 01:18 Ответить
А у тебе в роді усі народжувалися з руками не з того місця, люди даремно не обізвуть.
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25.07.2023 07:33 Ответить
 
 