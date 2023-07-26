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Новини Війна
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Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по скупченню ворога

зсу,авіація

Українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби та 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

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Автор: 

авіація (4119) армія рф (17337) знищення (7216) ЗСУ (7540)


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З кожним днем удари української авіації слабшають. І це факт.
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26.07.2023 08:17 Відповісти
 
 