Російські агресори вщент зруйнували 180 українських шкіл, - Лісовий

З початку повномасштабного вторгнення понад 1,3 тисячі закладів освіти зазнали руйнувань і пошкоджень.

Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Понад 300 закладів освіти зруйновано, понад 1000 закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні", - повідомив Лісовий.

Зважаючи на постійні ракетні удари, уряд виділив наразі 1,5 млрд грн на облаштування укриттів до навчального року-2023. За даними Лісового, нині три чверті шкіл облаштовані укриттями різного рівня та якості.

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"75% шкіл облаштовані укриттями, але це не означає, що 75% учнів можуть повернутися до навчання. Це близько 9 тисяч шкіл, загалом у нас 13 тисяч шкіл. Для нас є пріоритетом повернення учнів, ми повертаємося до навчання там, де це можливо з безпекових питань. В регіонах, які наближені до зони бойових дій, навчання відбуватиметься онлайн".