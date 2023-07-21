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Армія РФ обстріляла школу на Херсонщині. ФОТО

Армія РФ обстріляла школу в Золотій Балці на Херсонщині. Без постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

"По мирному населеному пункту зафіксовано щонайменше сім "прильотів". Через ворожі удари пошкоджено спортзал місцевого освітнього закладу", - йдеться у повідомленні.

На щастя, постраждалих серед цивільних немає.

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Армія РФ обстріляла школу на Херсонщині 01

Автор: 

обстріл (28449) школа (2209) Херсонська область (5750)


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