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Армия РФ обстреляла школу на Херсонщине. ФОТО

Армия РФ обстреляла школу в Золотой Балке Херсонской области. Без пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"По мирному населенному пункту зафиксировано по меньшей мере семь "прилетов". Из-за вражеских ударов поврежден спортзал местного образовательного заведения", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших среди гражданских нет.

Смотрите: Утром оккупанты нанесли удары по Белозерской и Новоалександровской громадах Херсонской области, значительные разрушения получили школа, жилые дома и дом культуры. ВИДЕО

Армия РФ обстреляла школу на Херсонщине 01

обстрел (27129) школа (3014) Херсонская область (4764)


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