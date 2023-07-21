Армия РФ обстреляла школу на Херсонщине. ФОТО

Армия РФ обстреляла школу в Золотой Балке Херсонской области. Без пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"По мирному населенному пункту зафиксировано по меньшей мере семь "прилетов". Из-за вражеских ударов поврежден спортзал местного образовательного заведения", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших среди гражданских нет.

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