Армия РФ обстреляла школу на Херсонщине. ФОТО
Армия РФ обстреляла школу в Золотой Балке Херсонской области. Без пострадавших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
"По мирному населенному пункту зафиксировано по меньшей мере семь "прилетов". Из-за вражеских ударов поврежден спортзал местного образовательного заведения", - говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших среди гражданских нет.
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