Литва, Латвія та Естонія домовились прискорити відключення від енергосистеми Росії

Не пізніше лютого 2025 року має відбутися синхронізація з енергосистемою континентальної Європи країн Балтії. Про це домовилися міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Міністерство енергетики Литви.

Раніше строк синхронізації був призначений на кінець 2025 року.

"Рішення ухвалене з огляду на зміну геополітичної ситуації з безпекою в регіоні у зв'язку з війною в Україні", – заявило литовське міністерство.

Зараз Естонія, Латвія та Литва пов'язані з електромережами Росії та Білорусі, які утворюють так зване електрокільце БРЕЛЛ, яке дозволяє енергосистемам країн працювати в паралельному режимі.

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Документи, які встановлюють угоду між прем'єр-міністрами країн Балтії та операторами системи передачі, мають бути підписані на початку серпня.