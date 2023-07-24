Литва пропонує Євросоюзу збільшити експорт українського зерна через країни Балтії

Литовські міністри звернулися до посадовців Євросоюзу з пропозицією збільшити експорт зерна з України транспортним маршрутом до портів країн Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Литви.

Як зазначають у відомстві, у листі представникам Єврокомісії міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодис і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас підкреслили, що рішення Росії вийти із "зернової угоди" і ракетні удари по портах в Одеській області погіршують і так складну ситуацію з продовольчою безпекою.

За словами литовських чиновників, маршрут між Україною та країнами Балтії може стати перспективною та довгостроковою альтернативою для експорту зерна.

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Вони стверджують, що покращення інфраструктури коридору та спрощення перевалки вантажів між різними залізничними коліями допоможе збільшити пропускну спроможність.

Водночас, як додали міністри, спрощення адміністративних процедур на польсько-українському кордоні, запровадження "зелених ліній" та перенесення митного оформлення до портів країн Балтії дозволили б у кілька разів збільшити обсяги перевезень сільськогосподарської продукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.

"Інфраструктура країн Балтії може стати перспективним та надійним транзитним маршрутом для української продукції. Морські порти країн Балтії мають велику пропускну спроможність для сільськогосподарської продукції - 25 млн тонн на рік лише зерна", - наголосили вони.

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