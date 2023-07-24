Литва предлагает Евросоюзу увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии

Литовские министры обратились к чиновникам Евросоюза с предложением увеличить экспорт зерна из Украины по транспортному маршруту к портам стран Балтии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Литвы.

Как отмечают в ведомстве, в письме представителям Еврокомиссии министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас подчеркнули, что решение России выйти из "зерновой сделки" и ракетные удары по портам в Одесской области ухудшают и без того сложную ситуацию с продовольственной безопасностью.

По словам литовских чиновников, маршрут между Украиной и странами Балтии может стать перспективной и долгосрочной альтернативой для экспорта зерна.

Они утверждают, что улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между различными железнодорожными путями поможет увеличить пропускную способность.

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При этом, как добавили министры, упрощение административных процедур на польско-украинской границе, введение "зеленых линий" и перенос таможенного оформления в порты стран Балтии позволили бы в несколько раз увеличить объемы перевозок сельскохозяйственной продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

"Инфраструктура стран Балтии может стать перспективным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты стран Балтии имеют большую пропускную способность для сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только зерна", - подчеркнули они.