Гутерріш закликав РФ повернутися до "зернової угоди"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я закликаю Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", - заявив генсек.
Він наголосив, що зараз Росія та Україна відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.
Як зазначив Гутерріш, зі свого боку він підтверджує, що підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і Росії. Таким чином, продовольча безпека буде "забезпечена для всіх".
Топ коментарі
+11 juice
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+7 Роман Кокоровець #551105
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+6 Сергей Власов #573982
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Гутерріш, не тот герой, который нам нужен.
Поїдь у москову до бл%дєй, візьми ще газпромівських грошей. Це єдине, на що ти здатен.