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Гутерріш закликав РФ повернутися до "зернової угоди"

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я закликаю Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", - заявив генсек.

Він наголосив, що зараз Росія та Україна відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.

Як зазначив Гутерріш, зі свого боку він підтверджує, що підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і Росії. Таким чином, продовольча безпека буде "забезпечена для всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова МЗС Туреччини Фідан обговорив "зернову угоду" з Лавровим та Гутеррішем

Автор: 

зерно (3119) Гутерріш Антоніу (389) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+11
Коли його відправлять на пенсію....
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24.07.2023 17:45
+7
який ти жалюгідний генсек .
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24.07.2023 17:50
+6
ПНХ ГУТЕРЕШ вместе с бесполезной ООН
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24.07.2023 17:54
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Коли його відправлять на пенсію....
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24.07.2023 17:45 Відповісти
Коли його обосцють.
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24.07.2023 22:01 Відповісти
В коридор!!! І кожному кацапу хрестик зеленкою на лобі!
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24.07.2023 17:46 Відповісти
Як у віршах: "чайкою кличе та кигиче"...
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24.07.2023 17:46 Відповісти
А португальською "гімно" та "сцикло" мають бути "гімну" та "сциклу"?
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24.07.2023 17:54 Відповісти
кусок старого и бесполезного дерьма
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24.07.2023 17:47 Відповісти
Старий Пердунєреш закликав РФ повернутися до "зернової угоди" а потім ще й топнув ревматоїдною ніжкою для впевненості
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24.07.2023 17:48 Відповісти
рашісти взяли підтерли сра...у ГутерішІм і викинули 😃
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24.07.2023 17:48 Відповісти
Ну да. Разбомбили зерновые терминалы, а теперь продавайте.
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24.07.2023 17:49 Відповісти
який ти жалюгідний генсек .
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24.07.2023 17:50 Відповісти
А вся решта НАТО,ЕС,США теж жалюгідні пірат порушуе морське право диктуе бандитьскі закони а весь світ ах ах ах як ми занепокояні а УКраїні яка бьется з цими бандитами дуже повільно допомагають зі зброею і не дають зброю якою можно це питання виришити.
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24.07.2023 20:39 Відповісти
Алвареш Перейра, защитил Португалию от Кастилии.
Гутерріш, не тот герой, который нам нужен.
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24.07.2023 17:51 Відповісти
Проблеял старий баран...
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24.07.2023 17:51 Відповісти
яка цікава у чоловіка робота - за супервеликі гроші сидіти і кукурікати
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24.07.2023 17:52 Відповісти
ПНХ ГУТЕРЕШ вместе с бесполезной ООН
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24.07.2023 17:54 Відповісти
ООН надо бы выгнать рабссею из своей организации. Но так они не смогут макать в говно их представителей. Но ни ООН, ни НАТО не виновны в том что у нас прорашистское правительство во главе с зеледентом. Вот где самая главная опасность для Украины.
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24.07.2023 18:02 Відповісти
Сказочный имбецил.
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24.07.2023 18:02 Відповісти
Гутерріш вирішив побалакати з мокшанськими хижаками? Слухай, Гутерріш, вовки тебе зрозуміють швидше.
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24.07.2023 18:07 Відповісти
Але ж і лох?
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24.07.2023 18:18 Відповісти
війна війною а угоду треба підписувати.... блін які ж вони клоуни це ппц
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24.07.2023 18:19 Відповісти
да клали лаптеногие на вас и ваши інеціатіви. коли до них дійде?
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24.07.2023 18:21 Відповісти
У вас там ще закликалка не зламалася? Імпотенти нікчемні...
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24.07.2023 18:27 Відповісти
Слимак.

Поїдь у москову до бл%дєй, візьми ще газпромівських грошей. Це єдине, на що ти здатен.
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24.07.2023 18:27 Відповісти
Старе опудало.
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24.07.2023 18:27 Відповісти
А може простіше навчити афреканців працювати та вирощувати пшеницю чи ще шось досі довати рибу , дайте їм вудочку
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24.07.2023 18:42 Відповісти
Гутерріша на швабру,підара..
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24.07.2023 18:43 Відповісти
Звісно призиває, бо там його "шматок" пропадає. Ви ще європейської ушлості не куштували)
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24.07.2023 18:46 Відповісти
Гутерріш в черговий раз поцілував ху@ла в зад,а потім став перед ним на коліна і запропонував зробити мінет,в обмін на "зерновий коридор".
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24.07.2023 18:51 Відповісти
О, знов дід Мазай... Зайчики в нього голодні...
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24.07.2023 18:53 Відповісти
Рівно з тим же успіхом він мав можливість розповідати "мокриці" у власному маєтку!
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24.07.2023 19:10 Відповісти
***** повернеться до зернової угоди як тільки будуть знищені усі українські порти.
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24.07.2023 19:12 Відповісти
Как так, неужели этот старый бесполезный бюрократ никому не интересен?!
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24.07.2023 19:20 Відповісти
Скількі разів він вже закликає?
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24.07.2023 20:00 Відповісти
СПАСИБО, отец родной...
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24.07.2023 20:01 Відповісти
ООН має негайно анулювати повноваження рашки в Раді Безпеки , визначити як країну - терориста , і відповідно до цього всі можливі санкції та залізну стіну під електричним струмом на кордоні з кацапієй
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24.07.2023 20:23 Відповісти
 
 