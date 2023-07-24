Гутерріш закликав РФ повернутися до "зернової угоди"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я закликаю Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", - заявив генсек.

Він наголосив, що зараз Росія та Україна відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.

Як зазначив Гутерріш, зі свого боку він підтверджує, що підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і Росії. Таким чином, продовольча безпека буде "забезпечена для всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова МЗС Туреччини Фідан обговорив "зернову угоду" з Лавровим та Гутеррішем