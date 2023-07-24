Гутерриш призвал РФ вернуться к "зерновому соглашению"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться к "зерновому соглашению" после того, как он сделал новое предложение по инициативе.
"Я призываю Россию вернуться к реализации Черноморской инициативы в соответствии с моим последним предложением", - заявил генсек.
Он подчеркнул, что сейчас Россия и Украина играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности по всему миру.
Как отметил Гутерриш, со своей стороны он подтверждает, что поддерживает обеспечение доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России. Таким образом, продовольственная безопасность будет "обеспечена для всех".
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Гутерріш, не тот герой, который нам нужен.
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