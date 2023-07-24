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Гутерриш призвал РФ вернуться к "зерновому соглашению"

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться к "зерновому соглашению" после того, как он сделал новое предложение по инициативе.

"Я призываю Россию вернуться к реализации Черноморской инициативы в соответствии с моим последним предложением", - заявил генсек.

Он подчеркнул, что сейчас Россия и Украина играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности по всему миру.

Как отметил Гутерриш, со своей стороны он подтверждает, что поддерживает обеспечение доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России. Таким образом, продовольственная безопасность будет "обеспечена для всех".

Читайте также: Науседа о требованиях России относительно продления "зернового соглашения": Ослаблять санкции против диктаторов крайне несправедливо"

Автор: 

зерно (1070) Гутерриш Антониу (335) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+11
Коли його відправлять на пенсію....
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24.07.2023 17:45
+7
який ти жалюгідний генсек .
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24.07.2023 17:50
+6
ПНХ ГУТЕРЕШ вместе с бесполезной ООН
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24.07.2023 17:54
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Коли його відправлять на пенсію....
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24.07.2023 17:45 Ответить
Коли його обосцють.
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24.07.2023 22:01 Ответить
В коридор!!! І кожному кацапу хрестик зеленкою на лобі!
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24.07.2023 17:46 Ответить
Як у віршах: "чайкою кличе та кигиче"...
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24.07.2023 17:46 Ответить
А португальською "гімно" та "сцикло" мають бути "гімну" та "сциклу"?
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24.07.2023 17:54 Ответить
кусок старого и бесполезного дерьма
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24.07.2023 17:47 Ответить
Старий Пердунєреш закликав РФ повернутися до "зернової угоди" а потім ще й топнув ревматоїдною ніжкою для впевненості
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24.07.2023 17:48 Ответить
рашісти взяли підтерли сра...у ГутерішІм і викинули 😃
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24.07.2023 17:48 Ответить
Ну да. Разбомбили зерновые терминалы, а теперь продавайте.
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24.07.2023 17:49 Ответить
який ти жалюгідний генсек .
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24.07.2023 17:50 Ответить
А вся решта НАТО,ЕС,США теж жалюгідні пірат порушуе морське право диктуе бандитьскі закони а весь світ ах ах ах як ми занепокояні а УКраїні яка бьется з цими бандитами дуже повільно допомагають зі зброею і не дають зброю якою можно це питання виришити.
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24.07.2023 20:39 Ответить
Алвареш Перейра, защитил Португалию от Кастилии.
Гутерріш, не тот герой, который нам нужен.
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24.07.2023 17:51 Ответить
Проблеял старий баран...
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24.07.2023 17:51 Ответить
яка цікава у чоловіка робота - за супервеликі гроші сидіти і кукурікати
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24.07.2023 17:52 Ответить
ПНХ ГУТЕРЕШ вместе с бесполезной ООН
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24.07.2023 17:54 Ответить
ООН надо бы выгнать рабссею из своей организации. Но так они не смогут макать в говно их представителей. Но ни ООН, ни НАТО не виновны в том что у нас прорашистское правительство во главе с зеледентом. Вот где самая главная опасность для Украины.
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24.07.2023 18:02 Ответить
Сказочный имбецил.
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24.07.2023 18:02 Ответить
Гутерріш вирішив побалакати з мокшанськими хижаками? Слухай, Гутерріш, вовки тебе зрозуміють швидше.
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24.07.2023 18:07 Ответить
Але ж і лох?
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24.07.2023 18:18 Ответить
війна війною а угоду треба підписувати.... блін які ж вони клоуни це ппц
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24.07.2023 18:19 Ответить
да клали лаптеногие на вас и ваши інеціатіви. коли до них дійде?
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24.07.2023 18:21 Ответить
У вас там ще закликалка не зламалася? Імпотенти нікчемні...
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24.07.2023 18:27 Ответить
Слимак.

Поїдь у москову до бл%дєй, візьми ще газпромівських грошей. Це єдине, на що ти здатен.
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24.07.2023 18:27 Ответить
Старе опудало.
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24.07.2023 18:27 Ответить
А може простіше навчити афреканців працювати та вирощувати пшеницю чи ще шось досі довати рибу , дайте їм вудочку
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24.07.2023 18:42 Ответить
Гутерріша на швабру,підара..
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24.07.2023 18:43 Ответить
Звісно призиває, бо там його "шматок" пропадає. Ви ще європейської ушлості не куштували)
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24.07.2023 18:46 Ответить
Гутерріш в черговий раз поцілував ху@ла в зад,а потім став перед ним на коліна і запропонував зробити мінет,в обмін на "зерновий коридор".
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24.07.2023 18:51 Ответить
О, знов дід Мазай... Зайчики в нього голодні...
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24.07.2023 18:53 Ответить
Рівно з тим же успіхом він мав можливість розповідати "мокриці" у власному маєтку!
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24.07.2023 19:10 Ответить
***** повернеться до зернової угоди як тільки будуть знищені усі українські порти.
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24.07.2023 19:12 Ответить
Как так, неужели этот старый бесполезный бюрократ никому не интересен?!
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24.07.2023 19:20 Ответить
Скількі разів він вже закликає?
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24.07.2023 20:00 Ответить
СПАСИБО, отец родной...
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24.07.2023 20:01 Ответить
ООН має негайно анулювати повноваження рашки в Раді Безпеки , визначити як країну - терориста , і відповідно до цього всі можливі санкції та залізну стіну під електричним струмом на кордоні з кацапієй
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24.07.2023 20:23 Ответить
 
 