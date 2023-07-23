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Новости Санкции против России
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Науседа о требованиях России относительно продления "зернового соглашения": Ослаблять санкции против диктаторов крайне несправедливо"

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает ошибочной и несправедливой идею о том, что с России следует снять санкции, чтобы она вернулась к "зерновому соглашению".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Мы считаем, что ослаблять санкции против диктаторов крайне несправедливо. Это позиция всей власти независимо от уровня обсуждения", - заявил Науседа.

Он подчеркнул, что санкции нельзя ослаблять ни против России, ни против Беларуси.

Он также добавил, что в Литве считают, что санкции против Беларуси должны быть такими же жесткими, как и против России.

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Напомним, требованием возобновления своего участия в "зерновом соглашении" РФ называет ослабление санкций, в том числе подключение к SWIFT дочери "Россельхозбанка". Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предлагал в письме российскому диктатору Владимиру Путину такое решение, однако Россия проигнорировала его.

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Литва (2447) санкции (11263) Науседа Гитанас (263) зерновой коридор (226)


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Якщо вирішать послабити санкції проти рашистів, то Україні слід виходити з "зернової угоди".
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23.07.2023 21:26 Ответить
А кого це шибануло послаблювати санкціі
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23.07.2023 21:27 Ответить
А хто це днями з ердоганом говорив і 3 рази ставку проводив?
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23.07.2023 21:28 Ответить
Рашка висунула декілька вимог, щоб відновити зернову угоду, однією з яких є зняття санкцій з одного з банків (підключення його до Свіфт і так далі). В Європі всерйоз розглядають можливість виконати цю вимогу. Якщо там на це підуть, то це буде жопа. Тут вже введені санкції не працюють взагалі, а там, замість того щоб працювати над блокуванням обходу санкцій, думають, щоб деякі зняти. Це відкриє ящик пандори для зняття і інших санкцій. І почнеться по тихеньку бізнес ас южуал з рашкою..
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23.07.2023 21:36 Ответить
Спочатку вони заробили санкціїї, а тепер хочуть зняти, то нехай йдуть з нашої землі!
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23.07.2023 21:35 Ответить
Никаких уступок Ху#лу- только полное уничтожение всех парашных городов, до которых можно добить.
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23.07.2023 21:38 Ответить
Если санкции не работают, зачем такие санкции. Будут обходные пути использовать, придумывать новые. А там скорее всего и коррупция, которой у них как я понял нет. А потом тут будут говорить, что коррупция только у нас, а у нихеетамнет, поэтому мы и ни в НАТО, ни в ЕС.
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23.07.2023 21:48 Ответить
Я чомусь від українського МЗС ні разу не чув, щоб вони наполягали на тому, щоб навіть початок обговорення санкцій був прив'язані до відновлення територіальної цілісності України і виплатою компенсації Україні з боку козломордих.
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24.07.2023 03:42 Ответить
 
 