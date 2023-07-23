Науседа о требованиях России относительно продления "зернового соглашения": Ослаблять санкции против диктаторов крайне несправедливо"

Президент Литвы Гитанас Науседа считает ошибочной и несправедливой идею о том, что с России следует снять санкции, чтобы она вернулась к "зерновому соглашению".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Мы считаем, что ослаблять санкции против диктаторов крайне несправедливо. Это позиция всей власти независимо от уровня обсуждения", - заявил Науседа.

Он подчеркнул, что санкции нельзя ослаблять ни против России, ни против Беларуси.

Он также добавил, что в Литве считают, что санкции против Беларуси должны быть такими же жесткими, как и против России.

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Напомним, требованием возобновления своего участия в "зерновом соглашении" РФ называет ослабление санкций, в том числе подключение к SWIFT дочери "Россельхозбанка". Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предлагал в письме российскому диктатору Владимиру Путину такое решение, однако Россия проигнорировала его.